कूल और स्टाइलिश लुक के लिए खरीदें ये 8 लेटेस्ट फ्लोरल प्रिंटेड साड़ियां

गर्मी में साड़ी लुक फ्लॉन्ट करना है? तो इस बार फ्लोरल प्रिंटेड साड़ियां ट्राई करें। ये आजकल काफी ट्रेंड में हैं, खासकर सोशल मीडिया पर लोग इन्हें बेहद पसंद कर रहे।

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अगर आपको भी साड़ियों का शौक है, तो इस बार फ्लोरल प्रिंटेड साड़ियां ट्राई करें। कॉटन और शिफॉन फैब्रिक पर बने फ्लोरल प्रिंट आपके आकर्षण में चार चांद लगा देंगे। ये सभी साड़ियां बेहद हल्की और आरामदायक हैं, जिन्हें गर्मी हो या मानसून किसी भी मौसम में आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इन साड़ियों को जैसे तैसे लपेटने की जरूरत नहीं है, इन्हें अलग-अलग तरीके से मिनटों स्टाइल कर सकती हैं। मॉडर्न से लेकर पिंटरेस्ट लुक क्रिएट करने में ये सभी साड़ियां आपकी मदद करेंगी। Amazon पर हल्की, हवादार शिफॉन साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है, वो भी किफायती दाम पर। आइए एक्सप्लोर करते हैं, फ्लोरल प्रिंटेड साड़ियों के आकर्षक विकल्प!

इस चंदेरी साड़ी को वर्क वियर के तौर पर मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। साधारण लेकिन आकर्षक लुक चाहिए तो इसे ऑर्डर करें! इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं। रंग-बिरंगे पत्तियों के डिजाइन से इन पर फूल बनाया गया है, जो खुद में बेहद यूनिक है। अगर आपको भी साड़ी लुक फ्लॉन्ट करना है, मगर गर्मी के कारण ये मुमकिन नहीं हो पता, तो इस तरह की हल्की साड़ी जरूर ट्राई करें।

इस साड़ी को स्टाइल करना बेहद आसान है, हाथों में घड़ी बालों में जुड़ा और पैरों में फ्लैट सैंडल पहनकर अपना स्टाइल खुलकर फ्लॉन्ट कर सकती हैं।

Swornof ब्रांड की लिनन कॉटन साड़ी की फैब्रिक हल्की और हवादार है। साथ ही इस साड़ी का रंग और डिजाइन दोनों कमाल का है। खासकर इस पर बने फ्लोरल प्रिंट इसे आप सभी का पसंदीदा विकल्प बना देंगे। गर्मी में इस तरह की साड़ी तरोताजगी का एहसास बनाए रखती है। इन्हें डेली वियर से लेकर ऑफिस वियर तक महिलाएं मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। अगर गर्मी में हल्के साधारण साड़ी की तलाश है, तो इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इस समय ये आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगा।

ऑफिस जाना हो या ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना हो इस साड़ी को गले में पतली चेन और हाथों में घड़ी के साथ स्टाइल करें। साथ ही बालों में जुड़ा या पोनीटेल बना सकती हैं।

इस सॉफ्ट कॉटन साड़ी को किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। गर्म मौसम में इसे पार्टी वियर के तौर पर कैरी किया जा सकता है। इस पूरी साड़ी पर रंग-बिरंगे फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसे अधिक आकर्षक बना रहे! इस साड़ी की फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, गर्मी में अगर पूरे दिन आरामदायक एहसास चाहिए तो इसे आज ही ऑर्डर करें। विशेष रूप से ये साड़ी बेहद हल्की है, तो आपके लिए इसे मैनेज करना भी आसान रहेगा।

पार्टी वियर के तौर पर ये साड़ी स्टाइल कर रही हैं, तो इसके साथ अपने बाल खुले रखें या पोनीटेल बना लें। गले में पतली चेन और कानों में छोटे झुमको के साथ इसे स्टाइल करें। साथ में एक छोटी बिंदी जरूर लगाए!

