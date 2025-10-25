हीरोइनों के दिवाली लुक से इंस्पायर होकर चुनें वेडिंग के लिए आउटफिट

संक्षेप: Bollywood fashion trends: दिवाली बीत गई लेकिन हीरोइनों के दिवाली लुक अभी भी गर्ल्स के माइंड में चल रहे हैं। अनन्या पांडे से लेकर सुहाना खान प्रियंका चोपड़ा के स्टनिंग लुक वेडिंग सीजन के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है।

दिवाली तो बीत गई और साथ में हमे मिले ढेर सारे फैशन इंस्पिरेशन। जिसे देखकर लड़कियां जरूर आने वाले वेडिंग सीजन में रेडी होने वाली हैं। आलिया भट्ट से लेकर शोभिता धूलिपाला, अनन्या पांडे, सुहाना खान के स्टनिंग लुक दिवाली पर दिखे। जिसमे हैवी लहंगा से लेकर मखमली कुर्ता और साड़ी शामिल है। इन लुक्स को देखकर आप भी नेक्स्ट वेडिंग के लिए रेडी हो सकती हैं। तो देर ना करें और देख ले कप्तान से लेकर स्टनिंग लहंगा वाले इन एक्ट्रेसेज के लुक्स।

शोभिता धूलिपाला का मखमली कुर्ता सर्दियों की शादी में मखमली कुर्ता इस साल भी आउट आफ ट्रेंड नहीं दिखेगा। शोभिता धूलिपाला ने दिवाली सेलिब्रेशन के लिए ब्यूटीफुल पर्पल शेड के मखमली फैब्रिक वाले कुर्ते को चुना है। जिसके साथ स्लीक हेयर बन और गोल्डन ईयररिंग्स परफेक्ट दिख रहा है।

शिमरी कफ्तान में दिखेंगी अलग घर की शादी है और कजिंस के बीच सबसे हटके दिखना है तो एक ब्यूटीफुल कफ्तान गॉर्जियस लुक दे सकता है। शरगुन मेहता का ये शिमरी कफ्तान और उस पर लगे बीडेड लांग टेसल्स शानदार दिख रहे हैं। जिसे चोकर नेकपीस और माथे पर बिंदी के साथ पेयर किया गया है।

वेस्टकोट डिजाइन ब्लाउज अगर आप साड़ी और लहंगा के अलावा कुछ गॉर्जियस सा पहनना चाहती हैं तो खुशी कपूर के इस लुक को जरूर देख लें। वेस्टकोट डिजाइन ब्लाउज के साथ वाइड लेग ट्राउजर को पेयर करें।

सुहाना खाना का मल्टीकलर लहंगा संगीत से लेकर मेहंदी के फंक्शन के लिए मल्टीकलर लहंगा ब्यूटीफुल दिखता है। सुहाना खाना ये कॉर्सेट ब्लाउज और पैच वर्क वाला लहंगा शादी सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।

अनन्या पांडे का लाइटवेट लहंगा अनन्या पांडे का लाइटवेट लहंगा वेडिंग सीजन में उन गर्ल्स के लिए परफेक्ट है जो हैवी लहंगा नहीं पहनना चाहतीं। शार्ट हेयर, चोकर नेकपीस और लाइटवेट लहंगा जेन जी गर्ल्स के देसी लुक के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।