अमेजन सेल में महिलाओं के रनिंग और वॉकिंग शूज पर बंपर छूट, देखें खूबसूरत डिजाइन
अमेजन पर महिलाओं के लिए रनिंग, वॉकिंग और कैजुअल शूज के डिजाइन छूट पर खरीदें। हल्के और आरामदायक जूते रोजाना पहनने के लिए अपनी पसंद के अनुसार चुनें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर महिलाओं के लिए स्टाइलिश और आरामदायक जूतों के कई डिजाइन आकर्षक छूट पर मिल रहे हैं। इस कलेक्शन में मेश फैब्रिक वाले रनिंग शूज, वॉकिंग शूज, स्लिप-ऑन और कैजुअल स्नीकर्स शामिल हैं।
इनमें सॉफ्ट कुशनिंग, हल्के सोल और आसानी से पहनने वाले डिजाइन दिए गए हैं। रोजाना की सैर, हल्की एक्सरसाइज, कॉलेज और बाहर आने-जाने के लिए ये अच्छे फुटवियर हैं। अगर आप भी नए जूते खरीदना चाहती हैं, तो अमेजन पर इन खूबसूरत डिजाइन को जरूर देखें।
1. SPARX Women's SX0123L Magenta Baby Pink Walking Shoes 8 (SX0123LMGBP0008)
महिलाओं के स्लिप-ऑन वॉकिंग शूज
मटेरियल: मेश | क्लोजर: पुल-ऑन | सोल: एथिलीन विनाइल एसीटेट | स्टाइल: वॉकिंग शूज
इसे क्यों चुनें?
ये वॉकिंग शूज मेश कपड़े से बने हैं, जबकि इनका पुल-ऑन डिजाइन बिना किसी परेशानी के पहनने और उतारने की सुविधा देता है। फ्लैट हील और EVA सोल के साथ इनका लुक सिंपल और सुंदर है। इनका वाटर रेजिस्टेंट डिजाइन रोजमर्रा की जरूरतों के लिए एक अच्छी खूबी है। सैर पर जाने और कैजुअल कपड़ों के साथ पहनने के लिए इन्हें चुन सकती हैं।
2. Campus Women's Camp ELOY Walking Shoes Mauve - 7UK/India
महिलाओं के वॉकिंग शूज
मटेरियल: मेश | क्लोजर: पुल-ऑन | सोल: एथिलीन विनाइल एसीटेट | स्टाइल: वॉकिंग शूज
इसे क्यों चुनें?
इन जूतों का मेश अपर पैरों तक हवा पहुंचने देता है, जिससे लंबे समय तक पहनने पर भी आराम बना रहता है। बिना लेस वाला डिजाइन इन्हें जल्दी पहनने में मदद करता है। योगा फ्लेक्स टेक आउटसोल हल्का और लचीला है, जो चलते समय उछाल जैसा एहसास देता है। वहीं, मेमोरी टेक लाइट इनसोल पैरों के आकार के अनुसार फिट होकर कुशनिंग और आर्च सपोर्ट देता है। ऑफिस, कॉलेज, हल्की जॉगिंग और रोजाना की सैर के लिए ये अच्छा चुनाव हैं। सफाई के लिए सूखे कपड़े से धूल हटाएं। जरूरत पड़ने पर साबुन वाले पानी से धोकर हवा में सुखाएं।
सायरन विमेंस रनिंग शूज
मटेरियल: मेश | क्लोजर: लेस-अप | सोल: सिंथेटिक रबर | स्टाइल: फ्लैट
इसे क्यों चुनें?
सायरन के ये रनिंग शूज मेश फैब्रिक से बने हैं, जो पैरों के आसपास हवा आने-जाने की जगह देता है। इनका सॉफ्ट अपर त्वचा को मुलायम एहसास देता है। एंटी-स्लिप आउटसोल चलते समय अच्छी पकड़ बनाए रखने में मदद करता है। अल्ट्रा-लाइट नाइट्रोफ्लाई इनसोल पैरों को कुशनिंग देता है, जिससे वॉकिंग और रनिंग के दौरान आराम मिलता है। लेस-अप डिजाइन के साथ इनका स्पोर्टी लुक लेगिंग्स, जॉगर्स और शॉर्ट्स पर अच्छा लगता है। सफाई के लिए कपड़े से पोंछें या जरूरत पड़ने पर साबुन और पानी से धो लें।
3. Campus Women's Siren Running Shoes Mauve/Pink - 6UK/India
महिलाओं के स्लिप-ऑन स्नीकर्स
मटेरियल: मेश | क्लोजर: पुल-ऑन | सोल: रबर | स्टाइल: स्नीकर्स
इसे क्यों चुनें?
