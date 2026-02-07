चबी गर्ल हैं तो साड़ी में स्लिम दिखने के लिए इमेज कोच की ये टिप्स मान लें
Tips to look slim in saree for chubby girl: चबी गर्ल हैं और साड़ी पहनना पसंद करती हैं तो टेंशन ना लें। इमेज कोच के बताए इन तरीकों से साड़ी के कलर, डिजाइन और ड्रेपिंग स्टाइल को फॉलो करेंगी तो स्लिम लुक नजर आएगा।
अगर आप फैट बॉडी की मालकिन हैं और साड़ी में खुद को अट्रैक्टिव और स्लिम दिखाना चाहती हैं तो इमेज कोच की इन जरूरी टिप्स को जरूर फॉलो करें। ज्यादातर लड़कियां स्लिम होने के पीछे भागती हैं जबकि आप चाहें तो सही स्टाइलिंग की मदद साड़ी से लेकर सलवार कुर्ता किसी में भी स्लिम फिट और अट्रैक्टिव दिख सकती हैं। साड़ी पहनने पर अगर आपकी बॉडी ज्यादा फैली हुई नजर आती हैं तो इमेज कोच साक्षी की बताई इन टिप्स को फॉलो करें। जिससे आपकी कमर साड़ी में स्लिम नजर आए।
सॉफ्ट फैब्रिक की साड़ी चुनें
अगर आप की बॉडी में फैट ज्यादा है तो कभी भी टाइट फैब्रिक की साड़ियों को ना चुनें। ऑर्गेंजा, टिश्यू, सुपरनेट या सिल्क जैसी हैवी फैब्रिक की साड़ियों में बॉडी ज्यादा फूली हुई दिखती है। इसकी बजाय ऐसे फैब्रिक का चुनाव करें जो लाइटवेट और स्किन पर चिपक जाए जैसे शिफॉन, जॉर्जेट या फिर लाइटवेट साड़ियां। जिन्हें पहनने पर बॉडी आसानी से स्लिम नजर आए।
साड़ी में बहुत सारे प्रिंट या कंट्रास्ट कलर ना शामिल करें
बहुत सारे बड़े प्रिंट, ब्लॉक या कई कलर कॉम्बिनेशन को मिलाकर साड़ी ना पहनें। कई कलर कॉम्बिनेशन की वजह से आप ज्यादा मोटी नजर आएंगी।
साड़ी की प्लीट्स पर ध्यान दें
साड़ी की प्लीट्स कम ही बनाएं लेकिन उन्हें बिल्कुल नीट रखें। ज्यादा प्लीट्स बनाने से टमी एरिया पर ज्यादा बल्ज इकट्ठा हो जाता है। जिसकी वजह से टमी एरिया ज्यादा मोटा नजर आने लगता है।
पेटीकोट नहीं शेपवियर पहनें
साड़ी में स्लिम इफेक्ट क्रिएट करना है तो नॉर्मल, रेगुलर पेटीकोट की बजाय शेपवियर पहनें। रेगुलर पेटीकोट को शेपवियर से रिप्लेस करके पहनें। जिससे आपकी बॉडी साड़ी में ज्यादा सिमटी हुई और स्लिम नजर आएगी।
ब्लाउज की डिजाइन पर फोकस करें
ब्लाउज की डिजाइन पर भी फोकस करें। नेक के बहुत क्लोज नेकलाइन को अवॉएड करें। इसकी बजाय आप डीप नेक,वी नेक, स्क्वेअर नेकलाइन जैसे ऑप्शन को चुनें। साथ ही थ्री फोर्थ स्लीव पहनें जो आपके हैंड्स को स्लिम इफेक्ट वाला लुक देती है।
साड़ी की डिजाइन
साड़ी की डिजाइन ऐसी हो जिसमे शार्ट प्रिंट, वर्टिकल लाइंस बने हों। साथ ही डार्क कलर्स को चुनें। इस तरह की डिजाइन वाली साड़ियों को पहनकर आप स्लिम नजर आ सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
