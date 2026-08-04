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इस हरियाली तीज साड़ी में बिखेरें जलवा! किफायती दाम में खरीदें सिल्क की खूबसूरत साड़ियां

By Anjali Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
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हरियाली तीज 2026 के मौके पर इस बार सिल्क साड़ियों में अपना लुक फ्लांट करें। यहां आपको बजट में सिल्क साड़ियों के बेहतरीन विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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सावन का महीना चल रहा है और 15 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी। महिलाएं इस दिन का पूरे साल इंतजार करती हैं और तैयारी महीना पहले शुरू हो जाती है। मगर आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की तो आपकी तैयारी झटपट हो जाए, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। आज हम लेकर आए हैं, सिल्क फैब्रिक की कुछ खूबसूरत साड़ियां जिनका कपड़ा हल्का और मुलायम होने के साथ ही उनका लुक भी बेहद स्टाइलिश है। साड़ियों को देखकर चौकिए नहीं, क्योंकि ये सभी आपके बजट में उपलब्ध हैं। सस्ते दाम पर आप इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Saree look
सिल्क की साड़ियां।

सिल्क साड़ियों के साथ इस बार हरियाली तीज का त्यौहार होगा और भी खास:

Monjolika Fashion की कांजीवरम सिल्क साड़ी, हरियाली तीज के मौके पर बेहद खूबसूरत लगेगी। सिंपल, एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक के लिए आप सब इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। वहीं कपड़े की चिंता न करें, इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। अगर आपको फैंसी साड़ियों को मैनेज करने में परेशानी होती है, तो ये साड़ी जरूर खरीदें। वहीं इस समय ये बजट में उपलब्ध है, 86% के ऑफ पर 1000 रुपए के अंदर फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ साड़ी घर पर डिलीवर होगी।

त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, हरियाली तीज के बाद हरतालिका तीज आएगी, फिर दिवाली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा जैसे तमाम त्यौहार आने वाले हैं।।तो क्यों न तैयारी पहले से पूरी की जाए। इस साड़ी पर एक नजर जरूर डालें, इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट में आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस खूबसूरत साड़ी पर बने डिजाइन इसके आकर्षण का केंद्र हैं। वहीं इस साड़ी की फैब्रिक भी हल्की और हवादार है, इस साड़ी को लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी ये शरीर पर आरामदायक महसूस होगी।

Sidhidata ब्रांड की कांजीवरम सिल्क साड़ी का डिजाइन देखने में जितना अट्रैक्टिव है, ये पहनने पर उतनी ही हल्की और आरामदायक महसूस होगी। अगर आपको भी साड़ियां मैनेज करने में परेशानी होती है, तो इस तरह की हल्की आरामदायक साड़ी ट्राई कर सकती हैं। विशेष रूप से त्योहारों के मौके पर इसे स्टाइल करना बेहद आसान रहेगा। अगर आपको हल्के रंग की साड़ी पसंद है, तो इससे बेहतर विकल्प भला क्या होगा! त्यौहार हो या ट्रेडिशनल इवेंट इस साड़ी को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।

SGF 11 की ये कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी उन महिलाओं के लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगी, जिन्हें हल्की साड़ियों की तलाश रहती है। खासकर त्यौहार का मौसम शुरू हो चुका है और हरियाली तीज आ रही है, अगर आपने अभी तक शॉपिंग नहीं की तो आज ही करें! क्योंकि तैयारी पहले से पूरी होनी चाहिए अन्यथा और मौके पर परेशानी हो सकती हैं। इस साड़ी का साधारण मगर आकर्षक लुक महिलाओं को बेहद पसंद आया है, साथ ही ये उपभोक्ताओं की भी पसंदीदा साड़ी है।

अगर आपको भी साधारण मगर आकर्षण साड़ी की तलाश है? तो Akhilam ब्रांड की कांजीवरम सिल्क साड़ी पर एक नजर जरूर डालें। साधारण मगर आकर्षक लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस पूरी साड़ी पर खूबसूरत डिजाइन बने हैं, साथ ही इसका मैरून रंग बेहद अट्रैक्टिव है। इसे महिलाओं के साथ-साथ लड़कियां भी स्टाइल कर सकती हैं। वहीं ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, 82% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएगा।

SGF 11 की हल्की आरामदायक साड़ी आप सभी को बेहद पसंद आएगी। साड़ी के इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जिसे आप आराम से मैनेज कर सकती हैं। इसमें अन्य आकर्षक रंगों के विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 86% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। आप इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।

त्यौहार हो या वेडिंग फंक्शन SWORNOF की ये साड़ी आपके लुक में चार चांद लगा देगी। पटोला सिल्क फैब्रिक से तैयार इस साड़ी का लुक कमाल का है। आजकल महिलाएं मॉडर्न ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो ये साड़ी आपके सभी आकड़ों पर खड़ी उतरेगी। विशेष रूप से बरसात के इस गर्मी में महिलाएं ट्रेडिशनल लुक को लेकर काफी चिंतित रहती हैं, मगर इस तरह की हल्की साड़ियां आपकी सभी परेशानी का समाधान हैं। ये शरीर पर बेहद मुलायम महसूस होती हैं और इन्हें मैनेज करना भी आसान रहता है।

SGF 11 कांजीवरम बनारसी सॉफ्ट सिल्क साड़ी का लुक बेहद आकर्षक है। अगर आप भी बजट में खूबसूरत साड़ी की तलाश में हैं, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। इस सॉफ्ट सिल्क साड़ी का लुक बेहद खूबसूरत है। ये साड़ी सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए परफेक्ट रहेगी। त्योहार में ट्रेडिशनल लुक प्लांट करना हो या किसी करीबी की शादी में जाना हो, ये साड़ी परफेक्ट रहेगी। इस समय इस पर 90% का ऑफ चल रहा है, केवल 599 में फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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