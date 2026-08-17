ऑफिस और आउटिंग के लिए बजट में खरीदें Co-Ord सेट्स के 8 आरामदायक विकल्प
अगर आपको भी रोजाना घर से बाहर निकलने से पहले ये लगता है जैसे आपके पास कोई कपड़ा नहीं है, तो हल्के हवादार Co-Ord सेट्स पर एक नजर जरूर डालें!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
घर से बाहर निकलने से पहले महिलाओं को अक्सर ये शिकायत होती है, उनके पास पहनने को कोई भी आउटफिट नहीं है! खासकर जो महिला रोजाना ऑफिस जाती हैं, उन्हें हफ्ते के 6 दिन अलग-अलग आउटफिट चाहिए होता है। वहीं महिलाएं अपनी आउटफिट को लेकर कन्फ्यूज रहती हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इस बार Co-ord सेट्स ट्राई करें। ऑफिस वियर से लेकर शॉपिंग और आउटिंग पर जाना हो, Co-ord सेट्स मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। ये हल्का हवादार विकल्प है, जो आरामदायक होने के साथ स्टाइलिश भी है। यानी महिलाएं बेफिक्र होकर इसे स्टाइल कर सकती हैं। यहां Co-ord सेट्स के 8 बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, इन्हें आधे से कम दाम में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
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यहां खरीदें 8 बजट फ्रेंडली Co-ord सेट्स:
1. FIORRA Women's Black Printed Cotton Co-ord Set
प्रिंटेड Co-ord सेट देखने में जितना आकर्षक है, पहनने पर उतनी ही आरामदायक महसूस होगा। इसमें स्लीवलेस लॉन्ग टॉप और प्लाजो आएगा, जो हल्का हवादार है। अगर सामान्य कुर्ता सेट से हटकर आकर्षक विकल्प ट्राई करना चाहती हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं रक्षाबंधन के मौके पर भी इसे स्टाइल कर सकती हैं, साथ ही गिफ्टिंग के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। इसे महिलाओं ने काफी पसंद किया है और इस पर 4.1 की रेटिंग भी आई है। अगर आप भी रिव्यू पर भरोसा करती हैं, तो इसे ऑर्डर कर सकती हैं।
डिजाइनर co-ord सेट स्टाइलिश और आरामदायक है। वर्किंग महिलाओं के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। खासकर जिन महिलाओं को हल्के हवादार कपड़े पसंद हैं, वो इसे ऑर्डर कर सकती हैं। साथ ही इस पर ikat प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण में चार चांद लगा रहे। वर्क वियर के साथ ही कॉलेज गर्ल्स भी इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, 76% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
क्या आपको भी मेरी तरह Co-Ord सेट्स पसंद है? अगर हां, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें! शर्ट के बाजू पर की गई एंब्रॉयडरी इसके आकर्षण का केंद्र है, जो इसे महिलाओं का पसंदीदा विकल्प बना रहा है। ये देखने में जितनी अट्रैक्टिव है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम भी है। वर्किंग महिला हो या कॉलेज गर्ल्स इसे आराम से स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, इस समय इस प्रोडक्ट पर 70% का ऑफ मिल जाएगा, सस्ते में इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
हल्के हवादार Co-ord सेट्स की तलाश में मुझे मिला ये आरामदायक विकल्प वो भी बजट में! खासकर गर्मी में इसकी लूज फिटिंग बॉडी पर आरामदायक महसूस होती है। लंबे समय तक कैरी करने के बाद भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अब आपको गर्म मौसम में कंफर्ट के लिए फैशन ट्रेंड कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। साथ ही ये सस्ता टिकाऊ विकल्प है, 69% के ऑफ पर इसे 778 में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
5. Aradhika Women's Cotton Printed Co-ord Set of Kurta and Palazzo
Aradhika का कॉटन Co-ord सेट हल्का हवादार विकल्प है। ये न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि इसका सूती कपड़ा उतना ही मुलायम भी है। इस Co-ord सेट पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक है और तरोताजगी का एहसास दे रहे। ये आउटफिट एवरीडे स्टाइलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 78% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
6. Truvon Fashions Women Cord Set, Kurta and Pant Set
Truvon ब्रांड के इस प्रिंटेड CO-ORD सेट का लुक देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है। इसका सूती कपड़ा बेहद मुलायम है, बरसात के उमस भरी गर्मी में ये शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होंगे। साथ ही इसपर बने प्रिंट और पैटर्न भी बेहद अट्रैक्टिव हैं। अगर आपको भी गर्मी में हल्के और आरामदायक आउटफिट की तलाश है, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। इसमें अन्य रंगों के विकल्प भी उपलब्ध हैं, पसंद अनुसार कोई भी विकल्प आधे से कम दाम में ऑर्डर कर सकती हैं।
Leriya Fashion पॉलिकॉटन Co-Ord सेट एवरीडे स्टाइलिंग के लिए एक अच्छा विकल्प है। ऑफिस हो या कॉलेज या फिर आउटिंग पर जाना हो, ये आउटफिट एक बढ़िया विकल्प है। ये न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि ये आरामदायक भी है। आप इसे राखी पर भाभी या बहन को गिफ्ट करने के लिए खरीद सकती हैं। इस समय ये आउटफिट 75% के ऑफ पर उपलब्ध है। स्टॉक्स लिमिटेड हैं, मौके का लाभ जरूर उठाएं।
8. Truvon Fashions Stylish Women's Co-Ord Kurta with Pant Set Cotton Floral Kurti for Women
इस स्टाइलिश CO-ORD की कॉटन फैब्रिक हल्की और हवादार है, जिसे आप अपने अनुसार किसी भी मौके पर स्टाइल की कर सकती हैं। इस पर एंब्रॉयडरी की गई है, जो के आकर्षण का केंद्र है। साथ ही इसका कलर काफी यूनिक है और महिलाओं ने इन्हें बेहद पसंद किया है। साथ ही इसका कपड़ा लो मेंटेनेंस है, जिसे लंबे इस्तेमाल के बाद भी कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, आधे से कम दाम पर फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें