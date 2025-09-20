बिग बॉस कंटेस्टेंट तान्या मित्तल से इंस्पायर हो करवा चौथ के लिए चुनें साड़ी, दिखेंगी सबसे खूबसूरत
Tanya Mittal Saree: बिग बॉस 19 के घर में सबसे ज्यादा सुर्खियां तान्या मित्तल बटोर रहीे। फिर वो चाहे उनकी लंबी बातें हो या फिर साड़ी। बात साड़ी की करें तो इस फेस्टिवल सीजन में रेडी होने के लिए आप भी ट्रेंडिंग तान्या मित्तल की जैसी साड़ियों को चुनकर रेडी हो जाएं।
बिग बॉस 19 के घर में तान्या मित्तल काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। अपनी लंबी-चौड़ी बातों से भले ही लोग मीम्स बना रहे हों लेकिन उनकी साड़ियों की तारीफ सब कर रहे। बिग बॉस के घर में लगातार साड़ी पहनकर रेडी हो रहीं तान्या की ये साड़ियां फेस्टिवल सीजन में तो महिलाओं को खूब पसंद आएगी। तो इस करवा चौथ अगर आप ट्रेंडी लुक चाहती हैं तो तान्या मित्तल की इन ब्यूटीफुल साड़ियों को जरूर ट्राई करें।
ओम्बर साड़ी
ओम्बर साड़ी का ट्रेंड वैसे तो इन दिनों कम पड़ चुका है। लेकिन अगर आपको ट्रेंडिंग लुक चाहिए पर्पल या पिंक शेड की साड़ियों को इस बार करवा चौथ पर ट्राई कर सकती हैं।
बड़े फूलों वाले प्रिंट
अगर आप फ्लावर प्रिंट की शौकीन हैं तो तान्या मित्तल की तरह बड़े फ्लोरल प्रिंट वाली साड़ी को इस करवा चौथ ट्राई कर सकती हैं। वैसे यलो साड़ी पर रेड फ्लावर और साथ में मोतियों के नेकलेस के साथ बालों में स्ट्रेट लुक क्रिएट करें।
वाइन कलर की साड़ी
अगर आप डस्की ब्यूटी हैं तो रेड कलर चुनने की बजाय तान्या की तरह वाइन कलर को चुन सकती हैं। जिसमे आप खिलकर नजर आएंगी और लोग बस आपको ही निहारेंगे। प्रिंटेड थ्री डी फ्लावर के साथ फुल स्लीव ब्लाउज ब्यूटीफुल लुक देगा।
ग्रीन साड़ी
एमरॉल्ड ग्रीन, पिकॉक ग्रीन या फिर ग्रीन का कोई और शेड हो तो भी इतना खूबसूरत नहीं दिखेगा। खासतौर पर डस्की स्किन टोन पर ऐसे वाइब्रेंट लेकिन डीप कलर शानदार दिखते हैं। रेशमी या फिर जरदोजी वर्क वाली साड़ी को पहनकर रेडी हों। तान्या मित्तल जैसी खूबसूरत ग्रीन साड़ी के साथ फुल ब्लाउज को पेयर करें।
