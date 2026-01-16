भाग्यश्री का वीगन सिल्क साड़ी लुक: जब फैशन बने सस्टेनेबिलिटी का प्रतीक

संक्षेप: बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने हाल ही में वीगन सिल्क साड़ी में ऐसा एलिगेंट और सस्टेनेबल फैशन स्टेटमेंट पेश किया जिसने एथिकल फैशन और क्लासिक इंडियन स्टाइल को एक साथ खूबसूरती से दर्शाया।

बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस भाग्यश्री एक बार फिर अपने सादगी भरे लेकिन रॉयल फैशन सेंस के कारण सुर्खियों में हैं। इस बार चर्चा में है उनका Vegan Silk Saree लुक जो ना सिर्फ देखने में बेहद खूबसूरत है, बल्कि पर्यावरण और करुणा का भी मजबूत संदेश देता है। आज के दौर में जब सस्टेनेबल फैशन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, भाग्यश्री का यह अंदाज एक बेहतरीन उदाहरण बनकर सामने आया है। यह लुक उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो एथिकल फैशन के साथ-साथ एलिगेंस और ट्रेडिशन को भी महत्व देती हैं।

साड़ी डिटेल्स: इस लुक में भाग्यश्री ने डीप नेवी ब्लू रंग की वीगन सिल्क साड़ी पहनी है जिस पर पारंपरिक पैस्ले और बूटेदार डिजाइन सुनहरे और रस्ट ऑरेंज टोन में उकेरे गए हैं। साड़ी का फॉल बेहद सॉफ्ट और फ्लुइड नजर आता है जो यह साबित करता है कि वीगन सिल्क ना सिर्फ पर्यावरण-हितैषी है बल्कि टेक्सचर और ग्रेस में भी किसी पारंपरिक रेशम से कम नहीं।

साड़ी की खासियत: खास बात यह है कि Vegan Silk ऐसा बायोडिग्रेडेबल फैब्रिक है जिसे बनाने में रेशम के कीड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। भाग्यश्री का यह चुनाव दर्शाता है कि फैशन सिर्फ सुंदर दिखने तक सीमित नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का भी नाम है।

स्टाइलिश ब्लाउज: साड़ी के साथ उन्होंने रेड हॉल्टर-नेक ब्लाउज कैरी किया है, जो लुक में एक मॉडर्न ट्विस्ट भी जोड़ रहा है। गोल्डन चोकर नेकपीस, स्टेटमेंट बैंगल्स और मिनिमल रिंग्स उनके आउटफिट को बैलेंस करते हैं। एक्सेसरीज ना ज्यादा, ना कम — बिल्कुल परफेक्ट।