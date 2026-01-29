Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनCurvy Girls Take Notes Tamannaah Bhatia Blouse Designs Are Pure Saree Goals
कर्वी फिगर पर खूब जचेंगे तमन्ना भाटिया जैसे ब्लाउज डिजाइन, पतिदेव भी लट्टू हो जाएंगे!

कर्वी फिगर पर खूब जचेंगे तमन्ना भाटिया जैसे ब्लाउज डिजाइन, पतिदेव भी लट्टू हो जाएंगे!

संक्षेप:

Blouse Designs: आज हम आपके लिए तमन्ना के ब्लाउज कलेक्शन से कुछ ट्रेंडी डिजाइन ले कर आए हैं। खासतौर से अगर आपका कर्वी फिगर है तो ये ब्लाउज आप पर बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं।

Jan 29, 2026 06:02 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, तमन्ना भाटिया की फैशन सेंस का भी अलग ही फैन बेस है। इंडियन हो या वेस्टर्न वियर तमन्ना का हर लुक कमाल का होता है। लेकिन कहते हैं ना कि इंडियन गर्ल्स साड़ी में जितनी ब्यूटीफुल लगती हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं। तमन्ना के साड़ी लुक्स को देखकर भी फैंस का यही कहना है। उनकी साड़ी तो कमाल होती ही हैं लेकिन ब्लाउज पीस इतने स्टाइलिश होते हैं, जो साड़ी में एक मॉडर्न टच एड करते हैं। आज हम आपके लिए तमन्ना के ब्लाउज कलेक्शन से कुछ ट्रेंडी डिजाइन ले कर आए हैं। खासतौर से अगर आपका कर्वी फिगर है तो ये ब्लाउज आप पर बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं।

स्टाइलिश नेकलाइन वाला ब्लाउज पीस

Blouse Designs

राउंड या वी शेप नेकलाइन तो आपने ब्लाउज में काफी बार बनवाई होगी। लेकिन इस बार ये ट्रेंडी नेकलाइन ट्राई करें। बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न लुक देती है। इस नेकलाइन में सारा फोकस आपकी नेकलाइन पर शिफ्ट हो जाता है। इसलिए अगर साड़ी सिंपल है, तो ये नेकलाइन आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए।

पान के पत्ते वाली नेकलाइन और फुल स्लीव्स

Blouse Designs

ब्लाउज को स्टाइलिश लुक देना है तो पान के पत्ते वाली नेकलाइन स्टिच करा सकती हैं। कर्वी फिगर पर ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसके साथ फुल चूड़ीदार स्लीव्स बनवाएं। आपका ओवरऑल लुक काफी डिजाइनर लगेगा।

पफ स्लीव्स एड करेंगी फ्लेयर

Blouse Designs

पफ स्लीव्स हमेशा ही काफी ट्रेंडी लगती हैं। ये आपके ओवरऑल लुक में एक फ्लेयर एड करती है, जिससे फोकस अपर बॉडी पर शिफ्ट हो जाता है। खासतौर से अगर आपकी बॉडी पीयर शेप है तो पफ स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं।

कट वर्क वाली स्लीव्स

Blouse Designs

तमन्ना भाटिया की तरह आप कट वर्क वाली स्लीव्स स्टिच करा सकती हैं।ये काफी अलग हटकर लुक देती हैं। साड़ी सिंपल है तो ऐसे ब्लाउज डिजाइन ही स्टिच कराने चाहिए। इससे सारी अटेंशन आपके ब्लाउज पर शिफ्ट हो जाती है और काफी डिजाइनर लुक मिलता है।

स्वीटहार्ट नेकलाइन

Blouse Designs

स्वीटहार्ट नेकलाइन कर्वी फिगर पर काफी अच्छी लगती है। इसके साथ एल्बो लेंथ स्लीव्स स्टिच कराएं। बहुत ही क्लासी और एलिगेंट लुक आता है। स्लीव्स पर आप लेस भी लगवा सकती हैं। बैक पर लटकन और डोरी वाला डिजाइन भी स्टाइलिश टच एड करेगा।

(All Images Credit: Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
