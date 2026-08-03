Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नहीं मिलेगा दूसरा मौका: आज ही खरीदें प्योर कॉटन कुर्ता सेट्स वो भी 799 रुपए के अंदर!

By Anjali Kumari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

बरसात की बढ़ती उमस में अगर आप भी परेशान हैं, तो गर्मी को ध्यान में रखते हुए हम लाए हैं, प्योर कॉटन कुर्ता सेट्स के शानदार विकल्प। 799 के अंदर खरीदें 8 टॉप रेटेड विकल्प!

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अगर आप भी लंबे समय से बजट की चिंता में अपना पसंदीदा कुर्ता सेट नहीं खरीद पा रही हैं, तो अब आप इन्हें आराम से खरीद सकती हैं। खास कर ये उन महिलाओं के लिए अधिक एक्साइटिंग हो सकता है, जो बरसात के उमस से परेशान हैं। यहां 799 के अंदर बेहतरीन क्वालिटी के कुर्ता सेट्स मिल जाएंगे, यानी अब बजट की चिंता किए बैगर आप खुलकर शॉपिंग कर सकती हैं। इन कुर्ता सेट्स का कपड़ा बेहद हल्का और मुलायम है, साथ ही ये शरीर पर मक्खन जैसा महसूस होगा। कम दाम में बेहतर क्वालिटी के लिए इन कुर्ता सेट्स पर एक नजर जरूर डालें!

Kurta sets
कुर्ता सेट्स।

यहां 799 के अंदर खरीदें कॉटन कुर्ता सेट्स:

Amayra ब्रांड का ये हल्का मुलायम प्रिंटेड कुर्ता सेट शरीर पर मक्खन जैसा महसूस होगा। इसे प्योर कॉटन के कपड़े से तैयार किया गया है, इसलिए आप इसे बरसात के उमस भरे गर्मी में भी आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ये देखने में भी साधारण है, वर्क वियर के लिए बढ़िया विकल्प साबित होगा। जितनी आरामदायक उसकी फैब्रिक है, इसपर उतना ही खूबसूरत प्रिंट और पैटर्न बना है।

मुख्य विशेषताएं:

प्योर सूती कपड़े से तैयार किया गया है।

पसीना अवशोषित करता है और हवा का बहाव बनाए रखता है।

प्रिंट और पैटर्न आकर्षक हैं।

लंबे समय तक पहनने के लिए अच्छा विकल्प है

सस्ते में बढ़िया आइटम चाहिए तो इस खूबसूरत आउटफिट पर एक नजर जरूर डालें। इस कुर्ता सेट पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद आकर्षक हैं, साथ ही इसका सूती कपड़ा शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखता है। एवरीडे स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। अब गर्मी में स्टाइल और कंफर्ट दोनों एक ही आउटफिट में मिलेगा।

मुख्य विशेषताएं:

कॉटन का हल्का हवादार कपड़ा।

गले का डिजाइन यूनीक है।

डेली वियर से लेकर कॉलेज और ऑफिस वियर के लिए अच्छा विकल्प है।

Arayna ब्रांड का 100% प्योर कॉटन कुर्ता सेट उमस भरी गर्मी में एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। खासकर अगर आप वर्क वियर आउटफिट की तलाश में हैं, तो ये विकल्प आपका पसंदीदा बन जाएगा। ऑफिस जाना हो या आउटिंग और शॉपिंग पर, इस हल्के आरामदायक विकल्प को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।

मुख्य विशेषताएं:

प्योर सूती कपड़े से तैयार है।

रंग और प्रिंट आकर्षक हैं।

ढीली फिटिंग गर्मी में शरीर को परेशान नहीं करती

पसीना अवशोषित कर शरीर को सुखा रखता है।

हल्का मुलायम कुर्ता सेट चाहिए तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें! सावन चल रहा है, और इस दौरान हरे रंग से बेहतर भला क्या होगा! हरे रंग का ये कुर्ता सेट देखने में जितना आकर्षक है, इसका कपड़ा उतना ही मुलायम है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न भी बेहद खूबसूरत हैं, जो इस मौसम आपको तरोताजगी का एहसास देंगे। ऑफिस जाना हो या मार्केट इसे महिलाएं अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं।

