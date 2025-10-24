Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनChhath Puja 2025 Style Guide Take Inspiration from Stunning Bhojpuri Divas
छठ पूजा पर इन भोजपुरी एक्ट्रेसेज की तरह हों तैयार, सास से ले कर पतिदेव भी करेंगे तारीफ!

छठ पूजा पर इन भोजपुरी एक्ट्रेसेज की तरह हों तैयार, सास से ले कर पतिदेव भी करेंगे तारीफ!

संक्षेप: अगर आप भी छठ पूजा करती हैं, तो आपका भी सुंदर ढंग से तैयार होना बनता है। इसके लिए भोजपुरी एक्ट्रेसेज के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। आइए उनके लुक्स देखकर कुछ टिप्स लेते हैं-

Fri, 24 Oct 2025 05:41 PMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

छठ पूजा का पर्व हर साल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये पर्व पूरे चार दिनों तक चलता है, जिसमें कठिन नियमों का पालन किया जाता है। हर त्योहार की तरह छठ पर्व में भी घर की महिलाएं खूब सजती-संवरती हैं। इस दौरान आमतौर पर पारंपरिक परिधान जैसे साड़ी, लहंगा या सूट पहने जाते हैं। शादीशुदा महिलाएं ज्यादातर साड़ी पहनती हैं और सोलह शृंगार करती हैं। अगर आप भी छठ पूजा करती हैं, तो आपका भी सुंदर ढंग से तैयार होना बनता है। इसके लिए भोजपुरी एक्ट्रेसेज के लुक्स से इंस्पिरेशन ले सकती हैं। आइए उनके लुक्स देखकर कुछ टिप्स लेते हैं और आपका लुक भी डिसाइड करते हैं।

सीधा पल्लू स्टाइल ड्रेप ट्राई करें

Chhath Puja 2025 Style Guide

छठ पूजा पर साड़ी पहन रही हैं, तो सीधा पल्लू ड्रेप ट्राई कर सकती हैं। ये एकदम पारंपरिक लुक देता है और छठ जैसे धार्मिक पर्व के लिए बेस्ट है। मोनालिसा की तरह आप रेड रंग की बांधनी प्रिंट वाली साड़ी भी ले सकती हैं। इसके साथ अपनी ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वैलरी पहनें, हाथों में ढेर सारी चूड़ियां। स्पेशल मौका है तो मेकअप भी थोड़ा सा हेवी साइड पर रख सकती हैं।

हेवी गुलाबी साड़ी में आप ही लगेंगी सबसे सुंदर

Chhath Puja 2025 Style Guide

पिंक रंग हर महिला पर सुंदर लगता है। छठ पूजा पर किस रंग का आउटफिट पहनना है इसे ले कर कन्फ्यूज हैं, तो ये रंग सिलेक्ट कर सकती हैं। इसके साथ ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वैलरी वियर कर सकती हैं। वरना एक छोटा सा आर्टिफिशियल नेकलेस और मंगलसूत्र काफी रहेगा। ग्लोई पिंक बेस वाला मेकअप करें, ये आपको बहुत ही खूबसूरत लुक देगा।

पेस्टल शेड्स की साड़ी वियर करें

Chhath Puja 2025 Style Guide

आजकल पेस्टल शेड्स ट्रेंड में हैं। ऐसे में हरा, लाल, पीला रंग छोड़कर आप पेस्टल शेड्स पिक कर सकती हैं। आम्रपाली की तरह पिस्ता कलर की साड़ी वियर करेंगी, तो हर कोई आपकी पसंद की तारीफ करेगा। इसके साथ एमरल्ड ज्वैलरी वियर करें। लुक ज्यादा हेवी ना हो, इसके लिए मेकअप लाइट रखें। बहुत ही प्यारा लुक आएगा।

सुहागन लुक में तैयार हों

Chhath Puja 2025 Style Guide

नई शादी हुई है या फिर नई नवेली दुल्हन सा सजना चाहती हैं, तो मनीषा रानी की तरह पारंपरिक लुक में तैयार हो सकती हैं। हरे, लाल रंग और सुनहरे बॉर्डर वाली सिल्क की साड़ी आपको रॉयल और एकदम ट्रेडिशनल लुक देगी। इसके साथ आप अपनी गोल्ड ज्वैलरी वियर कर सकती हैं। नाक में नथ और मांगटीका आपको एकदम सुहागिन लुक देगा।

स्टाइलिश ग्लैम लुक में हो तैयार

Chhath Puja 2025 Style Guide

स्टाइलिश ग्लैम अंदाज दिखाना चाहती हैं, तो अक्षरा सिंह की तरह प्रिंटेड साड़ी वियर कर सकती हैं। ये आजकल की मॉडर्न बहुओं से ले कर कुंवारी लड़कियों तक के लिए परफेक्ट रहेगी। लुक को मिनिमल रखें, बस स्टेटमेंट इयरिंग्स पहन लें और साथ में बैंगल्स। न्यूड मेकअप और छोटी सी काली बिंदी आपके लुक में चार चांद लगा देंगें।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
Chhath puja Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।