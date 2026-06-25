बजट फ्रेंडली शोल्डर बैग्स: हर आउटफिट के साथ जंचेंगे ये 8 शोल्डर बैग्स, वो भी आपके बजट में!
इस समय बेस्ट ब्रांडेड शोल्डर बैग्स पर चल रहा है बंपर डिस्काउंट ऑफर, इन्हें घर बैठे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
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अगर पुराने स्टाइल के बैग्स से बोर हो गई हैं, तो इस बार खरीदें शोल्डर बैग्स के बेहतरीन विकल्प। Amazon पर बेस्ट ब्रांडेड शोल्डर बैग्स उपलब्ध मिल जाएंगे, सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। आप इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। पार्टी अटेंड करना हो या दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाना हो, या हल्की ट्रेडिशनल आउटफिट के साथ स्टाइल करने के लिए ये शोल्डर बैग्स बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। इस समय बेस्ट ब्रांडेड शोल्डर बैग्स पर अट्रैक्टिव डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में इन्हें घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
1. Max WI23SHQSP01
Max के इस बजट फ्रेंडली शोल्डर बैग को आप जरूर खरीदें, कम दाम में इस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना मुश्किल है। साथ ही ये देखने में भी काफी अट्रैक्टिव है। इस शोल्डर बैग में एडजेस्टेबल स्ट्रैप आएंगे, जिसे आप बड़ा या छोटा कर सकती हैं। ये कैजुअल शोल्डर बैग महिला एवं लड़कियां दोनों के लिए परफेक्ट रहेगा। मार्केट में इस तरह के बैग्स काफी महंगे आते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।
2. Lino Perros Lino Perros shoulder bag
एक अच्छे अनुभव के लिए ये शोल्डर बैग खरीद सकती हैं। मेरी तरह आपको भी बैग्स का शौक है, तो इसे अपने कलेक्शन में शामिल करें। इस समय ये बैग आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इनकी केयर करना भी काफी आसान है, इसे केवल गीले कपड़े से साफ करने की जरूरत है। इस समय ये 51% के ऑफ पर उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जानें दें।
पिंटरेस्ट लुक के लिए ये प्रिंटेड शोल्डर बैग परफेक्ट रहेगा। इसे किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं, ये आपको अट्रैक्टिव लुक देगा। इस बैग का फैक्स लेदर मटेरियल ड्यूरेबल है, जिसे लंबे इस्तेमाल के बाद भी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसमें गोल्ड का स्टाइलिश चेन स्ट्रैप आएगा, जो इसके लुक में चार चार लग रहा। कैजुअल वियर से लेकर पार्टी वियर तक आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ये बैग आजकल काफी ट्रेडिंग है। साथ ही बहुत हल्का भी है, तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और ये विकल्प आज ही ऑर्डर करें।
Fastrack के इस शोल्डर बैग को उपभोक्ताओं ने काफी पसंद किया है। इसका ड्यूरेबल मटेरियल से लेकर इसका स्टाइल महिलाओं को काफी पसंद आया है। खासकर Gen Z इसे बहुत पसंद करते हैं। आप इसे किसी भी कैजुअल ड्रेस के साथ स्टाइल कर सकती हैं। ये पार्टी में आपके लुक का चार्म बदल देगा। इसके अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। कम दाम में प्रीमियम लुक के लिए ये बैग बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, तो बिना इंतजार किए इसे आज ही ऑर्डर करें।
इस सिंपल एलिगेंट बैग का लुक कमाल का है। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इस बैग में डिटैचेबल लॉन्ग स्ट्रैप मिल जाएंगे साथ ही स्ट्रैप्स एडजेस्टेबल भी हैं, जिन्हें आप अपने अनुसार बड़ा या छोटा कर सकती हैं। इनमें काफी स्पेशियस कंपार्टमेंट आएंगे, जिनमें रोजमर्रा की चीजें आराम से एडजस्ट हो जाएंगी। तो अब बैग सिर्फ सामान कैरी करने के लिए नहीं, बल्कि स्टाइल प्लांट करने के भी काम आयेंगे। अगर इसे लंबा इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो अत्यधिक गर्मी और डायरेक्ट सन लाइट से बचाना जरूरी है।
Miraggio का लग्जरी शोल्डर बैग पार्टी, इवेंट्स और आउटिंग के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। खासकर अगर आपको स्टाइल और स्पेस दोनों चाहिए तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसका प्रीमियम मटेरियल ड्यूरेबल है, जिसे लंबे समय तक बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकती हैं। इस बैग में डिटैचेबल लॉन्ग स्ट्रैप मिल जाएंगे, जिसे क्रॉस बॉडी बैग्स की तरह इस्तेमाल करने के साथ ही शोल्डर बैग की तरफ भी कैरी किया जा सकता है। इस हैंडबैग में कई कलर ऑप्शंस उपलब्ध हैं, अपने पसंदीदा विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें।
SIBY का क्लच शोल्डर देखने में काफी प्रीमियम वाइब दे रहा, मगर इसका दाम बिल्कुल भी हाई फाई नहीं है! मार्केट में ऐसे बैग्स काफी महंगे आ रहे हैं, यहां आपको ये बैग 49% के ऑफ पर लगभग आधे दाम में उपलब्ध मिल जाएगा। इसलिए बिना इंतजार किए इसे आज ही ऑर्डर करें। तो अब बैग सिर्फ सामान कैरी करने के लिए नहीं, बल्कि स्टाइल प्लांट करने के भी काम आयेंगे। अगर इसे लंबा इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो अत्यधिक गर्मी और डायरेक्ट सन लाइट से बचाना जरूरी है।
8. Lavie Women's Cosmo Hobo Bag | Ladies Purse Handbag
Lavie का cosmo hobo bag एक स्टालिश लेकिंग ड्यूरेबल विकल्प है। इसे महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। ये देखने में जितनी आकर्षक है, इसमें पर्याप्त जगह भी मिल जाएगी। यानी सिर्फ स्टाइल ही नहीं, इस बैग में नियमित इस्तेमाल की सभी चीजें आराम से कैरी कर सकती हैं। खासकर आउटिंग और वेकेशन के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। इस बैग को लंबा इस्तेमाल करना है, तो सीधा पानी से धुलने की जगह साफ सफाई के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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