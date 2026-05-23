कंफर्ट और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हैं एंब्रॉयडर्ड कुर्ता सेट, आज ही खरीदें
एंब्रायडर्ड कुर्ता सेट्स आम तौर पर काफी महंगे आते हैं, परंतु Amazon पर इनकी वैरायटी उपलब्ध है, वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर! तो ज्यादा न सोचें, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
लंबे समय से एंब्रायडर्ड कुर्ता सेट्स की तलाश में थी, लेकिन कुछ पसंद आता है, तो वो बहुत महंगा होता था या तो सस्ते आईटम पसंद नहीं आते। फिर मैंने एक दिन Amazon के ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, यहां मिलें कुछ खूबसूरत विकल्प, जो न केवल देखने में अट्रैक्टिव हैं, बल्कि बजट फ्रेंडली भी हैं। इनकी एंब्रॉयडरी से लेकर इनकी फैब्रिक तक सभी की क्वालिटी कमाल की है। अगर आप भी लंबे समय से ऐसा कुछ तलाश रहे हैं, तो इन्हें जरूर ऑर्डर करें! खासकर गर्मी में अगर कभी ट्रेडिशनल इवेंट में जाना हो या कोई छोटा-मोटा फंक्शन अटेंड करना हो तो अब आपको जबरदस्ती हैवी आउटफिट पहनने की जरूरत नहीं है। इस तरह तरह के हल्के आरामदायक कुर्ता सेट्स बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे।
Kaari के इस चिकनकारी कुर्ता सेट की फैब्रिक हल्की और आरामदायक होने के साथ ही इसपर बेहद खूबसूरत थ्रेड एंब्रॉयडरी की गई है, जिसकी डिटेलिंग कमाल की है। साथ ही इसमें आपको शिफॉन का दुपट्टा मिल जाएगा, जो बेहद हल्का और आरामदायक है। साथ में साइड पॉकेट भी आएगा, जो ज्यादातर कुर्तों में नहीं मिलता।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
कंज्यूमर्स ने इस कुर्ता सेट की फैब्रिक क्वालिटी को काफी अप्रिशिएट किया है। ज्यादातर लोगों ने इस कुर्ते की फैब्रिक को हल्का और मुलायम बताया है। साथ ही इसका रंग भी बिल्कुल फोटो से मिलता हुआ है। ओवरऑल इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया गया है और इस पर पांच में से 4.1 की रेटिंग आई है।
2. KLOSIA Women Embroidery Solid Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta|Silk|Regular Fit
Klosia ब्रांड का ये अनारकली कुर्ता पैंट और दुपट्टा सेट एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है, जिसे आप अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इस पर की गई खूबसूरत एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण का केंद्र है। अगर आप भी लंबे समय से सिंपल एलिगेंट और यूनिक कुर्ता सेट की तलाश में है तो यह विकल्प जरूर ऑर्डर करें। इस समय इस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
इस कुर्ता सेट को लोगों ने बेहद पसंद किया है। इसमें पांच में से 4.3 की रेटिंग आई है। कंज्यूमर्स की मांगे तो इसका हल्का, मुलायम और हवादार कपड़ा इसे गर्मी के लिए एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन बनाता है। साथ ही इस पर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग को लोगों ने अप्रिशिएट किया है। इस कुर्ता सेट का खूबसूरत वाइब्रेंट कलर वॉश करने के बाद भी बिल्कुल नए जैसा रहता है।
गर्मी में पार्टी अटेंड करनी हो तो अक्सर महिलाएं अपनी आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज हो जाती हैं। ऐसे में Mokosh का ये सिल्क फैब्रिक से तैयार हल्का आरामदायक अनारकली कुर्ता सेट आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इस पर की गई एंब्रॉयडरी इसे परफेक्ट पार्टी वियर आउटफिट बनाती है। वहीं इसके कपड़े की शाइन और क्वालिटी भी कमाल की है। इस ट्रेडीशनल आउटफिट को एक मौका जरूर दें।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
कस्टमर्स ने इसकी फैब्रिक क्वालिटी को अप्रिशिएट किया है। साथ ही इसकी फिटिंग और स्टाइल भी लोगों को पसंद आई है। ज्यादातर लोगों ने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है, आप भी इसे ट्राई करें!
