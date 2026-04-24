इस समर सीजन स्टाइल करें स्लीवलेस कुर्ता सेट्स के 8 सुपर कंफर्टेबल ऑप्शंस
ऑफिस जाना हो या कॉलेज समर सीजन हल्के आरामदायक स्लीवलेस कुर्ता सेट्स बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। यहां इनके 8 फ्रेंडली विकल्प उपलब्ध हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मी में ऑफिस जाना हो या कॉलेज स्लीवलेस कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। हल्के मुलायम फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट्स खासकर गर्मी के लिए तैयार किए गए हैं, ताकि आप कंफर्ट जोन में फैशन प्लांट कर सकें। ये न केवल एक आरामदायक विकल्प है, बल्कि देखने में भी बेहद स्टाइलिश और फैशनेबल हैं। ऐसे ही आरामदायक आउटफिट की तलाश में मुझे मिलें स्लीवलेस कुर्ता सेट्स के 8 सुपर कंफर्टेबल ऑप्शंस। आप भी ट्राई कर सकती हैं।
Miss fame का स्लीवलेस प्रिंटेड कॉटन कुर्ता सेट देखने में जितना खूबसूरत है इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और आरामदायक है। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। साथ इसका कलर भी यूनीक और रिफ्रेशिंग है। इसके साथ दुपट्टा भी आएगा, यानी ये एक कंपलीट एथनिक वियर आउटफिट है। इसे ऑफिस वियर से लेकर पार्टी वियर तक आराम से स्टाइल कर सकती हैं।
ऑफिस जाना हो या कॉलेज Nermosa का ये स्लीवलेस कुर्ता सेट परफेक्ट रहेगा। सुबह जल्दबाजी में होती हैं, तो इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इस प्रिंटेड स्लीवलेस कुर्ती के साथ प्लाजो आएगा। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होती है। ये एक समर फ्रेंडली ऑप्शन है, इसे हाथ से न जाने दें।
प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार प्रिंटेड कुर्ता और प्लाजो सेट एक परफेक्ट समर वियर आउटफिट है। खासकर कॉलेज गर्ल्स को यह बेहद पसंद आएगा। इसे समर्स में आराम से स्टाइल कर सकती हैं। खुदके लिए खरीदें और गिफ्टिंग के लिए भी ये परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो बॉडी पर पूरी तरह कंफर्टेबल महसूस होगी। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं, जो इस समर सीजन आपको रिफ्रेशिंग लुक देंगे।
Alvami ब्रांड का सिंपल एलिगेंट कुर्ता सेट एक हल्का और आरामदायक विकल्प है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं। इस कंप्लीट आउटफिट को वर्क वियर से लेकर कॉलेज वियर तक आराम से स्टाइल कर सकते हैं। अगर आप भी समर फ्रेंडली कुर्ता सेट की तलाश में हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।
Rust Brown रंग का ये कॉटन स्लीवलेस कुर्ता सेट प्लाजो पैंट के साथ आयेगा। इस प्रिंटेड कुर्ता सेट की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जो शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। इस पर थ्रेड एंब्रॉयडरी की गई है, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। इसे महिलाओं ने बेहद पसंद किया है, ये आपको भी यह जरूर पसंद आएगी।
क्या गर्मी में आपको भी अधिक पसीना आता है, तो ये स्लीवलेस कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी हल्की हवादार कॉटन फैब्रिक बॉडी को रिलैक्स रखती है, साथ ही पसीना अवशोषित करती है और ठंडक का एहसास बनाए रखती है। आरामदायक होने के साथ ही साथ इसका आकर्षक लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। ये स्लीवलेस कुर्ता सेट कंप्लीट समर वाइब दे रहा।
इसकी कॉटन फैब्रिक हल्की आरामदायक है, जो शरीर में हवा का बहाव बनाए रखती है। गर्मियों में लंबे समय तक तरोताजगी का एहसास चाहिए, तो ये आउटफिट ऑर्डर करें। साथ ही इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी आकर्षक हैं, और इसकी फैब्रिक भी कमाल की है। महिलाओं ने इसकी क्वालिटी को अप्रिशिएट किया है, अगर आपको भी आरामदायक आउटफिट चाहिए तो इसे आर्डर कर सकती हैं।
समर वियर कॉटन कुर्ता सेट की तलाश में मुझे मिला ये खूबसूरत कुर्ता और शरारा सेट। ये न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी हल्की और हवादार है। इस कुर्ता सेट की फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है और गर्मियों में शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। इसे ऑफिस वियर से लेकर कॉलेज गर्ल्स भी आराम से स्टाइल कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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