बरसात की गर्मी में भी रहना है फ्रेश, तो खरीदें स्लीवलेस कुर्ता सेट्स के ये 6 विकल्प!

बरसात की चिपचिपी गर्मी ने नाक में दम कर दिया है? तो खरीदें डेली वियर स्लीवलेस कुर्ता सेट के 6 बेहतरीन विकल्प वो भी आधे से कम दाम में!

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बरसात की इस चिपचिपी गर्मी में शरीर को चाहिए आराम, जिसके लिए सबसे पहले मंगवाएं हल्के हवादार स्लीवलेस कुर्ता सेट्स! Amazon पर स्लीवलेस कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध मिल जाएगी, वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर। यहां आप इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। मैं लंबे समय से स्लीवलेस कुर्ता सेट की तलाश में थी और मेरी ये तलाश मुझे Amazon पर ले आई, जहां मुझे मिले स्लीवलेस कुर्ता सेट्स के 6 बेहतरीन विकल्प, वो भी बजट फ्रेंडली दाम पर! इन स्लीवलेस कुर्ता सेट्स को आप सब मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इन्हें घर मंगवाएं!

Miss Fame का ये समर फ्रेंडली प्रिंटेड स्लीवलेस कुर्ता सेट एक हल्का आरामदायक विकल्प है, जिसे आप अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। इसका कपड़ा शरीर पर मक्खन जैसा महसूस होगा और इस चिपचिपी गर्मी में भी आपकी बॉडी को चिड़चिड़ापन नहीं होगा! खासकर वर्किंग महिलाओं के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें प्रिंटेड कुर्ता और कॉटन का हल्का मुलायम ढीला-डाला प्लाजो आएगा, जो इसे अधिक कारगर बनाता है।

इस तरह स्टाइल करें: इस कुर्ता सेट के लुक के साथ हाथों में घड़ी, कानों में छोटे टॉप्स और फ्लैट सैंडल के साथ स्टाइल करने पर इनके लुक में चर चांद लग जाएगा

OOMPH! के स्लीवलेस कुर्ता सेट की हल्की और हवादार फैब्रिक इसे चिपचिपी गर्मी के लिए एक अच्छा विकल्प बनाते हैं। साथ ही इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसका डिजाइन सामान्य कुर्ता से हटकर थोड़ा अलग है, जो इसे एक यूनिक विकल्प बनाता है। इस कुर्ता का हॉल्टर नेक और कलरफुल प्रिंट आप सभी को पसंद आएगा। इसे आप अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज ये कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।

इस तरह स्टाइल करें: अगर वर्क वियर के तौर पर इसे पहनना है, तो हाथों में घड़ी और फ्लैट सैंडल के साथ स्टाइल करें। बालों में पोनी टेल करें और एक छोटी बिंदी जरूर लगाएं!

ANNI DESIGNER का ये स्लीवलेस प्रिंटेड कुर्ता सेट न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी हल्की और हवादार है। मैरून रंग के इस कुर्ता सेट पर अट्रैक्टिव प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। अगर आप भी मानसून की चिपचिपी गर्मी से परेशान है, तो ये विकल्प ट्राई कर सकती हैं। यह शरीर पर बेहद आरामदायक महसूस होंगे।

इस तरह स्टाइल करें: मैरून रंग के इस कुर्ते के साथ कानों में छोटे टॉप्स पहनें, साथ में बैंगल्स या घड़ी के साथ स्टाइल करें, ये बेहद आकर्षक लुक देंगे।

Miss Fame का कॉटन फैब्रिक से तैयार स्लीवलेस कुर्ता सेट देखने में जितना आकर्षक है, इसका कपड़ा उतना ही हल्का और मुलायम है। इसपर बने पत्तियों के प्रिंट रिफ्रेशिंग वाइब दे रहे, जिन्हें आप किसी भी मौके पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही इसका रंग यूनीक है, जो आजकल काफी ट्रेंड में हैं। अगर आप भी लंबे समय से आरामदायक कुर्ता सेट की तलाश में हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें!

इस तरह स्टाइल करें: इस खूबसूरत कुर्ता सेट के साथ हाथों में बैंगल्स और कानों में छोटे टॉप्स पहनें! साथ में फ्लैट सैंडल पहनने न भूलें।

Gosriki ब्रांड का ये स्लीवलेस कुर्ता सेट समर फ्रेंडली आउटफिट है। इसे वर्किंग महिलाएं आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ट्रैवलिंग हो या ऑफिस में लंबे घंटे बिताने हो, ये आउटफिट बॉडी को पूरी तरह रिलैक्स रखती है। खासकर इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे! बरसात की चिपचिपी गर्मी झेलने के लिए ये आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही ऑर्डर करें!

इस तरह स्टाइल करें: इस प्रिंटेड कुर्ता सेट में साथ घड़ी या ब्रेसलेट पहनें, साथ में बिंदी जरूर लगाएं। पैरों में फ्लैट सैंडल के साथ अपना लुक कंप्लीट करें!

Nermosa ब्रांड का ये स्लीवलेस कुर्ता सेट का हल्का आरामदायक कपड़ा सहित इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न दोनों ही बेहद अट्रैक्टिव हैं, जो आप सभी को काफी पसंद आएंगे। इसका नेक डिजाइन सामान्य से हटकर है, जो इसे और भी आकर्षक बना रहा। अगर आपको भी अधिक पसीना आता है और आप गर्मी से परेशान रहती हैं, तो ये आउटफिट ट्राई करें, ये आपको बेहद पसंद आएगी।

इस तरह स्टाइल करें: बैंगल्स या घड़ी के साथ स्टाइल करें, ये बेहद आकर्षक लुक देंगे। बालों में पोनी टेल बनाएं साथ में छोटी बिंदी जरूर लगाएं!

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