Mirchi Fashion की हल्की हवादार कोटा डोरिया कॉटन साड़ी का कलर कांबिनेशन बेहद यूनीक है। हरे रंग पर बने खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसे हर उम्र की महिला स्टाइल कर सकती है। ये बेहद हल्का और हवादार विकल्प है, जिसे खासकर गर्मियों के लिए डिजाइन किया गया है। महिलाएं इसे ऑफिस वियर से लेकर डेली वियर तक आराम से पहन सकती हैं। गर्मी में इस रंग के कपड़े काफी पसंद किए जाते हैं। अगर आपको भी हल्की साड़ी की तलाश है, तो ये विकल्प अभी ऑर्डर करें।

इस सिंपल एलिगेंट साड़ी को स्टाइल करना बेहद आसान है, वर्क वियर के तौर पर पहनना चाहती हैं, तो कानों में छोटे टॉप्स और हाथों में घड़ी पहने। साथ में बालों में ढीला जुड़ा बनाएं और आखिर में फ्लैट सैंडल के साथ अपना लुक कंप्लीट करें।

अगर आपसे कॉटन की साड़ियां मैनेज नहीं होती तो गर्मी में Satrani की हल्की हवादार जॉर्जेट साड़ी ट्राई कर सकती हैं। इस साड़ी का रंग और डिजाइन दोनों बेहद खूबसूरत है। खासकर इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे हैं। गर्मी में ये शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। इस साड़ी के साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज का पीस मिल जाएगा, जिसे अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। साथ ही इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, और सभी पर 73% का आकर्षक छूट मिल जाएगा।

इस साड़ी में बालों में पोनीटेल बनाएं और छोटे झुमके साथ में हाथों में ब्रेसलेट के साथ अपना लुक कंप्लीट करें। चाहे तो एक छोटी काली बिंदी लगा सकती हैं।

पिंटरेस्ट लुक चाहिए तो ये फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन लिनन साड़ी को भूलकर भी नजरअंदाज न करें। डिजिटल फ्लोरल प्रिंट के साथ आने वाली ये खूबसूरत साड़ी महिलाओं के साथ-साथ लड़कियां भी स्टाइल कर सकती हैं। वर्क वियर से लेकर कॉलेज के फेयरवेल तक ये साड़ी आपके ऊपर बेहद आकर्षक लगेगी। इसकी हल्की आरामदायक फैब्रिक गर्मी में शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होती है। वर्किंग महिलाएं इसे गर्मी में अलग अलग तरह से स्टाइल कर सकती हैं। ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान गर्मी झेलना आसान हो जाएगा।

पिंटरेस्ट वाइब चाहिए तो बालों को खुला रखें, हाथों में स्मार्ट वॉच पहनें और न्यूड लिपस्टिक के साथ अपना लुक कंप्लीट करें।

क्या आपको भी शिफॉन साड़ियां पसंद है, तो इस हल्की हवादार साड़ी पर एक नजर जरूर डालें। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न इसे समर फ्रेंडली विकल्प बनाते हैं साथ ही इसकी फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और मुलायम है, ये साड़ी आपको पूरे दिन कंफर्टेबल लुक देगी, बिना झिझक के इसे आज ही ऑर्डर करें। इसमें अन्य कलर ऑप्शन मिल जाएंगे और सभी पर 82% का छूट भी उपलब्ध है।

यह साड़ी हल्की हवादार है। तो इसे सिंपल और एलिगेंट रखने के लिए गले में पतली चेन और कानों में छोटे टॉप्स डालें। चाहे तो हाथों में हल्के बैंगल्स या फिर ब्रेसलेट पहन सकती हैं।

जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार बॉलीवुड स्टाइल हल्की आरामदायक साड़ी, महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। महिलाएं इस तरह की साड़ियां पसंद कर रही हैं, क्योंकि इन्हें गर्मी में वर्क वियर से लेकर कैजुअल इवेंट्स पर आराम से स्टाइल किया जा सकता है। खासकर ये साड़ी अपने पिंटरेस्ट वाइब के लिए फेमस है, सोशल मीडिया पर भी ये आजकल काफी ट्रेंड कर रही है। अमेजॉन पर इस समय 72% की छूट पर केवल 499 उपलब्ध मिल जाएगी। इस मौके का लाभ जरूर उठाएं!

इस वायरल साड़ी को वर्क वियर के तौर पर कैरी करना हो या कहीं पार्टी में जा रही हैं। इसके साथ हाथों में घड़ी पहने और बाल खुले रखें। साथ में हल्की हील वाले सैंडल के साथ अपना लुक कंप्लीट करें।

1 फ्लोरल प्रिंटेड साड़ियाँ गर्मी में आराम और स्टाइल का बेहतरीन विकल्प हैं।

2 इन साड़ियों को आसानी से विभिन्न तरीकों से स्टाइल किया जा सकता है।

3 सस्ते दामों पर उपलब्ध विकल्पों के साथ, महिलाएं अपनी अलमारी में नई साड़ियों को जोड़ सकती हैं।

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