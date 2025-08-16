ब्लाउज के साथ नेकलेस पहनते वक्त करेंगी ये गलती तो नहीं दिखेगा हीरोइनों जैसा लुक blouse front designs mistake ruin whole look with necklace, फैशन - Hindustan
ब्लाउज के साथ नेकलेस पहनते वक्त करेंगी ये गलती तो नहीं दिखेगा हीरोइनों जैसा लुक

Style Mistakes: साड़ी हो या लहंगा, ब्लाउज की नेकलाइन बनवाते समय काफी सारी लड़कियां गलती करती हैं। जिसकी वजह से नेकलेस पहनते ही लुक बेकार दिखने लगता है। जानें ब्लाउज और नेकलेस को पेयर करते समय कौन सी गलती नहीं करती चाहिए।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 04:08 PM
शादी होने वाली हैं तो डिजाइनर साड़ी और लहंगे की शॉपिंग में बिजी होंगी। लेकिन साड़ी और लहंगे के साथ उसके ब्लाउज की डिजाइन पर फोकस करें। गलत डिजाइन और फिटिंग के कारण ना केवल ब्लाउज का लुक खराब दिखता है। बल्कि महंगे से महंगा साड़ी और लहंगा भी अट्रैक्टिव नहीं दिखता। ऐसे में स्टाइलिस्ट के बताए तरीके से ब्लाउज और नेकलेस को पेयर करें। जान लें क्या है वो गलती जिसकी वजह से नेकलेस और ब्लाउज को पेयर करने पर स्टाइलिश लुक नहीं मिलता।

नेकलाइन और नेकलेस के बीच में गैप ना होना

लहंगा हो या साड़ी, अगर उसके ब्लाउज के नेकलाइन और नेकलेस के बीच में गैप नहीं होगा। तो लुक परफेक्ट नहीं नजर आता। दरअसल, दोनों के बीच में गैप ना होने की वजह से ना ब्लाउज की नेकलाइन हाइलाइट हो पाती है और ना ही नेकलेस की खूबसूरती दिखती है। इसलिए नेकलाइन और नेकलेस के बीच में गैप होना जरूरी है।

शोल्डर की चौड़ाई रखें कम

ब्लाउज में हीरोइनों जैसा लुक चाहिए तो शोल्डर की चौड़ाई को कम रखें। नेकलाइन कंफर्टेबल होनी चाहिए लेकिन ब्रॉड होने की वजह से स्किन शो होगी और इस तरह के ब्लाउज आपके लुक को इनहैंस करेगा।

ना पहनें चौड़े नेकलेस

नेकलेस को चुनते समय बॉडी टाइप का ध्यान रखना जरूरी है। इसके साथ ही ट्रेंड के हिसाब से बहुत ज्यादा चौड़े नेकपीस ना चुनें। अगर आप ब्राइड हैं तो भी लेयरिंग को चुनें। एक स्लीक चोकर के साथ दो लांग नेकलेस को पेयर करें। ऐसा करने से आपकी गर्दन पूरी रह से नहीं छिपेगी और आपका लुक ब्लाउज के साथ साथ परफेक्ट दिखेगा।

नेकलाइन को चौड़ा बनवाएं

अगर आपके शोल्डर चौड़े नहीं है तो ब्लाउज बनवाते समय नेकलाइन को डीप स्टिच करवाने की बजाय थोड़े चौड़े शेप में करवाएं। जैसे कि स्वीटहार्ट नेकलाइन की बजाय प्रिंसेज कट और प्लेन राउंड शेप वाली नेकलाइन चुनें। जो चौड़ी होगी जिससे नेकलेस के साथ ब्लाउज पहनते समय पूरा लुक बैलेंस नजर आएगा।

