सिर्फ 7 कपड़ों से बनाएं पूरा देसी वॉर्डरोब, इन्फ्लुएंसर ने बताया स्टाइल का आसान फॉर्मूला!

संक्षेप: Fashion Tips: अगर आप आमतौर पर देसी आउटफिट्स पहनना पसंद करती हैं, तो कुछ सिलेक्टिव पीसेज शामिल कर के एक देसी कैप्सूल वॉर्डरोब तैयार कर सकती हैं। जिसे मिक्स एंड मैच कर के स्टाइलिश लुक आराम से क्रिएट किए जा सकते हैं।

डेली स्टाइलिश दिखने के लिए बहुत ज्यादा कपड़ों की जरूरत नहीं होती है। अगर आपके वॉर्डरोब में कुछ खास पीसेज हैं, तो कम कपड़ों में आप अलग-अलग और स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकती हैं। इसी कॉन्सेप्ट को कैप्सूल वॉर्डरोब कहा जाता है। अगर आप आमतौर पर देसी आउटफिट्स पहनना पसंद करती हैं, तो कुछ सिलेक्टिव पीसेज शामिल कर के एक देसी कैप्सूल वॉर्डरोब तैयार कर सकती हैं। जिसे मिक्स एंड मैच कर के स्टाइलिश लुक आराम से क्रिएट किए जा सकते हैं। इन्फ्लूएंसर ऋचा बताती हैं कि अपने देसी कैप्सूल वॉर्डरोब में आपको सिर्फ 7 बेसिक आउटफिट्स शामिल करने हैं, इन्हें ही आप ऑकेजन के हिसाब से अलग-अलग तरीके से स्टाइल कर सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एक वाइट कॉटन कुर्ता ऋचा कहती हैं कि आपको अपने देसी वॉर्डरोब में एक सिंपल वाइट कॉटन का कुर्ता जरूर शामिल करना चाहिए। अगर आप किसी पूजा या धार्मिक उत्सव में जा रही हैं, तो इसे अकेले ही स्टाइल कर सकती हैं। इसके साथ दुपट्टा, ज्वैलरी आराम से मिक्स एंड मैच किए जा सकते हैं। वहीं आप ऑफिस या कॉलेज वियर के लिए इसे ब्लेजर के साथ लेयर कर सकती हैं।

हैंडलूम साड़ी हैंडलूम साड़ी काफी क्लासी और एलिगेंट लुक देती हैं, इसलिए आपके देसी वॉर्डरोब में ये भी जरूर होनी चाहिए। हैंडलूम साड़ी को आप आराम से डेली वियर या किसी खास ओकेजन में वियर कर सकती हैं। वहीं अगर आपको थोड़ा सा स्टाइलिश और फ्यूजन लुक चाहिए तो इसे शर्ट के साथ स्टाइल करें।

एक न्यूट्रल ब्लेजर आपके देसी कैप्सूल वॉर्डरोब में एक न्यूट्रल कलर का ब्लेजर जैसे ब्लैक, वाइट, बेज, क्रीम, ब्राउन या टैन; भी होना चाहिए। इसे आप आराम से शर्ट, सूट या साड़ी के साथ भी पेयर कर सकती हैं। ये किसी भी आउटफिट को एकदम से फॉर्मल और पॉलिश्ड लुक देता है।

एक क्रिस्प वाइट शर्ट अगर आपके पास एक वाइट शर्ट है तो आप इसे कई अलग अलग तरीकों से स्टाइल कर सकती हैं। ये काफी क्लासी और फैशनेबल भी लगती है। चाहें तो ब्लैक या ब्लू डेनिम के साथ पेयर करें। बॉस लेडी लुक चाहती हैं तो प्लाजो के साथ भी इसे स्टाइल कर सकती हैं।

एक क्लासी प्लाजो ऋचा कहती हैं कि एक क्लासी और कंफर्टेबल सा प्लाजो आपके पास जरूर होना चाहिए। इसे आप शर्ट या कुर्ती के साथ आराम से पेयर कर सकती हैं। बेस्ट बात है कि ये हर बॉडी टाइप पर अच्छा लगता है और ऑकेजन के हिसाब से स्टाइल करने में भी आसानी होती है।

एक फिटेड डेनिम फिटेड डेनिम वर्सेटाइल और टाइमलेस आउटफिट्स में से एक है। इसे आप आसानी से कुर्ती, क्रॉप टॉप, ब्लेजर या एथनिक जैकेट के साथ स्टाइल कर सकती हैं। देसी हो या वेस्टर्न ये दोनों तरह के लुक में फिट बैठती है। आमतौर पर डार्क ब्लू, ब्लैक, क्लासिक ब्लू डेनिम को सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये हर रंग के टॉप से मैच हो जाती हैं।

एक ब्राइट और हैंडलूम दुपट्टा अपने देसी कैप्सूल वॉर्डरोब में एक ब्राइट हैंडलूम दुपट्टा भी जरूर शामिल करें। ट्रेडिशनल के साथ तो दुपट्टा अलग-अलग तरीके से ड्रेप कर ही सकती हैं। साथ में थोड़ा मॉडर्न लुक चाहती हैं तो दुपट्टे को स्कार्फ या फिर बेल्ट की तरह भी स्टाइल किया जा सकता है।