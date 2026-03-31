ब्रांडेड स्लिंग बैग्स जैसा स्टाइल और स्पेस, यहां खरीदें बजट फ्रेंडली दाम पर
स्लिंग बैग की तलाश में मुझे मिलें 8 फैशनेबल और स्पेशियस बैग्स। फिजूल खर्च करने से बेहतर है, इन्हें बजट फ्रेंडली दाम ओर खरीदें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
स्लिंग बैग रोजाना इस्तेमाल में आते हैं, इंडियन से लेकर वेस्टर्न वियर तक इन्हें किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। अगर आपको भी मेरी तरह स्लिंग बैग्स के कलेक्शन का शौक है, तो इन 8 ऑप्शंस पर एक नजर जरूर डालें। यहां बजट फ्रेंडली दाम पर आकर्षक स्लिंग बैग्स मिल जाएंगे, जो देखने में किसी प्रीमियम बैग से कम नहीं हैं। साथ ही साथ काफी स्पेशियस भी हैं। इनमें आपके नियमित इस्तेमाल की सारी चीजें आराम से आ जाएंगी। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन आइटम्स को आज ही एक्सप्लोर करें।
ADISA ब्रांड के इस स्लिंग बैग को काफी लोगों ने पसंद किया है। फॉक्स लेदर से तैयार इस कैनवास प्रिंटेड स्लिंग बैग का स्टाइल कमाल का है, साथ ही इसमें पर्याप्त स्पेस भी मिल जाएगा। इस बैग को वेस्टर्न इंडियन दोनों आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इनमें अलग-अलग फ्लोरल पैटर्न के विकल्प उपलब्ध हैं और सभी पर 60% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो बिना इंतजार किए मौके का लाभ उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
PARAMADDA लग्जरी स्लिंग बाग का लेटेस्ट डिजाइन आप सभी को बेहद पसंद आएगा। ये क्रॉस बॉडी शोल्डर बैग डेली इस्तेमाल के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। ये सभी आउटफिट के साथ अट्रैक्टिव लगेगी। कस्टमर्स ने इसे 4.4 की रेटिंग दी है। लोगों ने इसके स्टाइल और स्पेस को भी अप्रिशिएट किया है, और इसे रोजाना इस्तेमाल के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट बताया है।
Fastrack का ये स्लिंग बैग मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये देखने में बेहद अट्रैक्टिव है और इसमें पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा। साथ ही इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। हालांकि, अगर आपको इसे सुरक्षित रखना है, तो अधिक हिट और केमिकल से बचा कर रखें और क्लीनिंग के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करें। इसमें आपको अन्य कलर ऑप्शन उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है।
METRO का ये प्रीमियम फॉक्स लेदर कैजुअल स्लिंग बैग ड्यूरेबल है, जो लंबे इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। इसका कलर यूनिक है और इस पर बने फ्लोरल पैटर्न भी बेहद आकर्षक लग रहे हैं। इसमें पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा और रोजाना इस्तेमाल में आने वाली छोटी-मोटी चीजें इनमें आराम से आ जाएंगी। अगर लंबे समय से बैग की तलाश है, तो इस विकल्प को एक मौका जरूर दें। सबसे अच्छी बात है, कि इस समय ये 50% के ऑफ पर उपलब्ध है। ये मौका बार-बार नहीं आएगा, इसे हाथ से न जानें दें।
MOCHI का सिंथेटिक स्लिंग बैग का कलरफुल डिजाइन यूनिक है। इसे बहुत से लोगों ने पसंद किया है। अगर आपको भी बैग्स का कलेक्शन करना पसंद है, तो इसे जरूर ऑर्डर करें। ये एक यूनिक और अट्रैक्टिव ऑप्शन है। इसमें आपको पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा, जिसमें आपके सभी जरूरी समान एडजस्ट हो जाएंगे। ये डेली इस्तेमाल के लिए परफेक्ट है और गिफ्टिंग के लिए भी बेस्ट रहेगा। लोगों की माने तो ये देखने में छोटा है, परंतु इसमें पर्याप्त जगह है। ओवरऑल इसे 4.4 की रेटिंग मिली है।
ADISA की ये स्लिंग बैग देखने में फैशनेबल है, जिसे आप इंडियन और वेस्टर्न दोनों तरह की आउटफिट्स के साथ स्टाइल कर सकती हैं। ये स्टाइलिश बैग Amazon पर बजट फ्रेंडली दाम पर उपलब्ध है। ये मौका हाथ से न जाने दें। लोगों ने इसे स्पेशियस बताया है, ज्यादातर कस्टमर्स के अनुसार ये एक पैसा वसूल प्रोडक्ट है।
Lavie की ये स्लिंग बैग को शॉपिंग हो या आउटिंग किसी भी मौके पर कैरी कर सकती हैं। इसे मॉडर्न लाइफस्टाइल के अनुसार डिजाइन किया गया है। जिसमें आपके डेली एसेंशियल आराम से आ जाएंगे। कस्टमर्स ने इस स्लिंग बैग की क्वालिटी, कलर और डिजाइन को काफी अप्रिशिएट किया है। तो इंतजार कैसा घर बैठे ऑर्डर करें अपना पसंदीदा विकल्प।
Adisa के इस स्लिंग बैग को लोगों ने पसंद किया है, और इसकी क्वालिटी को भी काफी अप्रिशिएट किया है। इसे कैजुअल आउटफिट्स के साथ स्टाइल करें साथ ही ये गिफ्टिंग के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना है, तो अत्यधिक पानी से न भिगाएं और हानिकारक केमिकल्स से दूर रखें। इस पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल जाएगा, इसे आज ही ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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