मुख्य विशेषताएं:

हरा रंग और बांधनी पैटर्न सावन में आपके ऊपर जचेंगे।

V नेक गले का डिजाइन आकर्षक लुक दे रहा।

मुलायम कपड़ा शरीर पर मक्खन जैसा महसूस होगा।

Rytras के इस प्योर कॉटन कुर्ता सेट को महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। इसका रंग और डिजाइन दोनों आकर्षक हैं। वर्किंग महिलाओं से लेकर कॉलेज गर्ल्स इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। खासकर इसकी फैब्रिक की जितनी तारीफ करो उतना कम है। गर्मी में इनमें हवा का बहाव बना रहता है और बॉडी में ठंडक महसूस होती है।

मुख्य विशेषताएं:

सूती कपड़ा हल्का और हवादार है।

प्रिंट और पैटर्न आकर्षण का केंद्र हैं।

ऑफिस से लेकर कॉलेज वियर के लिए बढ़िया विकल्प है।

हवादार कपड़ा पसीना अवशोषित करता है और त्वचा को सुखा रखता है।

Parthvi ब्रांड का 100% सूती कपड़े से तैयार कुर्ता सेट बेहद हल्का आरामदायक विकल्प है। इस अनारकली कुर्ते पर प्रिंट और एंब्रॉयडरी दोनों मिल जाएंगी, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रही हैं। कुल मिलाकर सही बजट में ये एक बेहतरीन कुर्ता सेट साबित होगा। इसे बेफिक्र होकर ऑर्डर कर सकती हैं।

मुख्य विशेषताएं:

प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार किया गया है।

अनारकली पैटर्न आरामदायक है।

हल्का रंग तरोताजगी का एहसास देगा।

Rytras का प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार इस कुर्ता सेट को महिलाओं ने काफी पसंद किया है। अगर आपको बजट में प्योर कॉटन कुर्ता सेट की तलाश है, तो इससे बेहतर भला क्या होगा, इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। इसका सूती कपड़ा बेहद आरामदायक और हवादार हैं, जिससे शरीर पर पसीना जमा नहीं होता और बॉडी में ठंडक का एहसास बना रहता है।

मुख्य विशेषताएं:

सूती कपड़ा ठंडक बनाए रखता है।

हल्का और हवादार विकल्प पसीना अवशोषित करता है।

ऑफिस से लेकर कॉलेज वियर के लिए बढ़िया विकल्प है।

Parthvi के इस कुर्ता सेट को 2000 से अधिक महिलाओं ने पसंद किया है और इसपर सकारात्मक रिव्यू भी दिए हैं। अगर हल्का हवादार कुर्ता सेट ढूंढ रही, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। इसकी कॉटन फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है, जिसे आप किसी भी मौसम बेफिक्र होकर स्टाइल कर सकती हैं। ऑफिस वियर से लेकर ट्रैवलिंग के दौरान इसे मिनटों में स्टाइल करें और अपना लुक खुलकर फ्लांट करें।

मुख्य विशेषताएं:

सूती कपड़ा बेहद हल्का और हवादार है।

प्रिंट और पैटर्न आकर्षण में जान डाल रहे।

ढीली फिटिंग गर्मी में शरीर को परेशान नहीं करती।

पसीना अवशोषित कर शरीर को सुखा रखता है।

अब ट्रॉली सेट्स की शॉपिंग होगी खास, बेस्ट ब्रांड्स पर पाएं शानदार छूट

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

और पढ़ें
Fashion Tips
Hindi News , Lifestyle News in Hindi , Health News , Recipe , Fashion , Beauty और Fitness से जुड़ी ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।