फेस शेप के हिसाब से चुनें परफेक्ट बैंग्स, सिंपल हेयरस्टाइल से बदल जाएगा पूरा लुक

जरा सी बैंग्स एड कर के आप पूरे लुक को चेंज कर सकती हैं। कर्टेन बैंग्स से ले कर साइड स्वेप्ट लेयर्स तक, ऐसे कई हेयरस्टाइल हैं जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। आइए जानते हैं कौन सी बैंग्स आप के लिए परफेक्ट रहेंगी।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 02:34 PM
रेगुलर लुक से बोर हो गई हैं, तो सबसे अच्छा आइडिया है कि हेयरकट करा लें। जरूरी नहीं कि आप पूरा हेयरस्टाइल ही बदलें, जरा सी बैंग्स एड कर के आप पूरे लुक को चेंज कर सकती हैं। कर्टेन बैंग्स से ले कर साइड स्वेप्ट लेयर्स तक, ऐसे कई हेयरस्टाइल हैं जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं। और भी बेहतर तब रहेगा जब आप अपने फेस शेप के हिसाब से अपने लिए परफेक्ट फ्रिंज चूज करेंगी। ये आपके फेस को हाइलाइट करेंगी और लुक बेहद प्यारा आएगा। पर्सनल स्टाइलिस्ट और इमेज कोच निधि जगतियानी ने एक वीडियो पोस्ट के जरिए शेयर किया है कि कौन सी बैंग्स आप के लिए परफेक्ट रहेंगी। आइए जानते हैं।

ओवल फेस शेप

अगर आपका फेस ओवल शेप है, तो लगभग हर तरह का हेयरस्टाइल ही आप पर जंचेगा। लेकिन ऐसी फेस शेप पर कर्टेन बैंग्स काफी ज्यादा निखर कर आती हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बैंग्स थोड़े लंबे हों, ताकि आपका फेस अच्छे से फ्रेम हो सके।

गोल चेहरे के लिए चुनें ये बैंग्स

इमेज कोच निधि के मुताबिक अगर आपका फेस शेप राउंड है, तो ऐसा हेयरस्टाइल चूज करें जो आपके फेस की गोलाई को और हाइलाइट ना करे। आपके लिए सबसे परफेक्ट साइड बैंग्स रहेंगी। ये आपके फेस को तुरंत स्लिम डाउन दिखने में मदद करेंगी।

स्क्वेयर फेस शेप

स्क्वेयर फेस शेप में जॉलाइन काफी प्रॉमिनेंट होती है। इसे सॉफ्ट लुक देने के लिए आप सॉफ्ट लेयर्स कट करा सकती हैं, ये आपकी फेस शेप पर काफी सुंदर लगेगा। ये बैंग्स आपके जॉलाइन के एंगल्स को सॉफ्ट करने में मदद करते हैं, जिससे पूरे फेस शेप को एक बैलेंस लुक मिलता है।

हार्ट शेप फेस शेप

अनुष्का शर्मा की तरह अगर आपका फेस भी हार्ट शेप है, तो आपके लिए साइड स्वेप्ट लेयर्स परफेक्ट रहेंगी। हार्ट फेस शेप में माथा थोड़ा वाइड होता है, जिसे ये अच्छे से कवर करती हैं। इससे आपके ओवरऑल फेस को बैलेंस लुक मिलता है।

लॉन्ग फेस शेप के लिए चुनें ये

अगर आपका चेहरा लंबा है, तो इसे बैलेंस करने के लिए स्ट्रेट-अक्रॉस बैंग्स चूज करें। इससे आपका फेस थोड़ा शॉर्ट लगेगा और ओवरऑल परफेक्ट लुक मिलेगा। आप हेवी फ्रिंज लुक भी चूज कर सकती हैं, ये भी आपकी फेस शेप पर परफेक्ट लगेगा।

