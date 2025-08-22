शादी की शॉपिंग करने जा रहीं तो इन लहंगा की डिजाइन को ना खरीद लें, हो चुके हैं ट्रेंड से बाहर

Shopping Guide For Brides: शादी की तारीख नजदीक है और अपने लिए किसी सुंदर से लहंगे की तलाश में मार्केट के चक्कर काट रही हैं। तो सबसे पहल जान लें कि कौन से डिजाइन के लहंगे इस साल ट्रेंड में नहीं रहेंगे और इन्हें खरीदने की गलती ना करें।

शादी की डेट नजदीक आने से पहले ही होने वाली दुल्हन लहंगे की शॉपिंग फिनिश कर लेती हैं। अगर आपकी भी शादी नजदीक और ब्राइडल लहंगा की खरीदारी करने वाली हैं तो पहले से ही जान लें कौन से लहंगे इस साल ट्रेंड से बाहर हो चुके हैं। इसके साथ ही दुपट्टा, ब्लाउज जो आपके लुक को ओल्ड फैशन लुक दे सकता है। पहले से ही जान लें कि इस साल किस तरह का लुक ब्राइड्स के लिए ट्रेंड में रहेगा। जिसमे ब्लाउज, लहंगा से लेकर दुपट्टा तक शामिल है। क्योंकि कई बार शॉपकीपर सामान बेचने के चक्कर में आपको आउटडेटेड ट्रेंड के डिजाइन पकड़ा देते हैं। जिससे शादी वाला पूरा लुक फीका हो जाता है। तो जान लें इस साल ट्रेंड से बाहर रहने वाले लहंगे और ब्राइडल लुक।

रजवाड़ा डिजाइन पिछले काफी टाइम से लहंगे में रजवाड़ा डिजाइन का ट्रेंड था। जिसमे कलियों पर ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकल एंब्रायडरी बनी रहती है। ये डिजाइन इन दिनों ट्रेंड से बाहर हो चुका है। तो गलती से भी इस डिजाइन के लहंगे ना खरीद लें।

वाइन कलर लहंगा वाइन कलर लहंगा पिछले कुछ सालों से ब्राइड पसंद कर रही थीं। लेकिन अब ये पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है। तो दुल्हन बनने वाली हैं तो इस कलर के लहंगे को बिल्कुल ना खरीदें।

मरून कलर का वेलवेट लहंगा अगर आप ट्रेंडी ब्राइड की तरह सजना चाहती हैं तो अपने लिए मरून शेड के वेलवेट कलर के लहंगे को ना खरीदें। वेलवेट फैब्रिक में और भी कई सारे वाइब्रेंट कलर आपको मिल जाएंगे। जिसे आप ब्राइड लुक के लिए ट्राई कर सकती हैं।

राउंड शेप ब्लाउज वाला लहंगा जिस लहंगे के साथ ब्लाउज में राउंड शेप में एंब्रायडरी मिल रही। उसे भी अवॉएड करें। क्योंकि इन दिनों बॉडी टाइप के हिसाब से ब्लाउज की नेकलाइन पहनने का ट्रेंड है। तो वहीं बोरिंग राउंड शेप की बजाय प्रिंसेज या स्वीटहार्ट शेप नेकलाइन पर फोकस करें। ये आपके नेकपीस ज्वैलरी को भी हाईलाइट करेगा।

वेलवेट दुपट्टा जिन लहंगे के साथ वेलवेट के दुपट्टे आ रहे हैं, उन्हें भी ना खरीदें। सेकेंड दुपट्टे में भी वेलवेट का दुपट्टा इन दिनों ट्रेंड से बाहर हो चुका है। तो ट्रेंडी और फ्रेश लुक के लिए अलग-अलग डिजाइन वाले बॉर्डर के दुपट्टे वाले लहंगे को खरीदें।

कंट्रास्ट कलर दुपट्टा अगर आप सीमलेस लुक चाहती हैं तो कंट्रास्ट कलर के दुपट्टे वाले लहंगे को ना खरीदें। ये लुक इन दिनों ट्रेंड में नही हैं।