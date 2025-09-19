डांडिया हो या गरबा सबमें दिखेंगी खास, पहले से ही पूरी कर लें ये तैयारियां

नवरात्रि में पूजा-पाठ के साथ सजना-संवरना भी होगा और इसके लिए करनी होगी खूब सारी तैयारियां। अपने त्योहारी वॉर्डरोब में किन चीजों को शामिल करके आप शानदार लुक पा सकती हैं, बता रही हैं स्वाति गौड़

मौसम में बदलाव के साथ-साथ त्योहारों के आने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। गणपति बप्पा को अभी विदा किए कुछ ही दिन हुए हैं कि दुर्गा मां के स्वागत का समय आ गया है। नवरात्र बस दस्तक देने ही वाला है। अब पूरे नौ-दस दिन गरबा और डांडिया की धूम रहेगी। तो इस बार नवरात्र के लिए आपकी क्या तैयारी है? असल में यह इतना जोशीला और रंगीला पर्व है कि आकर्षक परिधानों के बिना पूरा हो ही नहीं सकता है। पूरे नौ दिन तक दोस्तों और परिवार के संग गरबा खेलने, पंडाल दर्शन करने जाने या फिर मेले की मौज-मस्ती के बीच फैशन को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। वैसे तो आपने भी अपना नवरात्र स्पेशल वाॅर्डरोब तैयार कर लिया होगा, लेकिन अपने कपड़ों को लेकर अगर अभी भी कुछ दुविधा है, तो ये लेटेस्ट फैशन टिप्स आपके बहुत काम आएंगे :

चुनें चटक रंग नवरात्र का त्योहार उत्साह और उमंग से भरपूर होता है, तो ये जोश आपकी पोशाक के रंगों में भी नजर आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गरबा और डांडिया का आयोजन रात को ही किया जाता है और रात के समय चटक रंग ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए शोख और चटक रंगों को अपने वाॅर्डरोब का हिस्सा बनाएं। इस अवसर पर पहनने के लिए लाल, रानी, पीला, संतरी, आसमानी और हरे जैसे रंगों से सजे लहंगों का चुनाव करें। बहुत-सी महिलाओं को भड़कीले रंग बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, लेकिन यह अवसर क्रीम और बेज जैसे सौम्य रंग पहनने का होता ही नहीं है। ऐसे में आप हल्के और गहरे रंगों को मिक्स करके पहन सकती हैं। जैसे रेड कलर के खूबसूरत ब्लाउज के साथ ऑफ व्हाइट लहंगा काफी अच्छा लगेगा।

कसीदाकारी वाले ब्लाउज नवरात्र के अवसर पर गरबा और डांडिया पूरी रात खेला जाता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आपका ऑउटफिट आरामदायक हो। वैसे तो इस अवसर के लिए ज्यादातर महिलाएं भारी काम वाले, शीशे और सीपियों से सजे लहंगे विशेष रूप से खरीदती हैं, लेकिन इन्हें संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। यदि आप उन महिलाओं में से हैं, जो अपने ऑउटफिट में लेटेस्ट ट्रेंड के साथ-साथ पूरा आराम भी तलाशती हैं, तो भारी कढ़ाई वाले ब्लाउज और प्लेन स्कर्ट की जुगलबंदी आपको अवश्य पसंद आएगी। मिरर और थ्रेड वर्क वाले हेवी ब्लाउज के साथ कोई आकर्षक-सी लंबी स्कर्ट पहनकर आप एक फ्यूजन लुक तैयार कर सकती हैं। यह देखने में आकर्षक लगने के साथ-साथ पहनने में भी बेहद आरामदायक रहेगा।

आकर्षक लगेगा पारंपरिक वर्क अपने रोजमर्रा के जीवन में चाहें आप कितने भी ग्लोबल ट्रेंड अपना लें, लेकिन त्योहारों पर पारंपरिक कपड़े ही जंचते हैं। सिल्क, ब्रोकेड और कॉटन से बने लहंगों पर जरी या गोटा-पट्टी का बारीक काम, रेशम की रंग-बिरंगी कढ़ाई, लश्कारे मारता मिरर वर्क और सीपियों से बने आकर्षक पैटर्न न केवल नवरात्र के खूबसूरत पर्व में और रंग जोड़ते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति की भव्य बानगी भी पेश करते हैं। दिन के किसी समारोह में जाते समय आप बेबी पिंक, क्रिमसन रेड, फिरोजी और सी-ग्रीन जैसे रंगों में थोड़े हल्के वर्क वाला कोई अनारकली सूट या कुर्ता और पलाजो भी आजमा सकती हैं। आप चाहें तो लहरिया स्कर्ट के साथ सफेद शर्ट भी पहन सकती हैं। इसके लुक के साथ कमर पर बंधी मिरर वर्क और गोटे-पट्टी से सजी बेल्ट आपको सबसे अलग दिखाने के लिए काफी रहेगी।

फुटवियर भी हों पारंपरिक सिर्फ पोशाक पारंपरिक होने से बात नहीं बनेगी क्योंकि लुक पूरा करने के लिए फुटवियर भी पारंपरिक ही होने चाहिए। आजकल मिरर वर्क और कढ़ाई से सजी मोजरी बहुत ट्रेंड में हैं। ये पहनने में आरामदायक होने के साथ-साथ देखने में भी बाहर खूबसूरत लगती हैं। इनके अलावा आप अंगूठे वाली ऐसी चप्पलें भी आजमा सकती हैं, जिन पर छोटे-छोटे घुंघरू लगे होते हैं। ये चप्पलें लहंगे से लेकर सलवार सूट तक के साथ बखूबी फबती हैं। वैसे आजकल कॉलेज जाने वाली युवतियां लहंगे के साथ स्नीकर्स भी बड़े चाव से पहन रही हैं। इन स्नीकर्स में पारंपरिक पुट देने के लिए उन पर सितारों का खूबसूरत काम, ग्लिटर या उनके फीतों में छोटे-छोटे घुंघरू लगा दिए जाते हैं, जो चलने पर पायल की तरह छन-छन की आवाज करते हैं।