छठ पूजा पर उषा अर्घ्य के लिए पहनें बिहार की 5 फेमस साड़ियां, ट्रेडिशनल लुक से हर कोई होगा इंप्रेस

पूरा उत्तर भारत इस समय आस्था और श्रद्धा के प्रतीक छठ 2025 महा पर्व के उत्साह में डूबा हुआ है। कल यानी 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन व्रत का समापन कर दिया जाएगा। बता दें, छठ पूजा बिहार का एक प्रमुख त्योहार है, जो सूर्य देव और छठी माईया को समर्पित होता है। छठ पूजा पर व्रती महिलाएं सादगी, पवित्रता और परंपरा की चुनरी ओढ़े हुए कुछ खास तरह की बिहारी साड़ियां पहनना पसंद करती हैं। ये साड़ियां हल्की, सांस लेने योग्य और प्रकृति से प्रेरित होती हैं, जो पूजा के लंबे समय में बेहद आरामदायक बनी रहती हैं। अगर आप भी इस छठ पूजा पर अपने ट्रेडिशनल लुक से सबको इंप्रेस करना चाहती हैं तो ये 5 तरह की बेस्ट बिहारी साड़ियां, छठ पूजा के लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं। छठ पूजा पर पहनने के लिए आप इन साड़ियों में पीला, नारंगी, हरे या लाल जैसे शुभ रंगों को अपने लिए पसंद करें।

छठ पूजा पर पहनें ये 5 तरह की फेमस बिहारी साड़ियां मधुबनी सिल्क साड़ी (Madhubani Silk Saree) मधुबनी पेंटिंग से प्रेरित ज्यामितीय डिजाइन, सूर्य, कमल, मोर और मछली जैसे मोटिफ्स के साथ सिल्क का शाइनी फैब्रिक छठ पूजा पर पहनने के लिए परफेक्ट हो सकता है। इस तरह की साड़ियां छठ पूजा के प्रकृति-केंद्रित रीति-रिवाजों से जुड़ाव महसूस कराती है। इस फैब्रिक से बनी साड़ियां पहनने में हल्की और आरामदायक होती है। आप इन्हें सिपंल ब्लाउज और सोने के कंगन के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

भागलपुरी सिल्क साड़ी (Bhagalpuri Silk Saree) भागलपुर की चंदेरी स्टाइल साड़ी की खासियत उसकी सूक्ष्म बनावट और मिट्टी के रंगों वाली लाइट वेट नेचुरल शाइन है। नदी किनारे लंबे समय तक पूजा करने के लिए साड़ी का यह ऑप्शन भी अच्छा हो सकता है। यह साड़ी बिहार की क्लासिक परंपरा को दर्शाती है। आप इसे चांदी के पायल और सिंपल हेयरस्टाइल के साथ कैरी करें।

टसर सिल्क साड़ी (Tussar Silk Saree) बिहार के टसर रेशम से बनी, मोटे दाने वाली बनावट और हल्के पीले या नारंगी शेड्स की यह साड़ी पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ होती है। यह साड़ी पूजा की सादगी को बढ़ाकर गर्मी में ठंडक देती है। आप इस साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज और मिनिमल ज्वेलरी कैरी करें। ।

बटिक प्रिंट साड़ी (Batik Print Saree) वैक्स-रेसिस्ट डाई तकनीक से बनी, आधुनिक-परंपरागत फ्यूजन डिजाइन वाली यह साड़ी हल्के रंगों में फूलों या सूर्य के पैटर्न पर आपके ऊपर खूब फबेगी। लंबे उपवास और प्रार्थना के लिए हल्की और सांस लेने वाला साड़ी का यह कपड़ा बिहार की कला को आधुनिक टच देता है।