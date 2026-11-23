कजिन की शादी के लिए मैंने अमेजन से खरीदे खूबसूरत एथनिक वियर, लहंगा, साड़ी और स्टाइलिश हील्स। देखें मेरी पसंद की वेडिंग शॉपिंग और जानें किन डिजाइनों ने मेरा दिल जीत लिया।

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मेरे घर में कजिन की शादी है, इसलिए मैंने अलग-अलग फंक्शन के लिए अपने वॉर्डरोब में कुछ नए कपड़े शामिल करने का सोचा। इसके लिए मैंने अमेजन पर कई डिजाइन देखे और अपनी पसंद के एथनिक वियर, लहंगा, साड़ी और स्टाइलिश फुटवियर खरीदे।

खूबसूरत एथनिक वियर, लहंगा, सीक्विन साड़ी और स्टाइलिश हील्स की मेरी पसंदीदा शॉपिंग। शादी के अलग-अलग फंक्शन के लिए चुने ये शानदार डिजाइन।

मैंने ऐसे पहनावे चुने हैं, जिन्हें शादी के समारोहों के साथ दूसरे मौकों पर भी पहन सकूं। कुछ आउटफिट्स के साथ अपनी कुर्तियां पहनने का भी प्लान है। आइए, आपको दिखाती हूं मेरी वेडिंग शॉपिंग में शामिल ये चीजें।

वाइन एम्ब्रॉयडरी विस्कोस कुर्ता-पैंट सेट मटेरियल: 100% विस्कोस | लंबाई: काल्फ लेंथ | स्लीव: 3/4 | नेक: ज्वेल नेक | रंग: वाइन कजिन की शादी के लिए मैंने यह वाइन कलर का कुर्ता-पैंट सेट चुना। इसका सॉलिड पैटर्न और बारीक एम्ब्रॉयडरी इसे आकर्षक बनाते हैं। स्ट्रेट फिट कुर्ते के साथ मैचिंग पैंट और दुपट्टा मिलता है। 3/4 स्लीव्स, ज्वेल नेक और काल्फ लेंथ इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। विस्कोस स्लब फैब्रिक से बना यह सेट शादी के फंक्शन के अलावा पार्टी और त्योहारों में भी पहना जा सकता है।

इसे क्यों चुना? इस सेट का वाइन कलर और एम्ब्रॉयडरी मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। शादी के फंक्शन में कुछ ऐसा पहनना चाहती थी, जो सादा होने के साथ आकर्षक भी दिखे। स्ट्रेट कुर्ते के साथ पैंट और दुपट्टे का मेल भी काफी अच्छा लगा। इसी वजह से इसे अपनी वेडिंग शॉपिंग में शामिल किया।

वूलन जैक्वार्ड निट कुर्ता-पलाजो सेट मटेरियल: वूल | लंबाई: नी लेंथ | स्लीव: फुल स्लीव | नेक: स्प्लिट नेक | सेट: कुर्ता, पलाजो और दुपट्टा सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए मैंने यह वूलन कुर्ता-पलाजो सेट खरीदा। इसका जैक्वार्ड निट पैटर्न इसे सुंदर एथनिक अंदाज देता है। फुल स्लीव्स, स्प्लिट नेक और नी लेंथ डिजाइन वाले कुर्ते के साथ मैचिंग पलाजो और दुपट्टा भी मिलता है। वूलन फैब्रिक ठंड के दिनों के हिसाब से अच्छी पसंद है। पलाजो में दोनों तरफ पॉकेट भी दी गई हैं, जो इसे और सुविधाजनक बनाती हैं।

इसे क्यों चुना? सर्दियों में शादी के लिए ऐसा पहनावा लेना चाहती थी, जो गर्माहट देने के साथ देखने में भी अच्छा लगे। इस सेट का जैक्वार्ड पैटर्न और वूलन फैब्रिक पहली नजर में भा गया। इसका एथनिक स्टाइल शादी के समारोह के लिए अच्छा लगा। साथ ही, इसे सर्दियों में दूसरे मौकों पर भी पहन सकती हूं। इस तरह यह मेरी विंटर और वेडिंग शॉपिंग, दोनों के लिए अच्छी खरीदारी रही।

सॉलिड जैक्वार्ड फ्लेयर लहंगा-चोली सेट मटेरियल: 100% जैक्वार्ड | पैटर्न: सॉलिड | स्टाइल: फ्लेयर | सेट: लहंगा, चोली और दुपट्टा | फिनिश: सेमी-स्टिच्ड कजिन की शादी के लिए मैंने यह जैक्वार्ड लहंगा-चोली सेट भी चुना। इसका फ्लेयर और सॉलिड पैटर्न काफी आकर्षक है। सेट में लहंगा, चोली और दुपट्टा मिलता है। इसकी चोली अनस्टिच्ड है, जबकि लहंगा सिला हुआ है। शादी के समारोह के लिए कुछ खास पहनने की सोच रही थी और मुझे लगा कि मेहंदी के लिए यह लहंगा एकदम सही रहेगा। इसका रंग और स्टाइल देखकर मैंने इसे अपनी शॉपिंग में शामिल कर लिया।

