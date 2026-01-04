सिल्क की साड़ी में दाग लग गया है तो साफ करने के लिए जान लें ये तरीका

सिल्क की साड़ी केवल एक्सपेंसिव नहीं होती बल्कि ये एक परंपरा होती है। जिसे अक्सर महिलाएं सालों साल संजो कर रखती हैं। पूजा-पाठ से लेकर शादी-विवाह के स्पेशल मौके पर पहनने के लिए सिल्क की साड़ियां सबसे सुंदर दिखती है। लेकिन इन साड़ियों की सुंदरता तब बिगड़ जाती है जब उस पर किसी तरह का दाग लग जाता है। अगर पूजा में बैठी हैं तो रोली, हल्दी का दाग लग जाता है। वहीं कई बार शादी-पार्टी में जाने पर तेल का दाग लग जाता है। ऐसे में पूरी साड़ी को ड्राई क्लीन के लिए देना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये दाग नहीं छूटते। सिल्क की साड़ी पर लगे इस तरह के दाग को छुड़ाने के लिए बस ये तरीका सीख लें। जिसमे आपके पैसे भी नहीं खर्च होंगे और साड़ी के दाग भी छूटकर हल्के हो जाएंगे।