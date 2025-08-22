जानें फुटवियर ट्रेंड और इसका सेहत से क्या है कनेक्शन choose right footwear to take care of feet know how to select, फैशन - Hindustan
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनchoose right footwear to take care of feet know how to select

जानें फुटवियर ट्रेंड और इसका सेहत से क्या है कनेक्शन

कहा जाता है कि बुढ़ापा पैरों से ही शुरू होता है और उनकी देखभाल के लिए हमारे पास विकल्पों की भी कमी नहीं। हालांकि पैरों की सेहत के लिए क्या चुना जाए, इस बारे में कम लोग ही वाकिफ हैं। फुटवियर के ट्रेंड और क्या है इसका सेहत से कनेक्शन? बता रही हैं स्वाति गौड़

Fri, 22 Aug 2025
जानें फुटवियर ट्रेंड और इसका सेहत से क्या है कनेक्शन

चप्पल आजकल चर्चा का विषय बनी हुई है। कौन जानता था कि देखने में बेहद साधारण, लेकिन पहनने में गजब की आरामदायक कोल्हापुरी चप्पलें भारत से निकलकर मिलान फैशन वीक की रैंप वॉक का हिस्सा बन जाएंगी। असल में कुछ समय पहले अंतरराष्ट्रीय फैशन ब्रांड प्रादा ने मिलान फैशन वीक में हमारी देसी कोल्हापुरी चप्पलों को प्रमुखता से जगह तो दी, लेकिन भारत का नाम कहीं नहीं लिया। यह बात इतनी बढ़ गई कि इस घटना के कुछ ही हफ्ते बाद प्रादा की एक टीम को महाराष्ट्र स्थित कोल्हापुर का दौरा करना पड़ा। इस हंगामे का फायदा यह हुआ कि जिमी चू, लूई विटॉन जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के बीच कोल्हापुरी चप्पल फैशन जगत में छा गई।

फैशन एक्सपर्ट्स की मानें तो कोल्हापुरी चप्पलें इस बार का ग्लोबल ट्रेंड भी बन सकती हैं। दरअसल इन चप्पलों से फुटवियर में आराम का मुद्दा भी चर्चा में चल पड़ा है। फुटवियर का आराम सेहत के लिए बेहद जरूरी है। शायद इसीलिए प्रादा जैसे बड़े ब्रांड ने कोल्हापुरी के अंदाज को चुना। स्टाइलिस्ट नयनिका माथुर के अनुसार, ‘इस साल स्टाइलिश लेकिन आरामदायक फुटवियर का बोलबाला रहेगा, जिसमें भारतीय परंपरा की झलक दिखाई देगी।’

देसी अंदाज का जलवा

ग्लैमरस दिखने की बात जब आती है, तो पेंसिल हील्स, पंप्स, वेजेस और किटन हील्स जैसे फैशनेबल फुटवियर की ओर ध्यान जाता है। छह इंच लंबी तलवार जैसी धार वाली हील्स में जब सेलेब्स और मॉडल्स चलती हैं, तो देखने वालों की नजरें उनकी हील्स पर ही ठहर जाती हैं। लेकिन इस फैशन सीजन में हमारे पारंपरिक फुटवियर अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगे। चमड़े से बनी पंजाबी जूती, मिरर वर्क से सजी मोजरी और खूबसूरत कसीदाकारी से सजी अंगूठे वाली चप्पलें त्योहारों से लेकर शादी-ब्याह जैसे अवसरों पर बहुत पसंद की जा रही हैं। खास बात यह है कि महिलाओं को हाथ से बनी लेदर की जूतियां और मोजरी विशेष रूप से पसंद आ रही हैं। कोल्हापुरी स्टाइल चप्पलों में भी छोटे-छोटे घुंघरू लगाए जा रहे हैं, जो चलने पर पायल की तरह खनकते हैं।

स्टाइल और आराम की जुगलबंदी

फुटवियर में आज इतने विकल्प आ गए हैं कि हर महिला की पसंद और पैर के आकार के अनुरूप चप्पल और सैंडल्स मौजूद हैं। जिन महिलाओं के पैर का आकार सामान्य से बड़ा होता है, कुछ समय पहले तक उन्हें अपनी पसंद के फुटवियर नहीं मिलते थे। अब प्लस साइज जूते खोजने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी प्रकार अब ऐसी हील्स भी आने लगी हैं, जिन्हें थकान होने पर आसानी से निकालकर फ्लैट फुटवियर में तब्दील किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अब अपनी ड्रेस की मैचिंग के फुटवियर भी तैयार करवाए जा सकते हैं। फुटवियर जगत में इतनी क्रांति आ चुकी है कि नई-नवेली दुल्हनें अपने लहंगे के डिजाइन से मैच करते स्पोर्ट्स शूज बनवाए जा रहे हैं, ताकि लंबे समय तक पहनने के बावजूद पैरों में तकलीफ रत्ती भर भी ना हो और फुटवियर देखने में भी स्टाइलिश लगे।