इसे क्यों चुना? मेहंदी फंक्शन के लिए कुछ ऐसा पहनना चाहती थी, जो सुंदर और सबसे अलग नजर आए। इस लहंगे का फ्लेयर और जैक्वार्ड फैब्रिक देखते ही पसंद आ गया। मुझे लगा कि मेहंदी के लिए यह शानदार रहेगा। हालांकि, इसे किस फंक्शन में पहनना है, यह अभी तय नहीं किया है। बाकी शादी की तैयारियों के साथ इसका चुनाव भी कर लूंगी।

चंदेरी सिल्क गोल्डन बूटी फ्लेयर स्कर्ट मटेरियल: चंदेरी सिल्क | लंबाई: 42 इंच | स्टाइल: फिट एंड फ्लेयर | वेस्ट: 28 से 36 इंच | फ्लेयर: 4 मीटर कजिन की शादी के लिए मैंने यह चंदेरी सिल्क स्कर्ट भी खरीदी। इसका गोल्डन बूटी पैटर्न और 4 मीटर का घेर पहली नजर में भा गया। इसमें सॉफ्ट क्रेप लाइनिंग दी गई है और ड्रॉस्ट्रिंग पर लगे टैसल्स इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। इसे देखकर मेरे मन में अपनी कुर्तियों के साथ पहनने का ख्याल आया। मेरे पास रेड और ब्लैक कलर की दो कुर्तियां हैं, जिनके साथ यह स्कर्ट सुंदर एथनिक पहनावा तैयार करेगी।

इसे क्यों चुना? इस स्कर्ट का चंदेरी सिल्क फैब्रिक, गोल्डन बूटी और घेर मुझे काफी अच्छा लगा। शादी के समारोह में कुछ नया पहनने के लिए यह शानदार पसंद लगी। इसे अपनी रेड या ब्लैक कुर्ती के साथ पहनकर दो अलग-अलग अंदाज तैयार कर सकती हूं। अब देखना है कि शादी के किस फंक्शन में कौन-सी कुर्ती इसके साथ ज्यादा अच्छी लगेगी।

सॉलिड चिनॉन एथनिक वियर मटेरियल: चिनॉन | पैटर्न: सॉलिड | फिनिश: सेमी-स्टिच्ड | स्लीव: हाफ स्लीव | फिट: रेगुलर कजिन की शादी के लिए मैंने यह चिनॉन आउटफिट भी चुना। इसका रंग इतना प्यारा है कि देखते ही दिल आ गया। सॉलिड पैटर्न और सिंपल स्टाइल इसे आकर्षक बनाते हैं। सेमी-स्टिच्ड फिनिश और हाफ स्लीव्स वाला यह पहनावा शादी, पार्टी और त्योहारों के लिए अच्छा है। इसे देखते ही मैंने सोच लिया कि शादी के किसी फंक्शन में इसे जरूर पहनूंगी।

इसे क्यों चुना? इस आउटफिट का रंग ही इसे खरीदने की सबसे बड़ी वजह रहा। ऑनलाइन कई डिजाइन देखने के बाद जब मेरी नजर इस पर पड़ी, तो बिना देर किए इसे पसंद कर लिया। शादी के लिए कुछ ऐसा चाहती थी, जिसे पहनकर अच्छा महसूस हो और जो दिखने में भी प्यारा लगे। इसका रंग और सॉलिड पैटर्न मेरी पसंद पर बिल्कुल खरा उतरा।

ब्लैक सीक्विन वर्क जॉर्जेट साड़ी मटेरियल: जॉर्जेट | रंग: ब्लैक | वर्क: हैवी सीक्विन | ब्लाउज: बनारसी सिल्क | लंबाई: 5.5 मीटर कजिन की शादी की शॉपिंग करते समय मेरी नजर इस ब्लैक साड़ी पर पड़ी और इसे देखते ही पसंद कर लिया। इसका हैवी सीक्विन वर्क, चमकदार बॉर्डर और जॉर्जेट फैब्रिक इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। इसके साथ ब्लैक कलर का बनारसी सिल्क ब्लाउज पीस भी मिलता है। साड़ी का पूरा अंदाज इतना प्यारा लगा कि बिना ज्यादा सोचे मैंने इसे तुरंत ऑर्डर कर दिया। शादी के किसी फंक्शन में इसे पहनने का ख्याल भी काफी अच्छा लगा।

इसे क्यों चुना? यह साड़ी बाकी डिजाइनों से थोड़ी अलग लगी। इसका ब्लैक कलर और सीक्विन वर्क पार्टी वियर के लिए शानदार मेल है। खासकर इसका गर्लिश और ग्लैमरस अंदाज मुझे बहुत पसंद आया। शादी के लिए कुछ ऐसा खरीदना चाहती थी, जिसे देखते ही पहनने का मन करे। इस साड़ी को देखकर मेरा दिल आ गया और मैंने तुरंत इसे खरीद लिया।

ब्लैक प्लेटफॉर्म हील सैंडल मटेरियल: फॉक्स लेदर | हील: प्लेटफॉर्म | क्लोजर: स्लिप ऑन | स्ट्रैप: सिंगल स्ट्रैप | टो: पॉइंटेड शादी की शॉपिंग के साथ मैंने अपने लिए यह प्लेटफॉर्म हील सैंडल भी खरीदी। इसका स्टाइलिश डिजाइन और प्लेटफॉर्म हील काफी अच्छी लगी। सिंगल स्ट्रैप और पॉइंटेड टो इसे मॉडर्न अंदाज देते हैं। फॉक्स लेदर से बनी इस सैंडल में सॉफ्ट बॉटम सोल दिया गया है, जो चलने के दौरान आराम और स्थिरता देने के लिए बनाया गया है। इसे एथनिक कपड़ों के साथ-साथ जींस, ड्रेस और वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी पहन सकती हूं।

इसे क्यों चुना? इस सैंडल का डिजाइन देखते ही पसंद आ गया। शादी के लिए ऐसे फुटवियर लेना चाहती थी, जिन्हें अलग-अलग कपड़ों के साथ पहना जा सके। इसकी प्लेटफॉर्म हील और स्टाइलिश बनावट इसे मेरी पसंद बनाते हैं। शादी के फंक्शन के बाद भी इसे रोजाना पहनावे, आउटिंग और पार्टी में पहनने का मौका मिलेगा।

एंकल स्ट्रैप ब्लॉक हील सैंडल मटेरियल: फॉक्स लेदर | हील: ब्लॉक हील | क्लोजर: एंकल स्ट्रैप | हील हाइट: 2.5 इंच शादी की शॉपिंग में मैंने यह एंकल स्ट्रैप सैंडल भी शामिल की। इसका क्लासिक डिजाइन और ब्लॉक हील मुझे काफी अच्छी लगी। फॉक्स लेदर से बनी इस सैंडल में एंकल स्ट्रैप क्लोजर दिया गया है, जो इसे आकर्षक बनाता है। इसके सॉफ्ट बॉटम और इनर मटेरियल को आरामदायक पहनावे के लिए बनाया गया है। इसका स्टाइल एथनिक और वेस्टर्न, दोनों तरह के कपड़ों के साथ अच्छा लगेगा।

इसे क्यों चुना? इस सैंडल का सिंपल और क्लासी डिजाइन मुझे पसंद आया। शादी के लिए फुटवियर खरीदते समय ऐसी हील्स चाहती थी, जिन्हें अलग-अलग कपड़ों के साथ पहन सकूं। इसकी ब्लॉक हील और एंकल स्ट्रैप का मेल अच्छा लगा। शादी के बाद भी इसे रोजाना के पहनावे और आउटिंग में पहन सकती हूं।

शॉपिंग अभी बाकी है! कजिन की शादी के लिए मेरी शॉपिंग फिलहाल इतनी हो गई है। मैंने अपने लिए एथनिक आउटफिट, साड़ियां और उनके साथ पहनने के लिए स्टाइलिश फुटवियर चुन लिए हैं। शादी के अलग-अलग समारोहों के लिए कपड़े और सैंडल लेने के बाद अब बाकी तैयारियां पूरी करने का उत्साह है।

बैग्स और मैचिंग एक्सेसरीज खरीदना अभी बाकी है। इनके लिए भी अमेजन पर नए डिजाइन देखूंगी। साथ ही, हर ड्रेस के साथ कौन-सा बैग, इयररिंग्स और जूलरी अच्छी लगेगी, यह भी तय करना है। उम्मीद है कि बाकी शॉपिंग भी जल्द पूरी हो जाएगी और शादी के सभी फंक्शन के लिए मेरा पूरा पहनावा तैयार हो जाएगा।

FAQs शादी के अलग-अलग फंक्शन के लिए कौन-से कपड़े खरीदे जा सकते हैं? मेहंदी के लिए लहंगा, शादी के लिए साड़ी और दूसरे फंक्शन के लिए एथनिक कुर्ता-पैंट सेट अच्छे चुनाव हैं। शादी में पहनने के लिए किस तरह की साड़ी अच्छी रहेगी? सीक्विन वर्क वाली जॉर्जेट साड़ी शादी और पार्टी के लिए खूबसूरत रहती है। एथनिक कपड़ों के साथ किस तरह की फुटवियर पहननी चाहिए? प्लेटफॉर्म हील्स और एंकल स्ट्रैप ब्लॉक हील्स कुर्ता सेट, लहंगे और साड़ी के साथ अच्छी लगती हैं। क्या शादी के लिए खरीदे गए कपड़े दूसरे मौकों पर भी पहन सकते हैं? हां, कुर्ता-पलाजो सेट, साड़ी और स्कर्ट को अलग-अलग फुटवियर और जूलरी के साथ पहनकर नए अंदाज में तैयार हो सकते हैं।

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