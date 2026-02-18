बिहार की 'विधायक मैडम' मैथिली ठाकुर साड़ी में दिखती हैं सुंदर संस्कारी गुड़िया, उनके लुक्स हैं जरा हटके

Hindustan Hindi News
Feb 18, 2026 10:57 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
बिहार की युवा विधायक मैथिली ठाकुर अपने काम के साथ स्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं। मैथिली साड़ी पहनना पसंद करती हैं और उनके साड़ी लुक्स काफी सिंपल और सुंदर होते हैं। 

बिहार की युवा विधायक मैथिली ठाकुर अपने देसी पहनावे की वजह से अब सुर्खियों में छाने लगी हैं। मैथिली ने जब से राजनीति में कदम रखा है, उन्होंने साड़ी पहनना शुरू कर दिया है। मैथिली हर सभ्यता और स्टाइल में साड़ी पहनती हैं लेकिन उसमें उनकी सादगी साफ दिखती हैं। मैथिली अपने क्षेत्र में काम करने और अपने पहनावे को लेकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। वह हर कार्यक्रम में अलग तरह की साड़ी पहने दिखती हैं। चलिए उनके खास साड़ी लुक्स आपको दिखाते हैं।

कासवु साड़ी

हाल ही में मैथिली केरल पहुंची थीं, जहां वह ऑफ व्हाइट कलर की कासवु साड़ी पहने दिखीं। ये साड़ी केरल की खास साड़ियों में से एक है और इसमें मैथिली सुंदर दिख रही थीं। इस साड़ी को उन्होंने चौड़ी प्लीट्स वाले पल्लू के साथ ड्रेप किया। मैथिली की साड़ी पर नीले और सुनहरे धागों से कमल के फूल वाली बूटियां बनी हुई हैं, जो आकर्षक लग रही है।

रेड साड़ी

maithili thakur

गोल्डन जरी बॉर्डर वाली रेड साड़ी बनारसी सिल्क टच वाली है। मैथिली ने इस साड़ी को ओपन पल्लू के साथ पहना है। पल्लू पर गोल्डन जरी और ट्रेडिशनल पैटर्न अच्छा लग रहा है। मैथिली ने साड़ी के साथ रेड ब्लाउज और टेंपल जूलरी स्टाइल की है।

ब्लॉक प्रिंटेड साड़ी

maithili thakur

गुलाबी और नीले रंग वाली ब्लॉक प्रिंटेड साड़ी मैथिली ने स्टाइल की है। इस साड़ी पर एनिमल मोटिफ डिजाइन बनी हुई है, जो अट्रैक्टिव दिख रही है। इस साड़ी के साथ उन्होंने सिंपल ब्लाउज पहना है और कान में झुमके और हाथों में भरी चूड़ियां पहनी हुई हैं।

नेवी ब्लू साड़ी

maithili thakur

कॉपर-गोल्डन बनारसी जरी बॉर्डर वाली नेवी ब्लू कलर की साड़ी मैथिली ने कैरी की है। साड़ी पर छोटे गोल्डन बूटी वर्क और पल्लू में फ्लोरल-ट्रेडिशनल ब्रोकेड पैटर्न डिजाइन बना है। गोल्डन बॉर्डर वाली इस साड़ी के साथ मैथिली ने रस्ट कलर का ब्लाउज पहना हुआ है और कान में झुमके पहने हैं।

रेड सिल्क साड़ी

लाल सिल्क और मोटिफ पैटर्न वाली ये साड़ी मैथिली पर सुंदर लग रही है। इसका पल्लू हैवी स्टाइल में गोल्डन जरी वर्क के साथ बना हुआ है, जिसमें लटकन भी लगी है। मैथिली ने इसके साथ एल्बो लेंथ ब्लाउज स्टाइल किया है और साथ में टेंपल गोल्डन जूलरी पहनी हुई है। इस तरह की साड़ी किसी खास शादी या फंक्शन के लिए आप भी चुन सकती हैं।

