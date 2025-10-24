छठ पूजा पर इन भोजपुरी एक्ट्रेसेज की तरह हों तैयार, सास से ले कर पतिदेव भी करेंगे तारीफ!

संक्षेप: अगर आप भी छठ पूजा करती हैं, तो आपका भी सुंदर ढंग से तैयार होना बनता है। इसके लिए भोजपुरी एक्ट्रेसेज के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। आइए उनके लुक्स देखकर कुछ टिप्स लेते हैं-

छठ पूजा का पर्व हर साल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये पर्व पूरे चार दिनों तक चलता है, जिसमें कठिन नियमों का पालन किया जाता है। हर त्योहार की तरह छठ पर्व में भी घर की महिलाएं खूब सजती-संवरती हैं। इस दौरान आमतौर पर पारंपरिक परिधान जैसे साड़ी, लहंगा या सूट पहने जाते हैं। शादीशुदा महिलाएं ज्यादातर साड़ी पहनती हैं और सोलह शृंगार करती हैं। अगर आप भी छठ पूजा करती हैं, तो आपका भी सुंदर ढंग से तैयार होना बनता है। इसके लिए भोजपुरी एक्ट्रेसेज के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। आइए उनके लुक्स देखकर कुछ टिप्स लेते हैं और आपका लुक भी डिसाइड करते हैं।

सीधा पल्लू स्टाइल ड्रेप ट्राई करें

छठ पूजा पर साड़ी पहन रही हैं, तो सीधा पल्लू ड्रेप ट्राई कर सकती हैं। ये एकदम पारंपरिक लुक देता है और छठ जैसे धार्मिक पर्व के लिए बेस्ट है। मोनालिसा की तरह आप रेड रंग की बांधनी प्रिंट वाली साड़ी भी ले सकती हैं। इसके साथ अपनी ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वैलरी पहनें, हाथों में ढेर सारी चूड़ियां। स्पेशल मौका है तो मेकअप भी थोड़ा सा हेवी साइड पर रख सकती हैं।

हेवी गुलाबी साड़ी में आप ही लगेंगी सबसे सुंदर

पिंक रंग हर महिला पर सुंदर लगता है। छठ पूजा पर किस रंग का आउटफिट पहनना है इसे ले कर कन्फ्यूज हैं, तो ये रंग सिलेक्ट कर सकती हैं। इसके साथ ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वैलरी वियर कर सकती हैं। वरना एक छोटा सा आर्टिफिशियल नेकलेस और मंगलसूत्र काफी रहेगा। ग्लोई पिंक बेस वाला मेकअप करें, ये आपको बहुत ही खूबसूरत लुक देगा।

पेस्टल शेड्स की साड़ी वियर करें

आजकल पेस्टल शेड्स ट्रेंड में हैं। ऐसे में हरा, लाल, पीला रंग छोड़कर आप पेस्टल शेड्स पिक कर सकती हैं। आम्रपाली की तरह पिस्ता कलर की साड़ी वियर करेंगी, तो हर कोई आपकी पसंद की तारीफ करेगा। इसके साथ एमरल्ड ज्वैलरी वियर करें। लुक ज्यादा हेवी ना हो, इसके लिए मेकअप लाइट रखें। बहुत ही प्यारा लुक आएगा।

सुहागन लुक में तैयार हों

नई शादी हुई है या फिर नई नवेली दुल्हन सा सजना चाहती हैं, तो मनीषा रानी की तरह पारंपरिक लुक में तैयार हो सकती हैं। हरे, लाल रंग और सुनहरे बॉर्डर वाली सिल्क की साड़ी आपको रॉयल और एकदम ट्रेडिशनल लुक देगी। इसके साथ आप अपनी गोल्ड ज्वैलरी वियर कर सकती हैं। नाक में नथ और मांगटीका आपको एकदम सुहागिन लुक देगा।

स्टाइलिश ग्लैम लुक में हो तैयार