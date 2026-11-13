Chhath Puja 2026: छठ पूजा पर पारंपरिक बिहारी स्टाइल में पहनें साड़ी, ड्रेपिंग कोच से सीखें
छठ पूजा पर ट्रेडिशनल बिहारी लुक में तैयार होना चाहती हैं, तो साड़ी ड्रेपिंग का ये तरीका ट्राई कर सकती हैं। पूजा के दौरान ये ड्रेप काफी सुंदर लगता है और सुविधाजनक भी होता है। ड्रेपिंग कोच से स्टेप बाय स्टेप तरीका जानें।
छठ पूजा में महिलाओं के सोलह शृंगार से ले कर उनके पहनावे तक, हर चीज की अपनी खास अहमियत होती है। इस दिन महिलाएं अपने लुक पर विशेष रूप से ध्यान देती हैं। इस खास मौके के लिए हेवी साड़ी और ज्वैलरी चुनी जाती है। आप भी छठ पूजा पर पारंपरिक अंदाज तैयार होना चाहती हैं, तो सिर्फ साड़ी नहीं उसे पहनने का स्टाइल भी बदलें। सिंपल ड्रेप की जगह आप बिहारी ड्रेपिंग स्टाइल चुन सकती हैं, जिसमें साड़ी का सीधा पल्लू लिया जाता है। ये देखने में काफी ट्रेडिशनल और सुंदर लुक देता है। वहीं इस पल्लू में आप सूप भी आराम से पकड़ सकती हैं। ड्रेपिंग कोच जगीशा उपाध्याय ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बिहारी स्टाइल में साड़ी ड्रेप करने का तरीका शेयर किया है, आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं।
छठ पूजा पर बिहारी स्टाइल में ड्रेप करें साड़ी
स्टेप 1- राइट साइड से साड़ी टक करना शुरू करें
सबसे पहले साड़ी का एक सिरा लें और इसे कमर पर दाईं तरफ से पेटीकोट में टक करना शुरू करें। पूरी कमर के चारों ओर साड़ी को इस तरह टक करें कि बराबर बेस तैयार हो जाए।
स्टेप 2- दूसरी बार साड़ी लपेटें और प्लीट्स तैयार करें
अब साड़ी को कमर के चारों ओर दूसरी बार लपेटें। इसके बाद पल्लू वाले सिरे को सामने ले कर आएं और उसकी साफ-सुथरी प्लीट्स बनाकर तैयार कर लें।
स्टेप 3- प्लीट्स को कंधे पर सेट करें
अब प्लीट्स को अच्छे से सेटल करें और सीधे पल्लू स्टाइल में अपने दाएं कंधे पर पीछे से आगे की तरफ सेफ्टी पिन की मदद से सेट कर लें। पल्लू की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा रखें।
स्टेप 4- नीचे की प्लीट्स बनाकर टक करें
साड़ी के निचले हिस्से से प्लीट्स बनाकर तैयार करें। इस दौरान बाईं तरफ लंबा काउल यानी कपड़े की लहरदार फॉल रखें। अब प्लीट्स को बाईं तरफ फेस करते हुए टक इन करें और एक सेफ्टी पिन की मदद से सिक्योर कर लें।
स्टेप 5- पल्लू से पीछे की तरफ भी बनाएं छोटी-छोटी प्लीट्स
अब पल्लू की सबसे अंदरूनी प्लीट के कोने को उठाएं और उससे 3-4 छोटी-छोटी प्लीट्स बनाकर तैयार कर लें। इन्हें कमर के बीचों बीच पीछे की तरफ ले जा कर टक कर दें। इससे साड़ी का ड्रेप पीछे से भी अच्छी तरह सेट रहेगा।
स्टेप 6- अंडरआर्म के पास पल्लू पिन करें
अब पल्लू की सबसे पहली प्लीट को पकड़ें और दूसरी प्लीट को दाएँ हाथ की अंडरआर्म के नीचे पिन कर दें। इससे आपको बॉडी पूरी कवर रहेगी और ड्रेप भी अपनी जगह से नहीं खिसकेगा।
स्टेप 7- पूजा के टाइम ढकें अपना सिर
पूजा के दौरान आप काउल वाले हिस्से से अपना सिर कवर कर सकती हैं। वहीं पल्लू के कपड़े को संभालते हुए सूप को हाथों में रख सकती हैं।
बिहारी स्टाइल ड्रेपिंग के लिए जरूरी टिप्स
- इस स्टाइल के लिए थोड़ी लंबी पल्लू वाली साड़ी चुनें।
- बॉर्डर वाली सिल्क और बनारसी साड़ी इस ड्रेपिंग में काफी अच्छी लगती है।
- प्लीट्स को सेफ्टी पिन की मदद से अच्छी तरह सिक्योर करें।
- पूजा के दौरान चलने-फिरने और झुकने में आसानी रहे, इस बात का भी ध्यान रखें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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