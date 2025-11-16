Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनde de pyaar de 2 rakul preet singh modern blouse designs for saree look
रकुल प्रीत सिंह के 8 मॉडर्न ब्लाउज डिजाइंस, साड़ी पर देंगे किलर लुक

रकुल प्रीत सिंह के 8 मॉडर्न ब्लाउज डिजाइंस, साड़ी पर देंगे किलर लुक

संक्षेप: एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के स्टाइलिश लुक्स कमाल के होते हैं। रकुल को साड़ी कैरी करना काफी पसंद है और उनके ब्लाउज डिजाइंस भी बेहद खूबसूरत होते हैं। चलिए कुछ लुक्स दिखाते हैं।

Sun, 16 Nov 2025 08:33 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह दमदार एक्ट्रेस होने के साथ फैशन क्वीन भी हैं। रकुल के स्टाइलिश लुक्स हर किसी को पसंद आते हैं। रकुल वेस्टर्न के अलावा साड़ी लवर भी हैं। उनके ब्लाउज डिजाइंस सुंदर और मॉडर्न स्टाइल में होते हैं। साड़ी पर खूबसूरत दिखने के लिए रकुल के ब्लाउज डिजाइन महिलाएं सिलवा सकती हैं। चलिए आपको कुछ खास लुक्स दिखाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
rakul preet singh modern blouse designs

शिमर राउंड नेक

शिमर ब्राउन साड़ी के साथ रकुल ने राउंड नेक नेट ब्लाउज कैरी किया है। एल्बो लेंथ तक स्लीव्स वाला ये ब्लाउज डिजाइन किसी भी नेट साड़ी पर अच्छा लगेगा। आप इस तरह का ब्लाउज सिलवा सकती हैं।

ब्रालेट स्टाइल

हॉट दिखने के लिए आप प्लेन साड़ी के साथ ब्रालेट स्टाइल वाला ब्लाउज सिलवाएं। इस तरह का ब्लाउज आपकी प्लेन साड़ी को भी अट्रैक्टिव बना देगा। रकुल इसमें हॉट दिख रही हैं।

rakul preet singh modern blouse designs

डीप नेक

लहंगे के साथ रकुल ने डीप बोल्ड नेक वाला ब्लाउज पहना है। इस तरह का ब्लाउज डिजाइन साड़ी के साथ भी अच्छा लगेगा। ये ब्लाउज स्लीवलेस-डीप स्टाइल में ग्लैमरस लुक देगा।

हॉल्टर नेक

हॉल्टर नेक स्टाइल वाला ब्लाउज भी रकुल पर जच रहा है। किसी भी सुंदर साड़ी के साथ इस तरह का ब्लाउज डिजाइन अच्छा लगेगा। ऑर्गेन्जा, शिफॉन या जॉर्जट साड़ी पर इसे सिलवाएं।

rakul preet singh modern blouse designs

स्वीटहार्ट डिजाइन

रेड कलर का स्वीटहार्ट डिजाइन वाला ब्लाउज रकुल को बोल्ड लुक दे रहा है। किसी भी स्टाइलिश साड़ी के साथ ये ब्लाउज डिजाइन सुंदर लगेगा। डीप नेक और बैक स्टाइल में ये सिलवाया जाएगा।

लॉन्ग ब्लाउज

आजकल पूरा पेट कवर करने वाले लॉन्ग ब्लाउज भी खूब चले हैं। स्लीवलेस स्ट्रैपी स्टाइल वाला लॉन्ग लेंथ ब्लाउज रकुल ने फैंसी साड़ी पर पहना हुआ है। इस तरह का ब्लाउज लुक अच्छा लग रहा है।

rakul preet singh blouse design

सिंपल ट्रिएंगल डिजाइन

जॉर्जट की फ्लोरल साड़ी के साथ रकुल ने सिंपल ट्रिएंगल नेक डिजाइन वाली साड़ी पहनी हुई है। जॉर्जट साड़ी पर सुंदर दिखने के लिए आप ये ब्लाउज डिजाइन सिलवा सकते हैं।

ट्रेसेल्स डिजाइन

स्टाइलिश लुक के लिए आप ब्लाउज में कमर की ओर ट्रेसेल्स लगवाएं और स्लीव्स की जगह लटकन वाली डिजाइन चुनें। साड़ी के लिए ये ब्लाउज डिजाइन भी ट्रेंड में है।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।