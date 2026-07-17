इस मौसम खरीदें हल्की हवादार सिल्क साड़ियां, बरसात की उमस में भी रहेंगी तरोताजा
अगर मेरी तरह आपको भी बनारसी सिल्क साड़ियां पसंद हैं, तो इस उमस भरी गर्मी में ये 8 हल्के हवादार विकल्प एक बार जरूर ट्राई करें!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
मौसम चाहे कोई भी हो ट्रेडिशनल इवेंट्स तो आते रहते हैं। अब ऐसे में जब बात साड़ी पहनने की आती है, तो महिलाओं के पसीने छूट जाते हैं। मगर अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा! क्योंकि Amazon पर उपलब्ध है हल्की हवादार सिल्क साड़ियां जो आपको पूरे दिन तारोताजगी का एहसास देंगी। ये साड़ियां बेहद हल्की हैं और इनकी फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होती है। यानी अब बिना परेशान हुए आप इन साड़ियों को आराम से स्टाइल कर सकती हैं। सभी साड़ियों पर 50 से 80% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जहां आप इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप भी शॉपिंग करने का सोच रही हैं, तो इस बार सस्ते में खरीदें बनारसी हल्की आरामदायक सिल्क साड़ियों के बेहतरीन विकल्प।
1. SWORNOF Women's Silk Kanjivaram Kanchipuram Saree With Blouse Piece
Swornof की कांजीवरम सिल्क साड़ी, त्यौहार के मौके पर बेहद खूबसूरत लगेगी। सिंपल, एलिगेंट और ट्रेडिशनल लुक के लिए इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। अगर आपको फैंसी साड़ियों को मैनेज करने में परेशानी होती है, तो ये साड़ी जरूर खरीदें। क्योंकि इन्हें आसानी से मैनेज किया जा सकता है। त्यौहार हो या कोई भी अन्य ट्रेडिशनल इवेंट आप इनमें अपना लुक खुलकर फ्लांट कर सकती हैं। इस समय ये साड़ी 75% के ऑफ पर उपलब्ध है, मौके का लाभ जरूर उठाएं!
2. SWORNOF Women's Patola Silk Saree With Unstitched Boluse Piece
पूजा, गोद भराई, शादी जैसे इवेंट्स में बुलावा आया है, मगर बारिश की उमस भरी गर्मी में ट्रेडीशनल आउटफिट पहनने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो परेशान होने की जगह इस बार हल्की हवादार सिल्क साड़ियां खरीदें। इस खूबसूरत साड़ी पर बने डिजाइन इसके आकर्षण का केंद्र हैं। वहीं इस साड़ी की फैब्रिक भी हल्की और हवादार है, इस साड़ी को लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी ये शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। इस समय इसे 80% के आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।
Akhilam ब्रांड की इस बनारसी सिल्क साड़ी का डिजाइन देखने में जितना अट्रैक्टिव है, ये पहनने पर उतनी ही हल्की और आरामदायक महसूस होगी। इस पूरे साड़ी पर पत्तों के प्रिंट मिल जाएंगे, जो इसे अधिक आकर्षक बना रहे। अगर आपको हल्के रंग की साड़ी पसंद है, तो इससे बेहतर विकल्प भला क्या होगा! त्यौहार हो या ट्रेडिशनल इवेंट इस साड़ी को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं।
Swornof की ये कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी उन महिलाओं के लिए बेहतरीन विकल्प साबित होगी, जिन्हें हल्की साड़ियों की तलाश होती है। ये साड़ी विशेष रूप से मानसून की चिपचिपी गर्मी में शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। इसका साधारण मगर आकर्षक लुक महिलाओं को बेहद पसंद आता है, साथ ही ये उपभोक्ताओं की पसंदीदा साड़ी है। इसमें कई अलग-अलग खूबसूरत रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं और सभी पर 75% का डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ये मौका हाथ से न जाने दें।
Akhilam ब्रांड की कांजीवरम सिल्क साड़ी का साधारण मगर आकर्षक लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस पूरी साड़ी पर खूबसूरत डिजाइन बने हैं, साथ ही इसका मैरून रंग बेहद अट्रैक्टिव है। अगर आप भी लंबे समय से हल्की आरामदायक साड़ी की तलाश में हैं, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। इसकी फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है, जिसे आप आराम से मैनेज कर सकती हैं। इसमें और भी कलर ऑप्शन उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर 82% का आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। आप इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं।
6. SGF11 Women's Leriya patola Soft Lichi Silk Banarasi Sarees With Blouse Piece
त्यौहार हो या वेडिंग फंक्शन अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक चाहिए, तो ये साड़ी जरूर ट्राई करें। विशेष रूप से बरसात के इस गर्मी में महिलाएं ट्रेडिशनल लुक को लेकर काफी चिंतित रहती हैं, मगर इस तरह की हल्की साड़ियां आपकी सभी परेशानी का समाधान हैं। ये शरीर पर बेहद मुलायम महसूस होती हैं और इन्हें मैनेज करना भी आसान रहता है। इसमें और भी कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। इस साड़ी को महिलाएं मिनटों में स्टाइल कर अपना लुक खुलकर फ्लांट कर सकती हैं।
Sidhidata कांजीवरम बनारसी सिल्क साड़ी का लुक बेहद आकर्षक है। अगर आप भी बजट में खूबसूरत साड़ी की तलाश में हैं, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। साड़ी का यूनिक रंग और बने डिजाइन आकर्षण में चार चांद लगा रहे। साथ ही इसका कपड़ा भी बेहद हल्का हवादार है, यानी आप गर्मी में भी ट्रेडिशनल इवेंट्स पर इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। त्यौहार हो या वेडिंग फंक्शन अगर आपको सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट करना है, तो ये साड़ी जरूर ऑर्डर करें।
8. SAMAH Women Saree
इस सॉफ्ट सिल्क साड़ी का लुक बेहद खूबसूरत है। ये साड़ी सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए परफेक्ट रहेगी। इसका रंग और इसपर बने डिजाइन दोनों ही बेहद आकर्षक हैं। त्योहार में ट्रेडिशनल लुक प्लांट करना हो या किसी करीबी की शादी में जाना हो, ये साड़ी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इस खूबसूरत साड़ी के साथ कोई भी हल्की ज्वेलरी पहने और आप अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार रहेंगी। इस समय ये साड़ी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है, इसे बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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