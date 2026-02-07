Hindustan Hindi News
चबी गर्ल हैं तो साड़ी में स्लिम दिखने के लिए इमेज कोच की ये टिप्स मान लें

संक्षेप:

Tips to look slim in saree for chubby girl:  चबी गर्ल हैं और साड़ी पहनना पसंद करती हैं तो टेंशन ना लें। इमेज कोच के बताए इन तरीकों से साड़ी के कलर, डिजाइन और ड्रेपिंग स्टाइल को फॉलो करेंगी तो स्लिम लुक नजर आएगा।

Feb 07, 2026 02:55 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप फैट बॉडी की मालकिन हैं और साड़ी में खुद को अट्रैक्टिव और स्लिम दिखाना चाहती हैं तो इमेज कोच की इन जरूरी टिप्स को जरूर फॉलो करें। ज्यादातर लड़कियां स्लिम होने के पीछे भागती हैं जबकि आप चाहें तो सही स्टाइलिंग की मदद साड़ी से लेकर सलवार कुर्ता किसी में भी स्लिम फिट और अट्रैक्टिव दिख सकती हैं। साड़ी पहनने पर अगर आपकी बॉडी ज्यादा फैली हुई नजर आती हैं तो इमेज कोच साक्षी की बताई इन टिप्स को फॉलो करें। जिससे आपकी कमर साड़ी में स्लिम नजर आए।

सॉफ्ट फैब्रिक की साड़ी चुनें

अगर आप की बॉडी में फैट ज्यादा है तो कभी भी टाइट फैब्रिक की साड़ियों को ना चुनें। ऑर्गेंजा, टिश्यू, सुपरनेट या सिल्क जैसी हैवी फैब्रिक की साड़ियों में बॉडी ज्यादा फूली हुई दिखती है। इसकी बजाय ऐसे फैब्रिक का चुनाव करें जो लाइटवेट और स्किन पर चिपक जाए जैसे शिफॉन, जॉर्जेट या फिर लाइटवेट साड़ियां। जिन्हें पहनने पर बॉडी आसानी से स्लिम नजर आए।

साड़ी में बहुत सारे प्रिंट या कंट्रास्ट कलर ना शामिल करें

बहुत सारे बड़े प्रिंट, ब्लॉक या कई कलर कॉम्बिनेशन को मिलाकर साड़ी ना पहनें। कई कलर कॉम्बिनेशन की वजह से आप ज्यादा मोटी नजर आएंगी।

साड़ी की प्लीट्स पर ध्यान दें

साड़ी की प्लीट्स कम ही बनाएं लेकिन उन्हें बिल्कुल नीट रखें। ज्यादा प्लीट्स बनाने से टमी एरिया पर ज्यादा बल्ज इकट्ठा हो जाता है। जिसकी वजह से टमी एरिया ज्यादा मोटा नजर आने लगता है।

पेटीकोट नहीं शेपवियर पहनें

साड़ी में स्लिम इफेक्ट क्रिएट करना है तो नॉर्मल, रेगुलर पेटीकोट की बजाय शेपवियर पहनें। रेगुलर पेटीकोट को शेपवियर से रिप्लेस करके पहनें। जिससे आपकी बॉडी साड़ी में ज्यादा सिमटी हुई और स्लिम नजर आएगी।

ब्लाउज की डिजाइन पर फोकस करें

ब्लाउज की डिजाइन पर भी फोकस करें। नेक के बहुत क्लोज नेकलाइन को अवॉएड करें। इसकी बजाय आप डीप नेक,वी नेक, स्क्वेअर नेकलाइन जैसे ऑप्शन को चुनें। साथ ही थ्री फोर्थ स्लीव पहनें जो आपके हैंड्स को स्लिम इफेक्ट वाला लुक देती है।

साड़ी की डिजाइन

साड़ी की डिजाइन ऐसी हो जिसमे शार्ट प्रिंट, वर्टिकल लाइंस बने हों। साथ ही डार्क कलर्स को चुनें। इस तरह की डिजाइन वाली साड़ियों को पहनकर आप स्लिम नजर आ सकती हैं।

Aparajita

Aparajita

