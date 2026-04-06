रेड कार्पेट पर दिखा नीता अंबानी का रॉयल अंदाज, उनकी गोल्डन साड़ी से ज्यादा महंगा निकला छोटा पर्ल पर्स
नीता अंबानी हर महफिल को लूट लेती हैं और ऐसा ही कुछ हुआ चेतक स्क्रीन अवॉर्ड रेड कार्पेट पर। गोल्डन साड़ी में नीता अंबानी बेहद खूबसूरत लगीं लेकिन सभी की नजरें उनके पर्ल पर्स पर टिकीं। चलिए बताते हैं आखिर उनका पर्स क्यों खास है?
Nita Ambani Saree Look: किसी भी खास पार्टी या फंक्शन में नीता अंबानी अपने रॉयल लुक से महफिल लूट लेती हैं। नीता हमेशा ही ऐसा आउटफिट चुनती हैं, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है और फिर लोग उसके बारे में खोजने लगते हैं।
चेतक स्क्रीन अवॉर्ड्स 2026 के रेड कार्पेट पर नीता अंबानी ने गोल्डन साड़ी में अपना जलवा बिखेरा लेकिन साड़ी से ज्यादा उनके छोटे से पर्स ने लोगों का ध्यान खींचा। अब लोग नीता अंबानी के छोटे पर्स की कीमत और उसमें क्या-क्या आ सकता है, गूगल पर खोजने में लगे हैं। बता दें, नीता अंबानी की साड़ी से ज्यादा महंगा था उनका छोटा सा पर्स चलिए आपको उसकी चौंका देने वाली कीमत के बारे में बताते हैं।
गोल्डन साड़ी में बिखेरा जलवा
नीता अंबानी ने सब्यसाची के आकाशतारा साड़ी 2020 कलेक्शन की डिजाइन की हुई गोल्डन साड़ी कैरी की। बेज-गोल्डन कलर वाली सीक्विन वर्क साड़ी में वह बेहद खूबसूरत व रॉयल लुक में दिखीं। साड़ी में भारी बॉर्डर या ट्रेडिशनल कढ़ाई नहीं की गई है, इसकी खासियत इसका मिनिमल लेकिन हाई-ग्लैम लुक है। साड़ी के साथ उन्होंने स्लीवलेस, क्लीन और स्ट्रक्चर्ड ब्लाउज स्टाइल किया, जो साड़ी पर जच रहा है। इसके साथ डायमंड/पोल्की वर्क वाले ईयरिंग्स लुक को अट्रैक्टिव दिखा रहे हैं। नीता अंबानी ने साड़ी लुक को हाथ में खूबसूरत घड़ी और ब्रेसलेट पहनकर कंप्लीट किया। गोल्डन हील्स के साथ उन्होंने साड़ी को पेयर किया। सब्यसाची ब्रांड की इस साड़ी की कीमत करीब 3 से 4 लाख के बीच में है।
पर्ल पर्स दिखा अट्रैक्टिव
नीता अंबानी की गोल्डन साड़ी से ज्यादा उनके पर्ल पर्स ने लोगों का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि इस छोटे से पर्स में क्या-क्या आएगा, तो वही कुछ लोग इसकी कीमत को लेकर परेशान है। बता दें, ये पर्स चनेल (Chanel) ब्रांड का है, इसका डिजाइन ओवरसाइज पर्ल के साथ रिंग हैंडल पैटर्न में बना हुआ है। Minaudière नॉवेल्टी क्लच की कीमत भी आपको चौंका देगी।
पर्स की कीमत क्या है
चनेल ब्रांड के इस खूबसूरत पर्स की कीमत करीब 20 से 35 लाख रुपये के बीच में है। चनेल का ये पर्स सिर्फ कैरी करने का एक्सेसरी नहीं, बल्कि एक स्टेटमेंट पीस है। इसे हाथ में पकड़ने पर ये बैग कम और हैंड ज्वेलरी ज्यादा लगता है, जो पूरे लुक को रॉयल टच देता है। साइज में छोटा पर्स लाइमलाइट खींच लेता है, इसमें खास सामान नहीं रखा जा सकता लेकिन ये लुक को अट्रैक्टिव बनाने में काफी मददगार है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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