Christmas Party Dress: सिर्फ लाल नहीं, इस क्रिसमस ट्राई करें ये 4 ट्रेंडी कलर्स, दिखेंगी सबसे खूबसूरत

Christmas Party Dress: सिर्फ लाल नहीं, इस क्रिसमस ट्राई करें ये 4 ट्रेंडी कलर्स, दिखेंगी सबसे खूबसूरत

संक्षेप:

Christmas Party Dress Ideas: क्रिसमस पार्टी में ज्यादातर लोग लाल रंग की ड्रेस पहन लेते हैं, अगर इस बार आप सबसे अलग दिखना चाहती हैं। तो कुछ ट्रेंडी कलर्स के ड्रेस स्टाइल कर सकती हैं। चलिए आपको दिखाते हैं खास लुक्स।

Dec 24, 2025 01:31 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
क्रिसमस का त्योहार भी अब लोग काफी धूमधाम से मनाने लगे हैं। क्रिसमस के दिन लोग पार्टी करते हैं और एक दूसरे के घर जाकर गिफ्ट्स देते हैं। क्रिसमस फेस्टिवल का खास कलर लाल माना जाता है और यही वजह है कि पार्टी में अक्सर लड़कियां रेड कलर की ड्रेस पहनती हैं। लेकिन इस क्रिसमस अगर आप थोड़ा अलग और खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो रेड कलर छोड़कर नए और ट्रेंडी रंग की ड्रेसेस कैरी करें। अब आप सोच रही होंगी कि लाल रंग तो सबसे अलग दिखता है लेकिन आजकल कुछ कलर्स काफी चल रहे हैं, जो रेड से भी अच्छे दिखते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं।

ऑरेंज इज द न्यू रेड

orange

लाल रंग हमेशा ही अलग दिखता है लेकिन इन दिनों नारंगी (ऑरेंज) कलर काफी ट्रेंड में है। कई एक्ट्रेसेस को आपने ऑरेंज कलर की पार्टी ड्रेस में देखा होगा। ऑरेंज कलर को आजकल नया लाल कहा जा रहा है और इसमें आपको बोल्ड-ग्लैमरस लुक मिलेगा। ऑरेंज कलर की ड्रेस में आप अट्रैक्टिव दिख सकती हैं।

क्रीम या व्हाइट

White Dress

क्रिसमस पार्टी में सोबर-ब्युटीफुल लुक चाहिए तो व्हाइट या क्रीम कलर चुनें। दोनों ही कलर की ड्रेस आपको क्साली लुक देगी। इन रंगों में कई अच्छे डिजाइन वाले ऑप्शन मिलने लगे हैं। अच्छे फुटवियर के साथ आप पार्टी में सबसे अलग दिख सकती हैं।

ऑल टाइम ब्लैक

Black Dress

ब्लैक कलर लड़कियों का पसंदीदा होता है और ये ग्लैम लुक देता है। क्रिसमस पार्टी में आप रेड की जगह ब्लैक लुक भी स्टाइल कर सकती हैं। प्रियंका चोपड़ा और वाणी कपूर की तरह आप ब्लैक में स्टाइलिश लुक ले सकती हैं। इसमें कई और भी डिजाइन्स आपको मिल जाएंगे।

गोल्डन गर्ल

Golden dress

क्रिसमस पार्टी में सबसे सुंदर दिखना चाहती हैं, तो गोल्डन गर्ल बन जाइये। गोल्डन कलर की ड्रेस इन दिनों कई स्टाइल में आ रही है और ये आपको बोल्ड लुक देगी। गोल्डन कलर अलग से ही दिखेगा और नाइट पार्टी के लिए ये बेस्ट कलर हो सकता है।

