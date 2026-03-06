8 कंफर्टेबल और बजट फ्रेंडली ऑफिस फुटवियर: यहां आधे दाम पर करें इनकी शॉपिंग
रोजाना ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान पैरों को रिलैक्स्ड रखना है, तो ऑफिस फुटवियर के ये 8 विकल्प ट्राई करें। इन सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी में जिस तरह आपकी बॉडी को हल्के और हवादार कपड़ों की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार आपके पैरों को भी लाइटवेट और हवादार फुटवियर चाहिए। खासकर ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान पैरों को रिलैक्स रखना है, तो एक आरामदायक फुटवियर तो जरूर होना चाहिए। जूते, हिल्स आदि गर्मी में अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि अत्यधिक पसीना आने की वजह से कई बार पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जरूरत पड़ने पर ही इस तरह के फैंसी फुटवियर कैरी करें। जब बात फुटवियर की हो रही है, तो Bata को कैसे नजर अंदाज कर सकते हैं।
Bata एक बेस्ट सेलिंग फुटवियर ब्रांड है, जिसके फुटवियर अपनी ड्युरेबिलिटी और कंफर्ट के लिए जाने जाते हैं। साथ ही इनका प्राइस रेंज भी किफायती है। यानी अब कम बजट में आप बेहतर कंफर्ट एंजॉय कर सकती हैं। यहां हम लेकर आए हैं 8 बेहतरीन फुटवियर विकल्प, जिन्हें रोजाना शॉपिंग, आउटिंग और ऑफिस वियर के तौर पर आराम से कैरी कर सकती हैं।
Bata का स्लिप ऑन सैंडल एक आरामदायक विकल्प है, खासकर ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान ये पैरों पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होता है। इन्हें रोजाना कैरी करने के साथ ही आप वर्क वेयर के तौर पर आराम से पहन सकती हैं। यह पैरों को पूरी तरह कंफर्टेबल रखते हैं। ये हवादार सैंडल गर्मी में पसीना नहीं रुकती, जिससे फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का खतरा नहीं रहता। इसका गद्देदार सोल टखनों को भी रिलैक्स्ड रखता है।
BATA का ये प्लेटफॉर्म हील सैंडल एक परफेक्ट फुटवियर है। इसमें आपको कंफर्टेबल हिल मिल जाएंगे। इसका बनावट आपके पैरों के शेप अनुसार तैयार किया गया है, जिससे पैर पूरी तरह रिलैक्स्ड रहते हैं। महिलाएं इसे किसी भी मौके पर आराम से कैरी कर सकती हैं। इसका मटेरियल भी ड्यूरेबल है, लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इस समय यह 34% के ऑफ पर उपलब्ध मिल रहा है।
Bata की कोल्हापुरी स्टाइल सैंडल को कुर्ती और सलवार सूट्स के साथ ऑफिस वियर के तौर पर स्टाइल कर सकती हैं। इसका सोल आरामदायक है, जो पैरों पर पूरी तरह रिलैक्स्ड महसूस होता है। वर्क वियर के साथ ही शॉपिंग पर जाना हो या आउटिंग पर, ये किसी भी ट्रेडीशनल आउटफिट के साथ बेहद खूबसूरत लगेगा। इस समय ये 28% के ऑफ पर उपलब्ध मिल रहा, ये मौका हाथ से न जाने दें।
Bata का स्लिप ऑन सैंडल एक बेहद सिंपल और स्टाइलिश ऑप्शन है। खासकर ये वर्किंग महिलाओं को यह बेहद पसंद आएगा। अगर आप भी में हवादार सैंडल की तलाश में हैं, तो ये विकल्प ट्राई कर सकते हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, इन्हें बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें यह पैसा वसूल प्रोडक्ट है। ये फ्लैट सैंडल पैरों पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी, इस प्रकार ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान कम से कम थकान होता है।
सिंथेटिक मटेरियल से तैयार ये सैंडल दिखने में जितनी अट्रैक्टिव है, उतनी ही आरामदायक भी है। इस सैंडल को किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकते हैं। खासकर गर्मियों में यह लॉन्ग जर्नी के लिए कंफर्टेबल ऑप्शन है। इनमें पैर जल्दी नहीं थकते हैं और आपको पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होता है। अगर पैरों में दर्द रहता है, तो इस सैंडल को एक बार जरूर ट्राई करें। वहीं इस समय यह 52% के ऑफर उपलब्ध मिल जाएगी।
Bata की ये आरामदायक सैंडल मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसे आप किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज, ये पैरों को पूरी तरह कंफर्टेबल रखेंगे। साथ ही इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो जल्दी खराब नहीं होगा। अगर आप भी इस समर सीजन अपने लिए सिंपल और कंफरटेबल फुटवियर की तलाश में हैं, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें।
ये स्लिप ऑन सैंडल पैरों पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होगी। इसे महिलाओं ने से काफी पसंद किया है। खासकर गर्मियों में यह लॉन्ग जर्नी के लिए कंफर्टेबल ऑप्शन है। इनमें पैर जल्दी नहीं थकते हैं और आपको पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होता है। अगर पैरों में दर्द रहता है, तो इस सैंडल को एक बार जरूर ट्राई करें। इस समय ये 23% के ऑफ पर उपलब्ध है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
