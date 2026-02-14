Hindustan Hindi News
70 से 80% के ऑफ पर खरीदें डेली वियर कुर्ता सेट्स के ये 8 विकल्प

Feb 14, 2026 07:06 pm IST Anjali Kumari
Amazon से ऑर्डर करें डेली वियर आरामदायक और हल्के ऑफिस वियर कुर्ता सेट्स की वैरायटी। इन सभी पर आकर्षक डिस्काउंट एवं ऑफर उपलब्ध मिल जाएंगे।

घर पर रोजाना कैरी करने के लिए आरामदायक कुर्ता सेट्स की तलाश है, तो Amazon के ये बेहतरीन विकल्प ट्राई करें। यहां हल्के और आरामदायक कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी, वो भी सस्ते दाम पर। ये कुर्ता सेट्स सिंपल और अट्रैक्टिव लुक देंगे, साथ ही बॉडी पर कंफर्टेबल महसूस होंगे। सभी पर 50 से 85% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस प्राइस रेंज में कॉटन से लेकर रेयान और प्लेन से लेकर प्रिंटेड कुर्ता सेट्स के कई आकर्षक विकल्प मिलेंगे। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, इन कुर्ता सेट्स की वैरायटी।

Amayra ब्रांड का प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार स्ट्रेट कुर्ता सेट देखने में जितना अट्रैक्टिव है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। इसपर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा देंगे। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जिसमें आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी। अगर आपको भी आरामदायक कपड़े पसंद हैं, तो ये ऑप्शन जरूर ट्राई करें। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।

Nermosa का कॉटन फैब्रिक से तैयार कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट एक परफेक्ट ऑफिस वियर आउटफिट है। इस पर बने प्रिंट इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। ये सिंपल और एलिगेंट आउटफिट आप सभी को बेहद पसंद आएगी, इसे डेली वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं। तो ये विकल्प ट्राई कर सकती हैं। वहीं आप चाहे तो इसे ऑफिस वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं।

LOOKMARK ब्रांड का प्रिंटेड कॉटन कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। अगर सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए बजट फ्रेंडली ऑप्शन की तलाश है, तो ये विकल्प ऑर्डर कर सकती हैं। रोजाना घर पर कैरी करना हो या ऑफिस जाना हो इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। इस समय ये आपको 73% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा, तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इसे घर बैठे ऑर्डर करें।

सिंपल और एस्थेटिक कपड़े पसंद हैं, तो KLOSIA ब्रांड का ये कुर्ता सेट ट्राई कर सकती हैं। इसे हल्की और मुलायम फैब्रिक से तैयार किया गया है, जिसे आप रोजाना घर पर कैरी करने के साथ ही ऑफिस वियर के तौर पर या फिर आउटिंग और शॉपिंग के दौरान स्टाइल कर सकती हैं। इसके साथ फ्लोरल प्रिंटेड दुपट्टा आएगा, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहा है। ये कुर्ता सेट वर्किंग महिलाओं के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं इस समय इस पर 73% का ऑफ मिल रहा है, ऐसा मौका बार-बार नहीं आएगा इसे हाथ से न जाने दें।

KLOSIA ब्रांड का ये सिंपल और एलिगेंट डेली वियर कुर्ता सेट मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसका रंग बेहद यूनीक है, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया है। इसे डेली वियर के तौर पर कैरी करने के साथ ही ऑफिस वियर के तौर पर भी स्टाइल किया जा सकता है। वहीं चाहे तो छोटी-मोटी आउटिंग और शॉपिंग के दौरान भी इन्हें पहना जा सकता है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।

FABNEX ब्रांड का कुर्ता पैंट और दुपट्टा सेट का लुक कमाल का है। ये एक आकर्षक लुक क्रिएट करने में मदद करेगा। इसपर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। इसका डिजाइन और कलर दोनों ही बेहद आकर्षक है। अगर आप अपने लिए लंबे समय से ऑफिस वियर कुर्ता सेट्स की तलाश में हैं, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें। इस समय ये 90% के ऑफ पर केवल 486 रुपए में उपलब्ध मिल जाएगा।

KLOSIA ब्रांड का कुर्ता सेट, शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगा। अगर आप रोजाना कर्ट सेट्स कैरी करती हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। इसका लुक बेहद आकर्षक है, और इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। इसे बहुत ही महिलाओं ने पसंद किया है। अगर आपको भी साधारण से हटकर कुछ अलग ट्राई करना है, तो ये खूबसूरत विकल्प जरूर ऑर्डर करें। इसपर 74% का ऑफ मिल जाएगा।

GRECIILOOKS का कुर्ता सेट आपको बेहद पसंद आएगा। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। वहीं इस कुर्ता सेट का कलर कांबिनेशन यूनीक है, जो आपके ऊपर खूब जचेगा। ये फ्लोरल प्रिंटेड कंफर्टेबल कुर्ता सेट रोजाना ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 59% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari
इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज़्म ग्रेजुएट अंजलि कुमारी हेल्थ, डाइट, लाइफस्टाइल, पर्सनल केयर और महिलाओं से संबंधित विषयों पर लगातार लिख रही हैं। लाइव हिंदुस्तान के साथ वे आपके लिए ऐसे प्रोडक्ट चुनने में मदद कर रही हैं, जो आपके दैनिक जीवन को और ज्यादा सहज और सेहतमंद बना सकते हैं। और पढ़ें
Fashion Tips