4. Rangnavi Women Rayon Anarkali Embroidered Printed Kurta Pant and Dupatta Set
Rangnavi का रेयान फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत एंब्रायडर्ड प्रिंटेड अनारकली कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट को आप अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इतने कम प्राइस में इस तरह का कुर्ता सेट मिलना मुश्किल है। इसपर मिरर और थ्रेड एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। अगर लंबे समय से कुर्ता सेट की तलाश में हैं, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध मिल जाएगा।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
कंज्यूमर्स के माने तो इस कुर्ता सेट की फैब्रिक क्वालिटी काफी अच्छी है। वहीं इसका कलर कॉन्बिनेशन भी कमाल का है। ये बॉडी पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होती है। खासकर इतने कम प्राइस में उपलब्ध है, इसलिए लोगों ने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है। हालांकि, इसकी फिटिंग को लेकर लोगों के मिक्स्ड रिव्यू आए हैं, परंतु ओवरऑल प्रोडक्ट को लोगों ने अप्रिशिएट किया है।
GoSriKi ब्रांड का कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार एंब्रायडर्ड कुर्ता सेट एक बजट फ्रेंडली आउटफिट ऑप्शन है। अगर आप सही बजट में बेस्ट क्वालिटी का कुर्ता सेट खरीदना चाहती हैं, तो इसे हाथ से न जाने दें। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल हैं और सभी 74% का ऑफ मिल रहा है। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और ये हमेशा से डिमांड में रही है।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
कस्टमर्स ने इस कुर्ता सेट के खूबसूरत रंगों को अप्रिशिएट किया है, क्योंकि धुलने के बाद भी ये बिल्कुल नए जैसे रहते हैं। साथ ही इसका कंफर्टेबल डिजाइन एवं फैब्रिक को लेकर भी पॉजिटिव फीडबैक आए हैं। हालांकि, कुछ लोगों ने फैब्रिक पर मिक्सड रिव्यू दिए हैं, पर ओवरऑल लोगों को ये कुर्ता सेट काफी पसंद आया है।
Arayna ब्रांड का 100% प्योर कॉटन अनारकली कुर्ता सेट की फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। साथ ही इस पर एंड्रॉयड भी की गई है, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही हैं। अगर आप हल्के मुलायम कुर्ता सेट की तलाश में हैं, मगर वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी होना चाहिए तो इस तरह का आउटफिट परफेक्ट रहेगा। इसे आप छोटे-मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स पर आराम से कैरी कर सकती हैं।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
कंज्यूमर्स ने इस कुर्ता सेट को खूबसूरत और आरामदायक विकल्प बताया है। खासकर गर्मी के दिनों में ये शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखती है। हालांकि, इसकी फैब्रिक क्वालिटी को लेकर लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन आए हैं, परंतु ज्यादातर लोगों ने इसे हल्का आरामदायक विकल्प बताया है। वहीं कुछ लोगों ने इसे धुलने के बाद रंग निकलने की भी शिकायत की है।
Naixa ब्रांड का रेयान फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत एंब्रायडर्ड स्ट्रेट कुर्ता पैंट और दुपट्टा सेट न केवल देखने में अट्रैक्टिव है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है। इसमें मल्टी कलर का प्रिंटेड दुपट्टा आएगा जो इसके आकर्षण का केंद्र है। वहीं इस पर की गई थ्रेड एंब्रायडरी की डिटेलिंग भी कमाल की है। इस समय 59% के ऑफ पर उपलब्ध है। साथ ही इसके प्लस साइज ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, हर बॉडी टाइप की महिलाएं इसे स्टाइल कर सकती हैं।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
कस्टमर्स ने इसकी फैब्रिक क्वालिटी को अप्रिशिएट किया है। साथ ही इसे परफेक्ट ऑफिस वियर आउटफिट भी बताया है। आमतौर पर कुर्ता सेट्स के वाइब्रेंट कलर धोने के बाद हल्के पड़ जाते हैं, परंतु ये उन कुर्ता सेट्स में से नहीं है! अगर आप भी हल्का और हवादार कुर्ता से ढूंढ रही हैं, तो इसे आर्डर कर सकती हैं। कंज्यूमर्स ने इस आउटफिट को वैल्यू फॉर मनी यानी कि पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है।
8. INDO ERA Women's Silk Blend Embroidered Anarkali Kurta & Pant With Dupatta Set
क्या आपको भी मेरी तरह एंब्रायडर्ड कुर्ता सेट पसंद हैं, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार इस अनारकली कुर्ता सेट पर की गई एंब्रायडरी आपके लुक में चार जान लगा देगी। अलग-अलग रंग के धागों से की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग काफी बारीक है। साथ ही इसमें प्रिंटेड दुपट्टा आएगा जो इस पूरे कुर्ता सेट के लुक को कंप्लीमेंट दे रहा है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं और सभी पर 76% का ऑफ मिल रहा है, इसे आज ही ऑर्डर करें।
इसपर क्या है उपभोक्ताओं की राय:
इस कुर्ता सेट का ओवरऑल लुक लोगों को बेहद पसंद आया है। वहीं लोगों ने इसके रंग को लेकर पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं, साथ ही बार-बार धुलने के बाद भी इसका कलर बिल्कुल नए जैसा रहेगा। हालांकि, इसकी फैब्रिक क्वालिटी को लेकर लोगों के मिक्स्ड ओपिनियन हैं। कुछ लोगों ने इसे पैसा वसूल प्रोडक्ट बताया है, तो कुछ कस्टमर्स की माने तो ये क्वालिटी के अनुसार थोड़ा महंगा है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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