एक के दाम में खरीदें 2 कुर्ता सेट: आर्डर करें ये 8 यूनिक एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता सेट्स!

छोटा मोटा ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना हो या कहीं आउटिंग का प्लान है? ये एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता सेट्स परफेक्ट रहेंगे। इन्हें आधे से कम दाम में ऑर्डर करें!

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Prime Day Sale शुरू हो चुका है, जहां फैशन, किचन एसेंशियल, फुटवियर, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर ब्यूटी और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पर 30 से 80% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा। सेल सीमित समय के लिए हैं, इससे पहले की मौका हाथ से निकल जाए इनका लाभ जरूर उठाएं! आज हम लेकर आए हैं, खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता सेट्स के कुछ आकर्षक विकल्प, जिन्हें आप बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। Amazon पर एंब्रॉयडर्ड कुर्ता सेट्स के कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, हर रंग, डिजाइन और फैब्रिक में आपको कुर्ता सेट्स की वैरायटी मिलेगी। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें।

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Naixa ब्रांड के इस कुर्ता सेट का रंग और डिजाइन दोनों आकर्षक है। खासकर इसपर की गई एंब्रायडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही। इसके साथ फ्लोरल प्रिंटेड दुपट्टा आएगा जो अधिक आकर्षक है और इस कुर्ते का आकर्षण बढ़ा रहा। ये एक परफेक्ट आउटफिट है, जिसे फेस्टिवल्स और वेडिंग फंक्शंस में आराम से स्टाइल कर सकती हैं। प्राइम डे सेल में इसपर 70% का छूट मिल जाएगा, मौके का लाभ जरूर उठाएं!

सिंपल मगर सुंदर कुर्ता सेट की तलाश है तो ये पीले रंग की अनारकली ट्राई करें। इस कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी और इसपर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं। बरसात की गर्मी से परेशान हैं, और कही ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना है, तो ये कुर्ता सेट एक बढ़िया विकल्प साबित होगा। साथ ही इस कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग कमाल की है। इसमें आपको एक अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, वो भी बेहद सस्ते दाम पर। इस समय इसे 72% के ऑफ पर उपलब्ध हैं।

Klosia ब्रांड का ये साधारण कुर्ता सेट देखने में बेहद खूबसूरत है। इसके गले के पास एंब्रॉयडरी की गई है, जिसकी डिटेलिंग काफी खूबसूरत है। वहीं इसकी हल्की और आरामदायक फैब्रिक इसे एक बेहतरीन विकल्प बनाती है। मानसून की गर्मी में भी आप इसे स्टाइल कर सकती हैं। इसमें रंगों के अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं, मौके का लाभ उठाएं और इसे 78% के ऑफ पर घर मंगवाएं!

Mokosh ब्रांड का सिल्क फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता सेट पार्टी वियर के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसपर खूबसूरत एंब्रॉयडरी की गई है, जो देखने में बेहद आकर्षक है। एंब्रॉयडरी के बावजूद इसका कपड़ा बेहद हल्का और हवादार है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसके साथ आपको खूबसूरत दुपट्टा मिल जाता है, जो इस लुक को पूरी तरह कंप्लीमेंट देगा। इसमें अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध हैं, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।

Mokosh ब्रांड की सिल्क फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता सेट सिंपल और आकर्षक आउटफिट विकल्प है। इसके गले के डिजाइन पर एंब्रॉयडरी की गई है। साथ ही कंट्रास्ट में दुपट्टा आएगा, जिसपर भी बेहद खूबसूरत एंब्रॉयडरी मिल जाएगी। इसका कलर कांबिनेशन कमाल का है। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक और साथ ही इसके ट्रेडिंग डिजाइन को महिलाओं ने काफी पसंद किया है। वेडिंग हो या फेस्टिव सीजन आप इन्हें मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।

Klosia ब्रांड का ये हल्का हवादार अनारकली कुर्ता सेट महिलाओं को पसंद आएगा। इस पूरे कुर्ते पर खूबसूरत एंब्रॉयडरी की गई है, धागे से बने छोटे छोटे फूलों का डिजाइन देखेने में जितना आकर्षक है, इसकी डिटेलिंग भी उतनी कमाल है। त्यौहार हो या वेडिंग सीजन आप इसे किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। Prime Day Sale डील्स में इसपर 71% का ऑफ मिल जाएगा, मौके का लाभ जरूर उठाएं!

पार्टी में जाना है पर हैवी लुक नहीं चाहिए, तो ये कुर्ता सेट कैसा देगा? इस अनारकली कुर्ते पर की गई खूबसूरत एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण का केंद्र है। इस आउटफिट को पार्टी में सिंपल एलिगेंट लुक के लिए आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इस पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही है। हालांकि, इसकी फैब्रिक लाइटवेट है, पर ये बॉडी पर भारी महसूस नहीं होगी। इसमें मानसून की गर्मी भी आराम से झेल जाओगे।

साउथ कॉटन का ये कुर्ता, पैंट और दुपट्टा सेट सिंपल और अट्रैक्टिव आउटफिट विकल्प है, जो आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इसकी फैब्रिक हल्की और आरामदायक है। खासकर बारिश के चिपचिपे मौसम में ये गर्मी झेलने में आपकी मदद करेंगे। इसे वर्क वियर से लेकर छोटे मोटे ट्रेडिशनल इवेंट्स में मिनटों में स्टाइल कर सकते हैं। ये आउटफिट ट्रैवलिंग के लिए भी एक अच्छा विकल्प है।

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