इन स्नीकर्स का मेश अपर पैरों तक हवा पहुंचाता है और हल्का वजन इन्हें लंबे समय तक पहनने के लिए आरामदायक बनाता है। सोल में दी गई स्प्रिंगी फिट टेक्नोलॉजी हर कदम पर उछाल और कुशनिंग का एहसास देती है। मेमोरी टेक लाइट इनसोल पैरों के आकार के अनुसार फिट होकर आर्च सपोर्ट देता है। इन्हें स्किनी जींस, स्कर्ट और दूसरे कैजुअल कपड़ों के साथ पहन सकती हैं। योगा, हल्की एक्सरसाइज और सैर के लिए भी ये अच्छी पसंद हैं। देखभाल के लिए रोज सूखे कपड़े से धूल हटाएं और महीने में एक बार साबुन वाले पानी से धोकर हवा में सुखाएं।
स्पार्क्स विमेंस वॉकिंग शूज
मटेरियल: मेश | क्लोजर: पुल-ऑन | सोल: EVA और थर्मोप्लास्टिक रबर | स्टाइल: वॉकिंग
इसे क्यों चुनें?
स्पार्क्स के इन जूतों में सॉफ्ट कुशन वाला फुटबेड दिया गया है, जो लंबे समय तक पहनने पर पैरों को आराम देता है। इनका हल्का और लचीला डिजाइन चलने-फिरने में आसानी बनाए रखता है। मेश मटेरियल और पुल-ऑन क्लोजर के साथ ये रोजाना की सैर और बाहर आने-जाने के लिए अच्छे हैं। इनकी सफाई के लिए गीले मुलायम कपड़े से धूल और मिट्टी हटाएं। इन्हें छांव में सुखाएं। तेज ब्रश, ब्लीच और कड़े केमिकल से बचें।
महिलाओं के कैजुअल स्लिप-ऑन शूज
मटेरियल: मेश | क्लोजर: पुल-ऑन | सोल: एथिलीन विनाइल एसीटेट | स्टाइल: कैजुअल
इसे क्यों चुनें?
ये कैजुअल शूज मेश मटेरियल से बने हैं और इनका पुल-ऑन डिजाइन इन्हें आसानी से पहनने की सुविधा देता है। फ्लैट हील और EVA सोल के साथ इनका लुक सिंपल और आकर्षक है। जींस, ट्राउजर और दूसरे कैजुअल कपड़ों के साथ इनका अच्छा मेल बैठता है। रोजाना के पहनावे में इन्हें शामिल कर सकती हैं।
अपनी पसंद के जूते खरीदें
अगर आप भी अपने लिए नए जूते खरीदना चाहती हैं, तो अमेजन पर दिए गए इन डिजाइन को जरूर देखें। यहां सैर, एक्सरसाइज और रोजाना पहनने के लिए अलग-अलग तरह के फुटवियर मिल रहे हैं। अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से सही जोड़ी चुनें और अमेजन सेल में मिल रही छूट का फायदा उठाएं।
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लेखक के बारे मेंGayatri Khurana
गायत्री खुराना लाइव हिंदुस्तान में ग्कंटेंट क्रिएटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में सात वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने राजनीति (देश-विदेश), मनोरंजन, खेल, बिजनेस, लाइफस्टाइल और धर्म सहित अलग-अलग विषयों पर काम किया है।
गायत्री को डिजिटल मीडिया, टेलीविजन और ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। खबरों की रिसर्च, स्टोरी प्लानिंग, लेखन और एडिटिंग के साथ खबरों को आसान और रोचक तरीके से पाठकों तक पहुंचाना उनकी खासियत है। उनका फोकस ऐसी खबरें और कंटेंट तैयार करने पर रहता है, जो सटीक, भरोसेमंद और पाठकों के लिए उपयोगी हों।
उन्होंने 2019 में दैनिक जागरण से कंटेंट प्रोड्यूसर और रिपोर्टर के तौर पर अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। इसके बाद सुदर्शन न्यूज़ में आउटपुट प्रोड्यूसर के रूप में काम किया, जहां उन्होंने कई प्रमुख बुलेटिन और प्रोग्राम्स की जिम्मेदारी संभाली। 2024 में उन्होंने डिजिटल मीडिया में वापसी की और ईटीवी भारत, हैदराबाद में सीनियर कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया। उन्हें रिसर्च स्टोरीज, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इनपुट-गेस्ट कोऑर्डिनेशन का भी अनुभव है।
शिक्षा की बात करें तो उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। इसके अलावा चेन्नई से मास कम्युनिकेशन के साथ एडवरटाइजिंग और पब्लिक रिलेशंस की पढ़ाई की है।