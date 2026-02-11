ऑनलाइन खरीदने हैं बैंगल्स लेकिन सही साइज नहीं पता? इस सिंपल ट्रिक से तुरंत जानें!
बैंगल्स के साइज की बात करें, तो इसे ले कर महिलाएं काफी कन्फ्यूज रहती हैं।अंदाजा लगाकर सही साइज के बैंगल मंगवाना तो लगभग नामुमकिन है। इसलिए बढ़िया रहेगा कि आप एक बार अपना साइज चेक कर ही लें। तरीका बहुत ही आसान है, आइए जानते हैं-
फटाफट ऐसे चेक करें अपना बैंगल साइज
ऑनलाइन चूड़ियां पसंद आ गई हैं लेकिन अपना बैंगल साइज नहीं पता है, तो ये एक सिंपल सा हैक ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए अपना एक बैंगल लें, जिसका साइज बिल्कुल सही हो। साथ ही एक पेपर और पेंसिल लें। बैंगल को पेपर पर रखें और अंदर की तरफ से एक गोला बना लें। अब एक स्केल की मदद से इस गोले की चौड़ाई को सेंटीमीटर में नाप लें। इससे आप नीचे दिए गए चार्ट में देखकर अपना सही बैंगल साइज पता कर सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर आपकी चूड़ी के अंदर का माप 6 cm आया है, तो आपको 2.4 साइज के बैंगल्स ऑर्डर करने चाहिए।
चूड़ी के अंदर का माप- बैंगल साइज
5.7 cm- 2.2
6.0 cm- 2.4
6.35 cm- 2.6
6.7 cm- 2.8
7.0 cm- 2.10
7.3 cm- 2.12
ये सिंपल तरीका भी फॉलो कर सकती हैं
अपनी चूड़ियों का सही साइज पता करने का एक और बहुत सिंपल तरीका है। इससे आप एकदम एक्यूरेट साइज पता कर सकती हैं। इसके लिए आपको एक मार्कर या पेन लेना है। अब अपने हाथ को भींचते हुए एक मुट्ठी बनाएं। हाथ के पीछे की तरफ जो उभरे हुए हड्डी के निशान हैं (उंगली के जोड़) वहां पहले जोड़ पर एक निशान बनाएं, फिर सबसे छोटी वाली उंगली के एक जोड़ पर निशान बना लें। हाथ को रिलेक्स करें और अब एक स्केल की मदद से दोनों निशान को मिलाकर अपना साइज चेक करें।
हाथ का साइज बैंगल साइज
5.38cm- 2.2
5.7cm- 2.4
6.0 cm- 2.6
6.35 cm- 2.8
6.67 cm- 2.10
ऐसे चेक करें: स्केल से सेंटीमीटर में जो भी साइज आ रहा है, इस चार्ट में देखकर आप अपना बैंगल साइज देख सकती हैं। उदाहरण के लिए अगर साइज 5.7 cm आ रहा है, तो आपको 2.4 साइज के बैंगल ऑर्डर करने चाहिए।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन
