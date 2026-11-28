ब्लैक कुर्ता पहन शादी के फंक्शन में दिखेंगी सबसे खूबसूरत, दुपट्टे से बदलें पूरा लुक
शादी के फंक्शन में गेस्ट बनकर जाना है लेकिन आप मिनिमल लुक कैरी करना चाहती हैं तो ब्लैक कुर्ते को इस तरह से स्टाइल करें। ये 5 तरह के दुपट्टे पूरे लुक को बदल सकते हैं।
शादी के फंक्शन में ब्लैक कलर पहनकर अगर आप पहुंच गईं तो सबकी निगाहें आप पर ही होंगी। अगर आप शादी फंक्शन की ऐसी गेस्ट हैं जो मिनिमम आउटफिट पहनकर जाना चाहती हैं लेकिन लुक को ऑर्डिनरी नहीं बनाना तो वॉर्डरोब में ब्लैक कुर्ते को निकाल लें। जिसे आप सिंपल से दुपट्टे की स्टाइलिंग से हटके और अट्रैक्टिव बना सकती हैं। अगर यकीन ना हो तो ये 5 लुक्स जरूर देख लें। जिसे देखने के बाद आपको भी फंक्शन में रेडी होने का आइडिया मिल जाएगा।
ब्लैक दुपट्टा
अगर आप मिनिमल लुक वियर करना चाहती हैं तो कुर्ते की मैचिंग का ब्लैक दुपट्टा वियर करें। जिस पर हैवी वर्क वाला बॉर्डर या फिर बूटी बने हों। जिससे कि सिंपल सा ब्लैक कुर्ता भी हैवी नजर आने लगे।
कॉपर दुपट्टा से बनेगी बात
अगर आप ब्लैक के साथ गोल्ड दुपट्टे के पेयर से बोर हो चुकी हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं तो ब्लैक कुर्ते के साथ ब्रॉन्ज या कॉपर शेड का दुपट्टा ट्राई करें। ये सिंपल सा चेंज आपको रीगल लुक देगा और भीड़ में सबकी निगाहें आप पर ही होगी। खासतौर पर कुर्ता अगर वेलवेट का है तो और भी खास दिखेगा। साथ में ब्यूटीफुल सी ज्वैलरी वियर करना बिल्कुल ना भूलें।
ब्लैक एंड यलो कॉम्बिनेशन
सुनकर अजीब लग रहा होगा ना, ब्लैक के साथ रेड का कॉम्बिनेशन खूब बनाया लेकिन इस बार ब्लैक के साथ यलो कलर के किसी दुपट्टे को पेयर करें। खासतौर पर अगर हैवी एंब्रायडरी वाला कोई दुपट्टा हो तो उसे ब्लैक प्लेन कुर्ते के साथ पेयर कर लें। ये सिंपल सा लग रहा कॉम्बिनेशन पहनने के बाद सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो शादी में शरीक होना है तो इस बार इस ब्लैक एंड यलो के मैचिंग कॉम्बिनेशन को ट्राई करें। हर कोई तारीफ करेगा।
मल्टीकलर दुपट्टा
काले रंग के कुर्ते के साथ मल्टीकलर, एंब्रायडरी या बांधनी प्रिंट का दुपट्टा ब्यूटीफुल दिखता है। अगर दुपट्टा स्पेशल है तो सिंपल से लुक में चार चांद लग जाएगा। वेडिंग फंक्शन में आप इस तरह के लुक्स को भी ट्राई कर सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कुर्ता सिल्क या वेलवेट फैब्रिक का हो जिससे कॉम्बिनेशन सुंदर नजर आए।
पिंक एंड टील कलर दुपट्टा
काले रंग के कुर्ते के साथ हैवी लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो पिंक एंड टील शेड वाले शेडेड दुपट्टे को ट्राई करें। इस पर मिरर वर्क या जरी की एंब्रायडरी करवाएं और फंक्शन में अट्रैक्टिव मिनिमल लुक कैरी करके जाएं। ब्लैक मोजरी, एंब्रायडरी वाले शरारा पूरे आउटफिट के साथ चार चांद लगाएंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना