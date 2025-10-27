Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनchhath puja 2025 5 famous bihari sarees for usha arghya on chhath puja to have elegant traditional look madhubani saree
छठ पूजा पर उषा अर्घ्य के लिए पहनें बिहार की 5 फेमस साड़ियां, ट्रेडिशनल लुक से हर कोई होगा इंप्रेस

छठ पूजा पर उषा अर्घ्य के लिए पहनें बिहार की 5 फेमस साड़ियां, ट्रेडिशनल लुक से हर कोई होगा इंप्रेस

संक्षेप: Chhath Puja 2025 Traditional Saree Look : इस छठ पूजा पर अपने ट्रेडिशनल लुक से सबको इंप्रेस करना है तो 5 तरह की बेस्ट बिहारी साड़ियां, छठ पूजा के लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं। छठ पूजा पर पहनने के लिए आप इन साड़ियों में पीला, नारंगी, हरे या लाल जैसे शुभ रंगों को पसंद करें।

Mon, 27 Oct 2025 10:45 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पूरा उत्तर भारत इस समय आस्था और श्रद्धा के प्रतीक छठ 2025 महा पर्व के उत्साह में डूबा हुआ है। कल यानी 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ चार दिनों तक चलने वाले इस कठिन व्रत का समापन कर दिया जाएगा। बता दें, छठ पूजा बिहार का एक प्रमुख त्योहार है, जो सूर्य देव और छठी माईया को समर्पित होता है। छठ पूजा पर व्रती महिलाएं सादगी, पवित्रता और परंपरा की चुनरी ओढ़े हुए कुछ खास तरह की बिहारी साड़ियां पहनना पसंद करती हैं। ये साड़ियां हल्की, सांस लेने योग्य और प्रकृति से प्रेरित होती हैं, जो पूजा के लंबे समय में बेहद आरामदायक बनी रहती हैं। अगर आप भी इस छठ पूजा पर अपने ट्रेडिशनल लुक से सबको इंप्रेस करना चाहती हैं तो ये 5 तरह की बेस्ट बिहारी साड़ियां, छठ पूजा के लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं। छठ पूजा पर पहनने के लिए आप इन साड़ियों में पीला, नारंगी, हरे या लाल जैसे शुभ रंगों को अपने लिए पसंद करें।

छठ पूजा पर पहनें ये 5 तरह की फेमस बिहारी साड़ियां

मधुबनी सिल्क साड़ी (Madhubani Silk Saree)

मधुबनी पेंटिंग से प्रेरित ज्यामितीय डिजाइन, सूर्य, कमल, मोर और मछली जैसे मोटिफ्स के साथ सिल्क का शाइनी फैब्रिक छठ पूजा पर पहनने के लिए परफेक्ट हो सकता है। इस तरह की साड़ियां छठ पूजा के प्रकृति-केंद्रित रीति-रिवाजों से जुड़ाव महसूस कराती है। इस फैब्रिक से बनी साड़ियां पहनने में हल्की और आरामदायक होती है। आप इन्हें सिपंल ब्लाउज और सोने के कंगन के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

भागलपुरी सिल्क साड़ी (Bhagalpuri Silk Saree)

भागलपुर की चंदेरी स्टाइल साड़ी की खासियत उसकी सूक्ष्म बनावट और मिट्टी के रंगों वाली लाइट वेट नेचुरल शाइन है। नदी किनारे लंबे समय तक पूजा करने के लिए साड़ी का यह ऑप्शन भी अच्छा हो सकता है। यह साड़ी बिहार की क्लासिक परंपरा को दर्शाती है। आप इसे चांदी के पायल और सिंपल हेयरस्टाइल के साथ कैरी करें।

टसर सिल्क साड़ी (Tussar Silk Saree)

बिहार के टसर रेशम से बनी, मोटे दाने वाली बनावट और हल्के पीले या नारंगी शेड्स की यह साड़ी पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ होती है। यह साड़ी पूजा की सादगी को बढ़ाकर गर्मी में ठंडक देती है। आप इस साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज और मिनिमल ज्वेलरी कैरी करें। ।

बटिक प्रिंट साड़ी (Batik Print Saree)

वैक्स-रेसिस्ट डाई तकनीक से बनी, आधुनिक-परंपरागत फ्यूजन डिजाइन वाली यह साड़ी हल्के रंगों में फूलों या सूर्य के पैटर्न पर आपके ऊपर खूब फबेगी। लंबे उपवास और प्रार्थना के लिए हल्की और सांस लेने वाला साड़ी का यह कपड़ा बिहार की कला को आधुनिक टच देता है।

बावन बूटी साड़ी (Bawan Buti Saree)

52 बूटी (फूलों के छोटे मोटिफ्स) से सजी, सादगीपूर्ण डिजाइन वाली यह साड़ी कॉटन या सिल्क ब्लेंड के साथ पहनी हुई बेहद अच्छी लगती है। छठ की सादगी और शालीनता को प्रतिबिंबित करती यह साड़ी आरामदायक और त्योहार के लिए बेस्ट है। आप इस साड़ी लुक को पूरा करने के लिए साथ में गोल्ड बांगल्स और खुले बाल रख सकते हैं।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Chhath puja happy chhath puja chhath puja Surya arghya timing

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।