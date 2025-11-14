Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशनBhumi Pednekar Soft Pink Lehenga Look is drooling over the internet
सॉफ्ट पिंक लहंगे में भूमि पेडनेकर का आकर्षक लुक, ग्रेस और ग्लैम का परफेक्ट कॉम्बो

सॉफ्ट पिंक लहंगे में भूमि पेडनेकर का आकर्षक लुक, ग्रेस और ग्लैम का परफेक्ट कॉम्बो

संक्षेप: फेस्टिव सीजन में ग्लैमर और ग्रेस का बेहतरीन मेल पेश करते हुए Bhumi Pednekar ने अपने लेटेस्ट पेस्टल लहंगा लुक से एक बार फिर फैशन लवर्स का दिल जीत लिया है। जानें उनके लुक की खास बातें-

Fri, 14 Nov 2025 02:19 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
फेस्टिव और शादी के मौसम में बॉलीवुड डीवाज के लुक्स फैशन लवर्स के लिए हमेशा बड़ी प्रेरणा बनते हैं। इन्हीं में से एक हैं भूमि पेडनेकर जो अपने एक्सपेरिमेंटल स्टाइल और मॉडर्न-ट्रेडिशनल आउटफिट्स के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने एक खूबसूरत पेस्टल शेड के लहंगे में पोज देते हुए सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। उनका यह लुक ना सिर्फ एलिगेंट है बल्कि इसमें मॉडर्न कट्स और ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी का परफेक्ट फ्यूजन भी देखने को मिलता है।

हल्के ग्लैम मेकअप, स्टेटमेंट ज्वेलरी और फ्लोई सिल्हूट के साथ उनका यह लहंगा उन लोगों के लिए आइडियल इंस्पिरेशन है जो मिनिमल लेकिन रॉयल लुक की तलाश में हैं। भूमि की यह स्टाइल स्टेटमेंट प्रूव करती है कि पेस्टल शेड्स और डेलिकेट डिटेलिंग आज भी फेस्टिव फैशन का पावरफुल ट्रेंड बने हुए हैं।

भूमि के लहंगा लुक की खास बातें-

  1. पेस्टल पिंक का आकर्षक चयन: भूमि ने हल्के पेस्टल पिंक शेड को चुना जो उन्हें बेहद सॉफ्ट और फेमिनिन अपील देता है। फेस्टिव डेलाइट फोटोशूट के लिए यह रंग आजकल का सबसे बड़ा ट्रेंड माना जाता है। लहंगे पर डेलिकेट व्हाइट एम्ब्रॉयडरी पूरे लुक में एथनिक ग्रेस जोड़ती है। व्हाइट थ्रेडवर्क इस शेड के साथ शानदार कंट्रास्ट बनाता है।
  2. मॉडर्न कट ब्रालेट स्टाइल ब्लाउज: उन्होंने ट्रेडिशनल चोली की जगह एक क्रोशे-इफेक्ट, मॉडर्न कट ब्लाउज पहना है। यह लहंगे को इंडो-वेस्टर्न फील देता है।
  3. मैचिंग दुपट्टा और ड्रेपिंग: सॉफ्ट नेट दुपट्टा सिंगल-साइड ड्रेप किया गया है। यह लुक को मिनिमल और पॉलिश्ड रखता है।
  4. स्टेटमेंट सिल्वर-टोन ज्वेलरी: उन्होंने चोकर, ब्रेसलेट और स्टेटमेंट ईयरस्टड्स चुने जो आउटफिट को शिमरिंग अपील देते हैं। यह ज्वेलरी पेस्टल ह्यूज के साथ बेहतरीन मैच करती है।
  5. नेचुरल मेकअप और हेयरस्टाइल: न्यूड लिप्स, ग्लोई बेस और मस्कारा-फोकस्ड आईज ने लुक को सॉफ्ट और मॉडर्न टच दिया। वहीं, स्ट्रेट ओपन हेयर लहंगे की डेलिकेट डिटेलिंग को उभारता है।

रीक्रिएट करें लुक- फेस्टिव व वेडिंग सीज़न के लिए परफेक्ट- यह लुक मेहंदी, हल्दी, एंगेजमेंट, ब्रंच या डे-टाइम वेडिंग के लिए आदर्श है। भूमि के स्टाइलिंग टिप्स को फॉलो कर आप भी अपने लिए ट्रेंडी और मॉडर्न लुक क्रिएट कर सकती हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
