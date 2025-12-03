Hindustan Hindi News
स्वेटर खरीदते समय इन 3 बातों को जरूर फॉलो करें, पैसे नहीं होंगे बर्बाद

संक्षेप:

Shopping guide to buy good quality sweater: घटिया क्वालिटी के स्वेटर खरीदकर पछताना नहीं चाहते और मेहनत की कमाई खराब ना हो इसलिए जान लें कैसे अच्छे क्वालिटी के स्वेटर खरीदने में मदद मिलेगी। ये 3 टिप्स सही शॉपिंग में करेंगे मदद।

Wed, 3 Dec 2025 04:41 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियां है तो स्वेटर की शॉपिंग तो जरूर कर रहे होंगे। स्वेटर ठंड रोकने के साथ ही एस्थेटिक लुक भी देते हैं। स्लीक और क्लासी लुक के स्वेटर हमेशा ही परफेक्ट दिखते है। लेकिन स्वेटर की शॉपिंग करते समय कुछ हैक्स को जरूर जानना चाहिए। जिसकी मदद से बेस्ट क्वालिटी के स्वेटर को खरीद सकें और अपने मेहनत से कमाएं पैसों को बर्बाद होने से बचाएं। मार्केट में कई वैराइटी के स्वेटर मिलते हैं। कई बार स्वेटरों के स्लीव और कमर के पास बनी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। जिसकी वजह से स्वेटर पहनना अजीब लगता है। और कई बार तो स्वेटर ठंड ही नहीं रोकते। अगर आपके साथ भी कभी इस तरह का धोखा हुआ है तो सही और अच्छी वैराइटी चूज करने के लिए इन 3 टिप्स की मदद जरूर लें। इसकी मदद से आसानी से अच्छे और गर्म स्वेटर को खरीदा जा सकता है।

कमर के पास स्वेटर की इलास्टिसिटी कैसे चेक करें

स्वेटर को कमर के पास फोल्ड करना जरूरी होता है। लेकिन अगर यहां पर स्वेटर में इलास्टिक अच्छी नहीं होती तो कुछ समय के बाद कई बार तो एक दो वॉश के बाद ही स्वेटर में इलास्टिक खत्म हो जाती है। जो पहनने पर बुरे लगते हैं। इसलिए स्वेटर के कमर वाले हिस्से को हल्का सा स्ट्रेच करें। अगर ये स्ट्रेच करने के बाद फौरन अपनी शेप में लौट आ रहा तो मतलब कि इसकी स्ट्रेचिंग अच्छी और ये काफी समय तक खराब नहीं होगा। अगर स्ट्रेच करने के बाद स्वेटर की लाइनिंग फौरन शेप में नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि स्वेटर में इलास्टिसिटी कम है।

स्वेटर की थिकनेस चेक करें

स्वेटर पहनने पर गर्म करेगा या नहीं ये काफी बार स्वेटर की थिकनेस पर भी डिपेंट करता है। अगर ऊन थिक होंगे तो वो सर्द हवाओं को रोकने में मदद करेंगे। स्वेटर की थिकनेस चेक करने के लिए टॉर्च टेस्ट करें। मोबाइल या फिर किसी टॉर्च को स्वेटर के अंदर डालकर टॉर्च को जलाएं। अगर ऊपर की तरफ रोशनी हल्की आ रही तो इसका मतलब है कि स्वेटर थिक है। और अगर लाइट छनकर पूरी तरह से दिख रही तो ये स्वेटर के हल्के और ठंड ना रोकने वाली क्वालिटी का सिग्नल है।

टैग पर लिखा ये साइन

अगर स्वेटर के टैग पर 100% आर्केलिक लिखा है तो इसका मतलब है कि ये हल्का है और दो से तीन धुलाई में खराब हो सकता है। वहीं अगर टैग पर 50% वुल लिखा है तो ये ठंड से बचाने के लिए अच्छा, सस्ता और टिकाउ स्वेटर होगा। वहीं अगर स्वेटर के टैग पर 100% कॉटन लिखा है तो ये ठंड नहीं रोकेगा केवल स्टाइल के लिए सही है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
