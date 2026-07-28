Sawan Special: सावन में ट्रेडिशनल लुक के लिए खरीदें बांधनी प्रिंटेड साड़ियां

सावन में ट्रेडिशनल लुक भला किसे पसंद नहीं होगा, तो क्यों न इस दौरान स्टाइल करें हरे रंग की बांधनी प्रिंटेड साड़ियां, वो भी बजट में!

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

31 जुलाई से सावन शुरू हो जाएगा और आप सभी अपने ट्रेडिशनल लुक को लेकर काफी एक्साइटेड होंगी! अगर अभी तक सावन की सोमवारी या हरियाली तीज की आउटफिट तय नहीं की है, तो हरे रंग की इन बांधनी प्रिंटेड साड़ियों पर एक नजर जरूर डालें। हरे रंग की ये बांधनी साड़ियां, ट्रेडिशनल लुक के लिए एक बेहतरीन विकल्प मानी जाती है। बांधनी प्रिंट अक्सर पूजा पाठ और त्योहारों में पहना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लेकर आए हैं, हरे रंग की 10 खूबसूरत बांधनी साड़ियां जो आप सभी को बेहद पसंद आएंगी। इस समय Amazon पर ये सभी डिस्काउंट ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं, जहां आप इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकती हैं। तो बिना इंतजार किए, मोबाइल उठाएं और अपनी पसंदीदा साड़ी आज ही ऑर्डर करें!

ग्रीन रंग की बांधनी प्रिंटेड साडी।

यहां खरीदें हरे रंग की बांधनी प्रिंटेड साड़ियां

SAMAH ब्रांड की ये हरे रंग की बांधनी प्रिंटेड साड़ी का कपड़ा हल्का और मुलायम है। इस पूरी साड़ी पर बांधनी प्रिंट मिल जाएंगे, साथ ही इसमें बॉर्डर डिजाइन भी आएगा। सावन में ट्रेडिशनल लुक फ्लॉन्ट करने के लिए इस साड़ी से बेहतर और कुछ भी नहीं। वहीं ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, बेहद सस्ते में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Raani Shahiba की शिफॉन फैब्रिक से तैयार ये बांधनी प्रिंटेड साड़ी ट्रेडिशनल इवेंट्स पर बेहद आकर्षक लुक देगी। सावन का पहला सोमवार हो या तीज का त्यौहार हल्के रंग की हवादार साड़ी आपको आकर्षक लुक देगी। वहीं सावन के उमस में आपको तरोताजा रहने में मदद करेंगे। इस साड़ी की हल्की और मुलायम फैब्रिक गर्मी में कैरी करने के लिए एक आरामदायक विकल्प है। वहीं महिलाएं इन्हें अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी स्टाइल कर सकती हैं।

ये जॉर्जेट बांधनी प्रिंटेड साड़ी आपको साधारण मगर आकर्षक लुक देगी। विशेष रूप से सावन के उमस में ये आपके शरीर पर बेहतर महसूस होगी। त्यौहार के मौके पर इस तरह की हल्की हवादार साड़ी को मैनेज करना भी आसान होता है। आप इसे खुद के लिए खरीदने के साथ ही मां, दादी या फिर बड़ी बहन किसी को भी गिफ्ट कर सकती हैं।

जिन महिलाओं को हल्की हवादार साड़ी पसंद है, उन्हें ये साड़ी पसंद आएगी। सावन में सोमवारी या अन्य पूजा वाले दिन इस साड़ी को मिनटों में स्टाइल कर सकते हैं। मिनटों में ये आकर्षक लुक क्रिएट करने में मदद करेंगी। इस साड़ी को मैनेज करना भी बहुत आसान रहेगा, वहीं बरसात के उमस में ये शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी।

सावन के मौके पर हरे रंग की साड़ी नहीं पहनी तो क्या पहना! अगर आपको साड़ी बांधनी नहीं आती, तो ये रेडी टू वियर साड़ी ऑर्डर कर सकते हैं। इस खूबसूरत बांधनी प्रिंटेड साड़ी को महिलाएं मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसे पूरे दिन पहनना पर भी आपको किसी तरह की की परेशानी महसूस नहीं होगी। इस शिफॉन साड़ी में कई अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।

SATRANI की ये साड़ी ट्रेडिशनल लुक के लिए बढ़िया विकल्प है। पूरी साड़ी पर बांधनी प्रिंट बने हैं और इसमें सीक्वेंस का बॉर्डर डिजाइन मिल जाएगा। ये डिजाइन इसके आकर्षण का केंद्र है। इसका हरा रंग इस साड़ी को सावन लुक के लिए एक आकर्षक विकल्प बना रहा। अगर आप भी सावन लुक को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो इस तरह की साड़ियां डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकती हैं।

Siril की बांधनी प्रिंटेड बॉर्डर स्टाइल साड़ी का आकर्षक लुक आप सभी को बेहद पसंद आएगा। खासकर ट्रेडिशनल लुक के लिए अगर आप हल्की हवादार साड़ियों की तलाश में हैं, तो इस विकल्प से बेहतर भला क्या होगा। इस खूबसूरत साड़ी को बहुत सी महिलाओं ने पसंद किया है, ये आपको भी बेहद पसंद आएगी। इसमें अन्य रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।

सावन स्पेशल साड़ियों के कलेक्शन से हम लेकर आए हैं, ये खूबसूरत बांधनी साड़ी जो आपके सावन या तीज के लुक में चार चांद लगा देगी। इसकी हल्की हवादार जॉर्जेट फैब्रिक बरसात की उमस में भी शरीर पर आरामदायक महसूस होगी। इस साड़ी को महिलाएं त्योहार के मौके पर आराम से मैनेज कर सकती हैं।

इस साड़ी को आप सभी मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं और लंबे समय तक पहने रखने के बाद भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो अब सावन में बेफिक्र होकर हरे रंग की साड़ी में अपना लुक फ्लांट करें। ये काफी आकर्षक रंग है, जो महिलाओं का पसंदीदा है। वहीं ये बजट फ्रेंडली भी है, आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

शिफॉन फैब्रिक से तैयारी हल्की हवादार बांधनी साड़ी के साथ सावन की सोमवारी हो या तीज या फिर कोई अन्य ट्रेडिशनल इवेंट इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ये बेहद हल्की और हवादार है। अगर आपको अधिक पसीना आता है और मानसून की उमस अक्सर परेशान करती है, तो इस तरह की बंधनी प्रिंटेड साड़ी आपके लिए परफेक्ट साबित होगी। हल्की और मुलायम शिफॉन फैब्रिक इसे आप सभी का पसंदीदा बना देगी।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।