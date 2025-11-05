भूमि पेडनेकर ने साड़ी पहन अटेंड किया बिड़ला फैमिली का रिसेप्शन, साड़ी की कीमत कर देगी हैरान

संक्षेप: Bhumi Pednekar: भूमि पेडनेकर अपने हटके और यूनिक फैशन सेंस के साथ किसी भी इवेंट में पहुंचकर सुर्खियां बटोरती हैं। एक दिन पहले हुए बिड़ला फैमिली के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंची भूमि पेडनेकर ने साड़ी में फंक्शन अटेंड किया। इस रॉयल सी साड़ी की कीमत हर किसी को हैरान कर देगी।

भूमि पेडनेकर अपने स्टनिंग और यूनिक फैशन सेंस की वजह से लोगों की राडार पर रहती हैं। लेकिन उनका ये लुक काफी सारे लोगों को इंप्रेस कर सकता है। दरअसल, यश बिड़ला के बेटे वेदांत बिड़ला के वेडिंग रिसेप्शन में फिल्मी दुनिया के कई सितारों ने शिरकत की। जिसमे भूमि पेडनेकर भी शामिल थीं। चमचमाते कपड़ों में पहुंचे सितारों के बीच भूमि का लुक काफी खास था। दरअसल, भूमि ने तरुण ताहिलियानी की खास साड़ी को कैरी किया था। जिसकी कीमत आपको जरूर हैरान कर सकती है।

भूमि पेडनेकर का लुक भूमि पेडनेकर ने वेडिंग रिसेप्शन के लिए पूरी तरह से ट्रेडिशनल लुक को चुना था। जिसमे वो ग्लैमर का तड़का लगाना ना भूलीं। साड़ी को फ्रंट पल्लू में कैरी करने के साथ वो अपने स्वीटहार्ट नेकलाइन वाले ब्लाउज को फ्लांट करते दिखीं। जिसकी फुल स्लीव इसे हटके और खास बना रही थी।

साड़ी के साथ पूरा लुक था खास भूमि ने डार्क मरून शेड की साड़ी को चुना था। कांजीवरम सिल्क की ये साड़ी जिस पर हैवी वर्क और एंब्रायडरी की गई थी। वहीं इस साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज पर छोटे जालनुमा डिजाइन की बारीक एंब्रायडरी का काम दिख रहा है। साड़ी को भूमि ने मैचिंग रेड स्टोन वाले चोकर नेकपीस और कानों में शानदार ईयरकफ्स के साथ पेयर किया है। सिंपल स्लीक हेयर बन और साथ में डार्क शेड की लिपस्टिक के साथ ये लुक कंप्लीट किया गया है।

साड़ी की ड्रैपिंग है खास साड़ी को देसी लुक में ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए भूमि ने फ्रंट में पल्लू को रखकर ड्रैप किया था। वहीं इस गुजराती स्टाइल पल्लू में प्लीट्स बनाने की बजाय ओपन स्टाइल रखी गई है। जिसकी वजह से साड़ी की पूरी डिजाइन आसानी से फ्लांट हो रही है।