क्रिकेटर शिखर धवन की विदेशी दुल्हनिया शादी के जोड़े लगीं खूबसूरत, हर लहंगा है यूनिक
shikhar dhawan wedding bride sophie shine lehenga look: क्रिकेटर शिखर धवन शादी के बंधन में बंध चुके हैं और उनके वेडिंग फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहे। इन फोटोज में विदेशी दुल्हन का देसी लहंगा लुक गॉर्जियस दिख रहा।
क्रिकेटर शिखर धवन शादी के बंधन में बंध चुके हैं। उन्होंने शादी की फोटोज फैंस के साथ शेयर की है। जिसे देखकर सेलिब्रेटीज भी जमकर बधाई दे रहे। वहीं फैंस भी काफी खुश हैं। शादी की तस्वीरों में शिखर धवन की विदेशी दुल्हन देसी लुक में काफी खूबसूरत लग रहीं। वहीं हल्दी-मेहंदी से लेकर संगीत और शादी का जोड़ा भी काफी अट्रैक्टिव है। वैसे तो इस ब्राइड में पेस्टल कलर की वेडिंग के लिए चूज किया है लेकिन लहंगे की फ्लोरल डिजाइन इसे यूनिक बना रही। देखें फोटोज।
हल्दी सेरेमनी में लाल लहंगा
शिखर धवन की न्यू ब्राइड सोफी शाइन ने वेडिंग फंक्शन से अपने लुक्स की फोटोज शेयर की है। हल्दी फंक्शन के लिए सोफी ने ब्राइट रेड कलर के लहंगे को चुना है। जिस पर बना गोटा वर्क और यलो दुपट्टा खूबसूरत दिख रहा। वहीं हॉल्टर नेक और हैवी एंब्रायडरी वाली चोली लहंगे के हाईलाइट कर रही। वहीं इस ब्यूटीफुल रेड लहंगे के साथ सोफी ने मिनिमम मेकअप और माथे पर लाल रंग की बिंदी लगाकर लुक को कंप्लीट किया है। वहीं बालों का गोल्डन शेड कलर और हेयरस्टाइल लहंगे के साथ फिट बैठ रहा। बता दें कि सोफी का ये लहंगा रिंपल एंड हरप्रीत के डिजाइनर कलेक्शन से लिया गया है।
पेस्टल ब्राइड बट फ्लोरल मोटिफ्स
शिखर धवन की न्यूली वेड ब्राइड सोफी ने शादी के लिए पेस्टल कलर को ही चुना। लेकिन बारीक एंब्रायडरी की बजाय कलरफुल फुलकारी डिजाइन इस लहंगे को खास बना रही। आइवरी सिल्क बेस पर बने ग्रीन, कोरल, पीच कलर के फ्लोरल मोटिफ्स खूबसूरत थे। वहीं ब्लाउज की डिजाइन भी काफी यूनिक थी। कंटैम्प्रेरी लुक वाले ब्लाउज में फुल स्लीव और फ्रंट में मोतियों की लेयरिंग की गई थी। वहीं क्लोज्ड नेक ब्लाउज नेकलाइन और मोतियों की लेयर नेकलेस की फीलिंग दे रहा था। बात करें लुक की तो मांगटीका के साथ हैवी वॉल्यूम और सॉफ्ट वेवी कर्ल वाले ब्लॉन्ड हेयरस्टाइल में शिखर धवन की दुल्हनिया का देसी लुक गॉर्जियस दिख रहा था। मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए लहंगी डिटेलिंग खास थी।
रिसेप्शन लुक था खास
वहीं मुंबई में हुए रिसेप्शन के लिए भी सोफी ने मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए हुए आउटफिट को वियर किया था। जिसमे सॉफ्ट गोल्ड एंड बीज शेड के सॉफ्ट टिश्यू से बने फिटिंग स्कर्ट को ब्लाउज के साथ पेयर किय गया है। वहीं फिटेड स्कर्ट पर बनी रश्ड डिटेलिंग और हैवी एंब्रायडरी ब्लाउज इसे खास बना रहा था। वहीं इस लुक को भी सेम ब्लॉन्ड हेयरस्टाइल के साथ मैच किया गया था।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
