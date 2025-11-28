लहंगे में नहीं दिखेंगी ज्यादा चबी, प्लस साइज ब्राइड्स नोट कर लें ये 7 स्टाइलिंग टिप्स!

अगर आप भी इस शादी सीजन ब्राइड बनने वाली हैं, तो जाहिर है आपने भी अपने स्पेशल डे के लिए लुक फाइनल कर लिया होगा। लहंगे की शॉपिंग भी शुरू कर दी होगी, लेकिन कैसा लहंगा लें ये बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है। खासतौर से प्लस साइज ब्राइड्स का अक्सर सवाल रहता है कि उनपर कैसा लहंगा अच्छा लगेगा। दरअसल लहंगा ऐसा आउटफिट है, जिसमें बॉडी थोड़ी सी ज्यादा हेवी लगने लगती है। ऐसे में कर्वी बॉडी पर लहंगा और भी ज्यादा हेवी लुक दे सकता है। टेंशन वाली बात कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी बातें ध्यान रखेंगी तो अपने वेडिंग डे पर कॉन्फिडेंट और स्टाइलिश नजर आएंगी। फैशन एक्सपर्ट संस्कार चड्ढा ने कुछ ऐसे ही लहंगा हैक शेयर किए हैं, जो आपको फटाफट नोट कर लेने चाहिए।