Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनcleaning tips and trick how to remove oil tea kumkum turmeric stain from silk saree at home
सिल्क की साड़ी में दाग लग गया है तो साफ करने के लिए जान लें ये तरीका

सिल्क की साड़ी में दाग लग गया है तो साफ करने के लिए जान लें ये तरीका

संक्षेप:

How to remove stain from silk saree: सिल्क की साड़ी पर अगर चाय, तेल के दाग लग जाएं तो पूरी साड़ी खराब हो जाती है। लेकिन अब इन धब्बों को छुड़ाने का बहुत ही आसान सा तरीका मिल गया है। जिसकी मदद से साड़ी के धब्बे आसानी से निकल जाते हैं।

Jan 04, 2026 12:51 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सिल्क की साड़ी केवल एक्सपेंसिव नहीं होती बल्कि ये एक परंपरा होती है। जिसे अक्सर महिलाएं सालों साल संजो कर रखती हैं। पूजा-पाठ से लेकर शादी-विवाह के स्पेशल मौके पर पहनने के लिए सिल्क की साड़ियां सबसे सुंदर दिखती है। लेकिन इन साड़ियों की सुंदरता तब बिगड़ जाती है जब उस पर किसी तरह का दाग लग जाता है। अगर पूजा में बैठी हैं तो रोली, हल्दी का दाग लग जाता है। वहीं कई बार शादी-पार्टी में जाने पर तेल का दाग लग जाता है। ऐसे में पूरी साड़ी को ड्राई क्लीन के लिए देना पड़ता है। लेकिन फिर भी ये दाग नहीं छूटते। सिल्क की साड़ी पर लगे इस तरह के दाग को छुड़ाने के लिए बस ये तरीका सीख लें। जिसमे आपके पैसे भी नहीं खर्च होंगे और साड़ी के दाग भी छूटकर हल्के हो जाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिल्क साड़ी से धब्बे छुड़ाने का तरीका

  • सिल्क साड़ी पर चाय, तेल, हल्दी या फिर कुमकुम का दाग लग गया है तो उसे हटाने के लिए बहुत ही सिंपल सी ट्रिक फॉलो करने की जरूरत है। बस इन तीन से चार स्टेप में आसानी से सिल्क साड़ी पर लगा दाग साफ किया जा सकता है।
  • सबसे पहले कॉटन लेकर लगे हुए धब्बे को रगड़कर साफ करने की कोशिश करें।
  • अब किसी बाउल में शैंपू लेकर उसमे पानी डालें और घोल तैयार कर लें।
  • एक सफेद रंग का बड़ा सा कपड़ा लेकर उसे कई परत में मोड़ लें।
  • अब जिस जगह पर धब्बा लगा है उस हिस्से की साड़ी के सीधे साइड के नीचे सफेद रंग का कपड़ा रख दें।
  • उलटे साइड पर कॉटन की मदद से सफाई का काम शुरू करें। पहले कॉटन को शैंपू में डुबोएं और दाग के ऊपर हल्के हाथ से लगाकर रगड़ें।
  • अब साफ पानी में कॉटन को डुबोएं और फिर से दाग को रगड़ें। ऐसा करने से सारा धब्बा साड़ी के सीधे साइड से निकलकर सफेद रंग के कपड़े में लग जाएगा और साड़ी से दाग रिमूव हो जाएगा।
  • बस अब गर्म आयरन से प्रेस करके साड़ी के गीले वाले हिस्से को सुखा लें। इस मेथड से साड़ी पर लगा दाग काफी ज्यादा साफ हो जाता है। हालांकि थोड़ा हल्का धब्बा कई बार साड़ी में रह जाता है।

ये भी पढ़ें:वैसलीन इस्तेमाल करने के कुछ शानदार हैक्स, लाइफ बना देंगे आसान
Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।