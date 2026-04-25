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बजट फ्रेंडली ऑफिस फुटवियर की तलाश में मुझे मिले ये 6 बेहतरीन विकल्प

Apr 25, 2026 10:03 pm ISTAnjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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गर्मियों में ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान कंफर्टेबल रहने के लिए जिस तरह आउटफिट का ध्यान रखना जरूरी है, उसी तरह एक सही फुटवियर चुनना भी उतना ही जरूरी है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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गर्मियों में ऑफिस में लगातार लंबे समय तक बैठे रहना बहुत हेक्टिक हो जाता है। पर जिस तरह एक कंफर्टेबल आउटफिट आपके लिए इसे आसान बनाती है, ठीक उसी तरह एक हवादार कंफर्टेबल फुटवियर भी जरूरी है। आरामदायक फुटवियर ऑफिस के लंबे घंटों के दौरान पैरों को रिलैक्स रखते हैं। जूते, हिल्स आदि गर्मी में अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि अत्यधिक पसीना आने की वजह से कई बार पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए जरूरत पड़ने पर ही इस तरह के फैंसी फुटवियर कैरी करें। यहां कंफर्टेबल फुटवियर के कुछ बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें आप आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

बजट फ्रेंडली ऑफिस फुटवियर की तलाश में मुझे मिले ये 6 बेहतरीन विकल्प
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हवादार और कंफर्टेबल होने के साथ ही अगर आपको स्टाइलिश फुटवियर चाहिए तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वेस्टर्न से लेकर इंडियन तक आप इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। अगर हील्स पहनने में कंफर्टेबल हैं, तो इसे आज ही ऑर्डर करें। ये एक ऐसी सैंडल है, जिसे ऑफिस वियर से लेकर पार्टी वियर तक कहीं भी पहना जा सकता है।

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ये फ्लैट सैंडल एक परफेक्ट फुटवियर है। गर्मियों में ये हवादार सैंडल पैरों को पूरी तरह कंफर्टेबल रखता है। खासकर ऑफिस और कॉलेज वियर के लिए ये परफेक्ट रहेगा। महिलाएं इसे किसी भी मौके पर आराम से कैरी कर सकती हैं। इसका मटेरियल भी ड्यूरेबल है, लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी खराब नहीं होगा। साथ ही इस समय ये 48% के ऑफ पर उपलब्ध है।

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Frido Cloud का कंफर्टेबल ऑर्थोपेडिक सैंडल उन लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है, जिनके पैरों में अक्सर दर्द रहता है। इन्हें रोजाना कैरी करने के साथ ही आप वर्क वियर के तौर पर आराम से पहन सकती हैं। इनका गद्दार सोल पैरों को रिलैक्स रखता है और फुल सपोर्ट देता है। साथ ही ये एंटी स्लिप सोल के साथ आएगा, यानी इनमें चोट लगने की संभावना भी बहुत कम होती है।

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ये हवादार सैंडल गर्मी में पसीना नहीं रुकती, जिससे फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का खतरा नहीं रहता। इसका गद्देदार सोल टखनों को रिलैक्स रखता है। अगर आप भी लंबे समय से एक कंफर्टेबल फुटवियर की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन ट्राई कर सकती हैं। इसमें कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, साथ ही सभी पर 70% का ऑफ मिल रहा है।

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Shoetopia का cross strap flat सैंडल एक सिंपल और एलिगेंट ऑप्शन है, जिसे आप किसी भी आउटफिट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। इसका सोल आरामदायक है, जो पैरों पर पूरी तरह रिलैक्स्ड महसूस होता है। वर्क वियर के साथ ही शॉपिंग पर जाना हो या आउटिंग पर, ये किसी भी ट्रेडीशनल आउटफिट के साथ भी अच्छा लगेगा।

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Canvi stylish का फैंसी कंफर्टेबल फ्लैट सैंडल, फॉर्मल लुक के लिए परफेक्ट रहेगा। इंटरव्यू हो या मीटिंग इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। अगर आप भी फॉर्मल लुक के लिए सैंडल की तलाश में हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, इन्हें बेफिक्र होकर इस्तेमाल करें, ये पैसा वसूल प्रोडक्ट है। इसका सोल गद्देदार है, जो पैरों पर पूरी तरह रिलैक्स्ड महसूस होता है।

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Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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