स्टेटमेंट फुटवियर का चलन

स्टेटमेंट ज्वेलरी का तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन इस बार स्टेटमेंट फुटवियर भी चलन में हैं। शोख-चटख रंगों, दिलचस्प पैटर्न्स और अनूठे टेक्स्चर से सजे स्टेटमेंट फुटवियर फैशन जगत के गलियारों में धूम मचा रहे हैं। उदाहरण के लिए बारीक डिजाइन वाली नाजुुक हील्स से लेकर फ्लोरल प्रिंट और कसीदाकारी वाली जूतियां इस बार बहुत पसंद की जा रही हैं। इसी तरह चप्पल भी चाैकोर से लेकर अंडाकार आकार तक में नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हील्स के आकार और लंबाई में भी बहुत से प्रयोग किए जा रहे हैं। छह इंच से भी ऊंची बेहद नुकीली हील्स जहां बोल्ड और ग्लैमरस लुक देती हैं, वहीं मटके के आकार की छोटी हील्स स्टाइलिश लगने के साथ-साथ आरामदायक भी होती हैं। इन सब स्टाइल्स के अलावा रोमन सैंडल्स, पंप्स, म्यूल्स, लोफर और मैरी जेन स्टाइल भी खासे लोकप्रिय हैं।

हर मौके के लिए कुछ खास

एक जमाना था, जब एक जोड़ी चप्पल के बल पर ही शादी-ब्याह से लेकर बाजार-हाट तक निपटा दिए जाते थे। आज स्थिति बदल चुकी है। खास मौकों से लेकर सुबह सैर पर जाने तक के लिए अलग-अलग फुटवियर रखना अब सामान्य बात है। त्योहारों पर पारंपरिक कसीदाकारी से सजे सैंडिल, तो ऑफिस के लिए महिलाएं म्यूल्स या स्ट्रैप वाले फ्लैट सैंडिल पहनना पसंद करती हैं, दोस्तों के साथ स्नीकर्स या लेदर सैंडिल्स पहनकर जाती हैं और और फॉर्मल इवेंट्स के लिए हाई हील्स या डिजाइनर जूती चुनती हैं।

सेहत के लिए जरूरी सही फुटवियर

क्या आप जानती हैं कि गलत जूतों का चुनाव आपकी सेहत को भी बिगाड़ सकता है? विभिन्न शोध बताते हैं कि एक औसत व्यक्ति अपने पूरे जीवनकाल में पृथ्वी की परिधि से लगभग पांच गुना ज्यादा चल लेता है। तो जरा सोचिए, अपने पैरों और जूतों पर ध्यान ना देने से सेहत को कितना नुकसान पहुंचता होगा? विशेषज्ञों के अनुसार चलने, दौड़ने, सैर पर जाने या दफ्तर के लिए अलग-अलग तरह के जूतों का ही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि चोट की आशंका कम हो सके। असल में सही फुटवियर पैर के साथ-साथ पैर से जुड़े जोड़ों की बायोमेकेनिक्स को दुरुस्त बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए पीठ, घुटने, पैर, गर्दन और सिर-दर्द के 95 प्रतिशत से अधिक मामलों का संबंध पैर के आर्च के ठीक नहीं होने से है। सही आकार का फुटवियर पहन लेने से इस प्रकार के दर्द में 30-40 फीसदी तक आराम मिल जाता है। अपने जूते को फट जाने की हद तक पहनने से बचिए, क्योंकि विशेषज्ञों की मानें तो 300 से 400 मील तक चल लेने के बाद फुटवियर बदल लेना चाहिए।

जर्नल ऑफ फुट एंड एंकल रिसर्च में प्रकाशित एक शोध के अनुसार युवा और महिलाएं अक्सर ऐसे फुटवियर पहनते हैं, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस सहित अनेकों स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा कर सकते हैं। इस विषय में फिजियोथेरेपिस्ट डॉ. शिखा गोयल कहती हैं, ‘सस्ते के लालच में कभी भी लोकल या खराब क्वालिटी के जूते ना लें, क्योंकि ये आपकी चाल और सेहत दोनों बिगाड़ सकते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि विभिन्न गतिविधियों के लिए अलग-अलग तरह के फुटवियर हों। जैसे जॉगिंग के लिए आरामदायक स्पोर्ट्स शूज और बाजार या दफ्तर के लिए हल्की एड़ी वाले फुटवियर लेने चाहिए, ताकि पैर के अंगूठे पर बहुत दबाव ना पड़े। हाई हील्स रोजाना पहनने से बचें।’ फुटवियर खरीदते वक्त और किन बातों का रखें ध्यान, आइए जानें:

फुटवियर ऑनलाइन खरीदने की बजाय दुकान पर जाकर ही लें, ताकि उन्हें पहनकर सही नाप और चलने में सहजता का पता चल सके।

दिन चढ़ने के साथ-साथ हमारे पैरों पर थोड़ी सूजन आ जाती है, जिसका पैरों के आकार पर प्रभाव पड़ता है। शाम के वक्त ही फुटवियर खरीदें, ताकि सही नाप का पता लग सके।

जूते लेते समय हमेशा जुराब पहनकर ही उन्हें ट्राई करें, तभी सही साइज पता चलेगा।

हमेशा हाई हील्स न पहनें क्योंकि इससे पीठ में दर्द और प्लांटर फेशिआइटिस होने की आशंका बढ़ जाती है।

बिल्कुल फ्लैट फुटवियर एड़ी, घुटनों और पीठ में दर्द का कारण बन सकते हैं, इसलिए सही आर्च सपोर्ट वाले फुटवियर ही पहनें।

बहुत ज्यादा कसे हुए फुटवियर पैरों में कॉर्न, गोखरू और छालों की समस्या बढ़ा सकते हैं। जूते में अच्छा कुशन होना बहुत जरूरी है, ताकि चलते या दौड़ते समय पैर को झटका न लगे।

