स्वेटर खरीदते समय इन 3 बातों को जरूर फॉलो करें, पैसे नहीं होंगे बर्बाद

संक्षेप: Shopping guide to buy good quality sweater: घटिया क्वालिटी के स्वेटर खरीदकर पछताना नहीं चाहते और मेहनत की कमाई खराब ना हो इसलिए जान लें कैसे अच्छे क्वालिटी के स्वेटर खरीदने में मदद मिलेगी। ये 3 टिप्स सही शॉपिंग में करेंगे मदद।

सर्दियां है तो स्वेटर की शॉपिंग तो जरूर कर रहे होंगे। स्वेटर ठंड रोकने के साथ ही एस्थेटिक लुक भी देते हैं। स्लीक और क्लासी लुक के स्वेटर हमेशा ही परफेक्ट दिखते है। लेकिन स्वेटर की शॉपिंग करते समय कुछ हैक्स को जरूर जानना चाहिए। जिसकी मदद से बेस्ट क्वालिटी के स्वेटर को खरीद सकें और अपने मेहनत से कमाएं पैसों को बर्बाद होने से बचाएं। मार्केट में कई वैराइटी के स्वेटर मिलते हैं। कई बार स्वेटरों के स्लीव और कमर के पास बनी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। जिसकी वजह से स्वेटर पहनना अजीब लगता है। और कई बार तो स्वेटर ठंड ही नहीं रोकते। अगर आपके साथ भी कभी इस तरह का धोखा हुआ है तो सही और अच्छी वैराइटी चूज करने के लिए इन 3 टिप्स की मदद जरूर लें। इसकी मदद से आसानी से अच्छे और गर्म स्वेटर को खरीदा जा सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कमर के पास स्वेटर की इलास्टिसिटी कैसे चेक करें स्वेटर को कमर के पास फोल्ड करना जरूरी होता है। लेकिन अगर यहां पर स्वेटर में इलास्टिक अच्छी नहीं होती तो कुछ समय के बाद कई बार तो एक दो वॉश के बाद ही स्वेटर में इलास्टिक खत्म हो जाती है। जो पहनने पर बुरे लगते हैं। इसलिए स्वेटर के कमर वाले हिस्से को हल्का सा स्ट्रेच करें। अगर ये स्ट्रेच करने के बाद फौरन अपनी शेप में लौट आ रहा तो मतलब कि इसकी स्ट्रेचिंग अच्छी और ये काफी समय तक खराब नहीं होगा। अगर स्ट्रेच करने के बाद स्वेटर की लाइनिंग फौरन शेप में नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि स्वेटर में इलास्टिसिटी कम है।

स्वेटर की थिकनेस चेक करें स्वेटर पहनने पर गर्म करेगा या नहीं ये काफी बार स्वेटर की थिकनेस पर भी डिपेंट करता है। अगर ऊन थिक होंगे तो वो सर्द हवाओं को रोकने में मदद करेंगे। स्वेटर की थिकनेस चेक करने के लिए टॉर्च टेस्ट करें। मोबाइल या फिर किसी टॉर्च को स्वेटर के अंदर डालकर टॉर्च को जलाएं। अगर ऊपर की तरफ रोशनी हल्की आ रही तो इसका मतलब है कि स्वेटर थिक है। और अगर लाइट छनकर पूरी तरह से दिख रही तो ये स्वेटर के हल्के और ठंड ना रोकने वाली क्वालिटी का सिग्नल है।