Summer Sale में आधे से कम दाम में खरीदें चिकनकारी कुर्ता सेट्स

चिकनकारी एंब्रायडरी का ट्रेंड सालों से चलता आ रहा है। अगर आपको भी चिकनकारी कुर्ते पसंद है, तो डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें आज ही ऑर्ड करें!

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चिकनकारी ट्रेडिशनल एंब्रॉयडरी है, जिसे महिलाएं सालों से पसंद करती आ रही हैं। अगर आपको भी चिकनकारी एंब्रॉयडरी पसंद है, तो ये कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें। हल्के आरामदायक कपड़ों पर किया गया चिकनकारी वर्क आपके आकर्षण में चार चांद लगा देगा। इस मौसम मैने ढूंढे चिकनकारी कुर्ता सेट्स के कुछ खूबसूरत विकल्प, जिन्हें आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, ये ऑप्शंस।

Kaari ब्रांड के इस 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार खूबसूरत चिकनकारी कुर्ता सेट का लुक कमाल का है। इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक समर फ्रेंडली है, जो गर्मियों में बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। इस पर की गई एंब्रायडरी चिकनकारी वर्क की डिटेलिंग कमाल की है। इस कुर्ती को हर बॉडी टाइप की महिलाएं अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं।

ये चिकनकारी कुर्ता सेट एक यूनिक और खूबसूरत आउटफिट ऑप्शन है। अगर आप इस तरह के ट्रेडिशनल हैंड वर्क पसंद करती हैं, तो ये कुर्ती जरूर ऑर्डर करें! इस समय इस कुर्ता सेट पर 54% का ऑफ उपलब्ध है, साथ ही ये प्लस साइज में भी मिल जाएगी, तो सभी बॉडी टाइप की महिलाएं इसे कैरी कर सकती हैं।

लंबे समय से चिकनकारी कुर्ता सेट लेने का सोच रही हैं, तो ये विकल्प जरूर ऑर्डर करें! आउटिंग के दौरान कैरी करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। Summer sale में ये आउटफिट 68% के ऑफ पर केवल 649 में उपलब्ध मिल रही है। मौके का लाभ उठाएं और प्रोडक्ट घर मंगवाएं।

Ethnicjunction का कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये चिकनकारी कुर्ता सेट देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। इस पर की गई चिकनकारी की डिटेलिंग बहुत खूबसूरत है, जो आप सभी को जरूर पसंद आएगी। तो ज्यादा न सोचें, इसे 76% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।

Bharvita का चिकनकारी कॉटन कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस पूरे कुर्ते पर चिकनकारी एंब्रायडरी की गई है, साथ ही इसकी डिटेलिंग भी कमाल की है। ये देखने में काफी खूबसूरत है। इसमें आपको और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और सभी पर 70% का ऑफ मिल रहा है।

LookMark चंदेरी चिकनकारी कुर्ता सेट एक आकर्षक विकल्प है। इस आउटफिट को वर्क लोअर से लेकर ऑफिस वियर तक आप आराम से कैरी कर सकती हैं। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध है, और इस समय ये डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगा, इस मौके का फायदा जरूर उठाएं।

Kaari का 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये चिकनकारी कुर्ता सेट एक आकर्षक आउटफिट ऑप्शन है। इसकी फैब्रिक हल्की आरामदायक होने के साथ ही इसका कलर भी काफी यूनिक और रिफ्रेशिंग है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 64% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं।

रेयान फैब्रिक पर की गई चिकनकारी एंब्रायडरी की डिटेलिंग काफी खूबसूरत है। इसे बहुत सी महिलाओं ने खरीदा है और लोगों ने इसकी फैब्रिक क्वालिटी से लेकर चिकनकारी वर्क तक सबको अप्रिशिएट किया है। साथ ही इसमें शिफॉन का हल्का दुपट्टा आएगा। इसके अन्य कई कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

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