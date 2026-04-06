Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रेड कार्पेट पर दिखा नीता अंबानी का रॉयल अंदाज, उनकी गोल्डन साड़ी से ज्यादा महंगा निकला छोटा पर्ल पर्स

Apr 06, 2026 07:00 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share

नीता अंबानी हर महफिल को लूट लेती हैं और ऐसा ही कुछ हुआ चेतक स्क्रीन अवॉर्ड रेड कार्पेट पर। गोल्डन साड़ी में नीता अंबानी बेहद खूबसूरत लगीं लेकिन सभी की नजरें उनके पर्ल पर्स पर टिकीं। चलिए बताते हैं आखिर उनका पर्स क्यों खास है?

रेड कार्पेट पर दिखा नीता अंबानी का रॉयल अंदाज, उनकी गोल्डन साड़ी से ज्यादा महंगा निकला छोटा पर्ल पर्स

Nita Ambani Saree Look: किसी भी खास पार्टी या फंक्शन में नीता अंबानी अपने रॉयल लुक से महफिल लूट लेती हैं। नीता हमेशा ही ऐसा आउटफिट चुनती हैं, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है और फिर लोग उसके बारे में खोजने लगते हैं।

चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 के रेड कार्पेट पर नीता अंबानी ने गोल्डन साड़ी में अपना जलवा बिखेरा लेकिन साड़ी से ज्यादा उनके छोटे से पर्स ने लोगों का ध्यान खींचा। अब लोग नीता अंबानी के छोटे पर्स की कीमत और उसमें क्या-क्या आ सकता है, गूगल पर खोजने में लगे हैं। बता दें, नीता अंबानी की साड़ी से ज्यादा महंगा था उनका छोटा सा पर्स चलिए आपको उसकी चौंका देने वाली कीमत के बारे में बताते हैं।

नीता अंबानी ने सब्यसाची की डिजाइन की हुई गोल्डन साड़ी कैरी की

गोल्डन साड़ी में बिखेरा जलवा

नीता अंबानी ने सब्यसाची के आकाशतारा साड़ी 2020 कलेक्शन की डिजाइन की हुई गोल्डन साड़ी कैरी की। बेज-गोल्डन कलर वाली सीक्विन वर्क साड़ी में वह बेहद खूबसूरत व रॉयल लुक में दिखीं। साड़ी में भारी बॉर्डर या ट्रेडिशनल कढ़ाई नहीं की गई है, इसकी खासियत इसका मिनिमल लेकिन हाई-ग्लैम लुक है। साड़ी के साथ उन्होंने स्लीवलेस, क्लीन और स्ट्रक्चर्ड ब्लाउज स्टाइल किया, जो साड़ी पर जच रहा है। इसके साथ डायमंड/पोल्की वर्क वाले ईयरिंग्स लुक को अट्रैक्टिव दिखा रहे हैं। नीता अंबानी ने साड़ी लुक को हाथ में खूबसूरत घड़ी और ब्रेसलेट पहनकर कंप्लीट किया। गोल्डन हील्स के साथ उन्होंने साड़ी को पेयर किया। सब्यसाची ब्रांड की इस साड़ी की कीमत करीब 3 से 4 लाख के बीच में है।

ये भी पढ़ें:राम पैटर्न की साड़ी में रेडी नीता अंबानी, हीरों का हार छोड़ पहन ली माला

पर्ल पर्स दिखा अट्रैक्टिव

नीता अंबानी की गोल्डन साड़ी से ज्यादा उनके पर्ल पर्स ने लोगों का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि इस छोटे से पर्स में क्या-क्या आएगा, तो वही कुछ लोग इसकी कीमत को लेकर परेशान है। बता दें, ये पर्स चनेल (Chanel) ब्रांड का है, इसका डिजाइन ओवरसाइज पर्ल के साथ रिंग हैंडल पैटर्न में बना हुआ है। Minaudière नॉवेल्टी क्लच की कीमत भी आपको चौंका देगी।

ये भी पढ़ें:नीता अंबानी का सिंपल जींस-शर्ट में लुक, टीम से मिलीं तो स्माइल ने बढ़ाई खूबसूरती

पर्स की कीमत क्या है

चनेल का पर्ल पर्स

चनेल ब्रांड के इस खूबसूरत पर्स की कीमत करीब 20 से 35 लाख रुपये के बीच में है। चनेल का ये पर्स सिर्फ कैरी करने का एक्सेसरी नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट पीस है। इसे हाथ में पकड़ने पर ये बैग कम और हैंड ज्वेलरी ज्यादा लगता है, जो पूरे लुक को रॉयल टच देता है। साइज में छोटा पर्स लाइमलाइट खींच लेता है, इसमें खास सामान नहीं रखा जा सकता लेकिन ये लुक को अट्रैक्टिव बनाने में काफी मददगार है।

ये भी पढ़ें:नीता अंबानी के रॉयल लुक के आगे सब दिखे फीके, गोल्डन साड़ी में दिखा चार्म
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


करियर का सफर

दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


एजुकेशन

दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।


विशेषज्ञता

हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू

और पढ़ें
Fashion Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।