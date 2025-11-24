2025 की सबसे महंगी शादी में दिल जीत लेगी दुल्हन की सादगी, सुर्ख लाल जोड़े में दे गईं हीरोइनों को मात!
उदयपुर में हुई शाही शादी में अरबपति राम राजू मंटेना की बेटी नेत्रा अपने सुर्ख लाल जोड़े और नैचुरल लुक में सबका दिल जीत ले गईं, जबकि दूल्हे वामसी की क्रीम शेरवानी ने रॉयल टच दिया।
इन दिनों उदयपुर के शाही पैलेस में हो रही शादी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। शादी में आने वाले मेहमानों की लिस्ट में जूनियर डोनाल्ड ट्रंप, जेनिफर लोपेज और बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शामिल थे। दरअसल ये शादी अरबपति बिजनेसमैन राम राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गदीराजू की थी। शादी के फंक्शंस सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहे और हर कोई दुल्हा-दुल्हन के फाइनल लुक का वेट कर रहा था। अब शादी की तस्वीरें सामने आते ही, दुल्हन की सादगी ने लोगों को दीवाना बना दिया है। लाल जोड़े में सजी नेत्रा बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं, तो दूल्हे राजा भी कम हैंडसम नहीं लगे। आइए देखते हैं उनके लुक्स की कुछ खास बातें।
लाल जोड़े में सादगी भरा अंदाज
नेत्रा ने अपने ब्राइडल लुक के लिए ट्रेडिशनल गहरे लाल रंग के जोड़े को चुना, जो उनपर काफी फब रहा था। लहंगे की हेमलाइन पर बारीक कढ़ाई और सुनहरी जरी से बने डेलिकेट मोटिफ थे। ओवरऑल लहंगा काफी सिंपल था, जिस वजह से कुछ भी ओवर पावर नहीं लग रहा था। मेन हाइलाइट था, लहंगे का फुल स्लीव्स ब्लाउज पीस, जो नेत्रा को बहुत ही सादगी भरा लुक दे रहा था। इसके अलावा जिस तरह से उनका दुपट्टा ड्रेप किया गया था, वो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थीं।
बहुत ही नेचुरल रखा मेकअप
नेत्रा के ब्राइडल लुक में एक बात और भी खास थी कि उन्होंने एकदम नेचुरल मेकअप किया था। उनके मेकअप का पूरा फोकस उनकी नेचुरल ब्यूटी को एन्हांस करने पर था। गुलाब के फूल लगाकर बना हुआ ब्राइडल बन भी काफी सुंदर लग रहा था। इसके अलावा उन्होंने डायमंड ज्वैलरी वियर की, जिसमें स्टेटमेंट नेकलेस, मांगटीका और माथापट्टी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। सबसे जरूरी बात है कि इन्होंने लुक को भड़कीला नहीं बनाया। इससे दिखता है कि एक परफेक्ट ब्राइडल लुक के लिए बैलेंस कितना जरूरी है।
दूल्हे राजा भी नहीं लगे कम
दूल्हे राजा वामसी गदीराजू ने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी, जिसपर महीन कढ़ाई का काम था। ये शेरवानी नेत्रा के लाल जोड़े से परफेक्ट मेल खा रही थी। साथ ही उन्होंने गले में एक मोतियों का हार वियर किया था, जो काफी रॉयल लग रहा था। इसके साथ ही उनकी मैचिंग जूतियां, ओवरऑल लुक को परफेक्ट बैलेंस दे रही थीं।
