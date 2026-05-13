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Summer Sale में आधे से कम दाम में खरीदें चिकनकारी कुर्ता सेट्स

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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चिकनकारी एंब्रायडरी का ट्रेंड सालों से चलता आ रहा है। अगर आपको भी चिकनकारी कुर्ते पसंद है, तो डिस्काउंटेड प्राइस पर इन्हें आज ही ऑर्ड करें!

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चिकनकारी ट्रेडिशनल एंब्रॉयडरी है, जिसे महिलाएं सालों से पसंद करती आ रही हैं। अगर आपको भी चिकनकारी एंब्रॉयडरी पसंद है, तो ये कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें। हल्के आरामदायक कपड़ों पर किया गया चिकनकारी वर्क आपके आकर्षण में चार चांद लगा देगा। इस मौसम मैने ढूंढे चिकनकारी कुर्ता सेट्स के कुछ खूबसूरत विकल्प, जिन्हें आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, ये ऑप्शंस।

Summer Sale में आधे से कम दाम में खरीदें चिकनकारी कुर्ता सेट्स

Kaari ब्रांड के इस 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार खूबसूरत चिकनकारी कुर्ता सेट का लुक कमाल का है। इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक समर फ्रेंडली है, जो गर्मियों में बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होगी। इस पर की गई एंब्रायडरी चिकनकारी वर्क की डिटेलिंग कमाल की है। इस कुर्ती को हर बॉडी टाइप की महिलाएं अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं।

ये चिकनकारी कुर्ता सेट एक यूनिक और खूबसूरत आउटफिट ऑप्शन है। अगर आप इस तरह के ट्रेडिशनल हैंड वर्क पसंद करती हैं, तो ये कुर्ती जरूर ऑर्डर करें! इस समय इस कुर्ता सेट पर 54% का ऑफ उपलब्ध है, साथ ही ये प्लस साइज में भी मिल जाएगी, तो सभी बॉडी टाइप की महिलाएं इसे कैरी कर सकती हैं।

लंबे समय से चिकनकारी कुर्ता सेट लेने का सोच रही हैं, तो ये विकल्प जरूर ऑर्डर करें! आउटिंग के दौरान कैरी करने के लिए एक अच्छा विकल्प है। Summer sale में ये आउटफिट 68% के ऑफ पर केवल 649 में उपलब्ध मिल रही है। मौके का लाभ उठाएं और प्रोडक्ट घर मंगवाएं।

Ethnicjunction का कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये चिकनकारी कुर्ता सेट देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। इस पर की गई चिकनकारी की डिटेलिंग बहुत खूबसूरत है, जो आप सभी को जरूर पसंद आएगी। तो ज्यादा न सोचें, इसे 76% के ऑफ पर आज ही ऑर्डर करें।

Bharvita का चिकनकारी कॉटन कुर्ता सेट आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस पूरे कुर्ते पर चिकनकारी एंब्रायडरी की गई है, साथ ही इसकी डिटेलिंग भी कमाल की है। ये देखने में काफी खूबसूरत है। इसमें आपको और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे और सभी पर 70% का ऑफ मिल रहा है।

LookMark चंदेरी चिकनकारी कुर्ता सेट एक आकर्षक विकल्प है। इस आउटफिट को वर्क लोअर से लेकर ऑफिस वियर तक आप आराम से कैरी कर सकती हैं। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शंस उपलब्ध है, और इस समय ये डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगा, इस मौके का फायदा जरूर उठाएं।

Kaari का 100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये चिकनकारी कुर्ता सेट एक आकर्षक आउटफिट ऑप्शन है। इसकी फैब्रिक हल्की आरामदायक होने के साथ ही इसका कलर भी काफी यूनिक और रिफ्रेशिंग है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 64% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकती हैं।

रेयान फैब्रिक पर की गई चिकनकारी एंब्रायडरी की डिटेलिंग काफी खूबसूरत है। इसे बहुत सी महिलाओं ने खरीदा है और लोगों ने इसकी फैब्रिक क्वालिटी से लेकर चिकनकारी वर्क तक सबको अप्रिशिएट किया है। साथ ही इसमें शिफॉन का हल्का दुपट्टा आएगा। इसके अन्य कई कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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