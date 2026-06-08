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599 रूपए से शुरू है डेली वियर कॉटन कुर्ता सेट्स का कलेक्शन, आराम की पूरी गारंटी

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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बढ़ती गर्मी से परेशान हैं, और हल्के आरामदायक कुर्ता सेट्स की तलाश है, तो यहां उपलब्ध कॉटन कुर्ता सेट्स के ये किफायती विकल्प जरूर ट्राई करें!

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आस पड़ोस में मार्केट जाना हो या रोजाना सब्जी लाना हो, समझ नहीं आता क्या पहने तो ये लेख आपके लिए है। यहां डेली वियर कॉटन कुर्ता सेट्स के कुछ बेहतरीन विकल्प उपलब्ध है, इन्हें मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। घर पर रोजाना कैरी करने के साथ साथ मार्केट जाने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। इन कुर्ता सेट्स की फैब्रिक हल्की हवादार है, जो इन्हें गर्म मौसम के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं। अगर आपको भी कुर्ता सेट्स (cotton kurta sets for daily use) की तलाश है, तो ये विकल्प जरूर ऑर्डर करें।

599 रूपए से शुरू है डेली वियर कॉटन कुर्ता सेट्स का कलेक्शन, आराम की पूरी गारंटी

Rytras का प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये समर फ्रेंडली लाइट वेट कुर्ता सेट न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी हल्की और हवादार है। इस कुर्ते के रंग से लेकर इस पर बने प्रिंट और पैटर्न तक साथ ही इसका स्टाइल, सभी काफी यूनिक है। ये कुर्ता प्लाजो सेट आप सभी को पसंद आएगा। डेली वियर से लेकर ऑफिस तक इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। ये आपको आकर्षक लुक देगा।

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Creation & You कॉटन ब्लेंड फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट डेली वियर के लिए बेस्ट विकल्प है। इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसके आकर्षण का केंद्र हैं। अगर आपको भी मार्केट और शॉपिंग पर जाने के लिए हल्का आरामदायक कुर्ता सेट चाहिए, तो ये विकल्प को फौरन ऑर्डर करें। हाथों में बैंगल्स और फ्लैट सैंडल के साथ स्टाइल करने पर ये आकर्षक लुक देंगे!

सामान्य से हटकर कुछ चटपटा यूनिक आउटफिट ट्राई करना चाहती हैं, तो ये कॉटन कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसकी हल्की मुलायम फैब्रिक से लेकर इस पर बने प्रिंट और पैटर्न इसे आप सभी का पसंदीदा विकल्प बनाते हैं। रोजाना घर पर कैरी करने के साथ ही शॉपिंग और आउटिंग के दौरान भी इस आउटफिट को स्टाइल कर सकती हैं। इस समय ये आकर्षण डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।

Rytras ब्रांड का कॉटन कुर्ता सेट रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतरीन विकल्प है। इसे अपने अनुसार शॉपिंग आउटिंग जैसे मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। फैब्रिक इसे गर्मियों के लिए बेस्ट ऑप्शन बनाती हैं। इस कुर्ते पर बने प्रिंट और पैटर्न भी आकर्षक हैं। खासकर जिन महिलाओं को ढीले ढाले आउटफिट की तलाश है, उनके लिए ये परफेक्ट रहेगा। इस समय इन्हें आधे से कम दाम में आप घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

Rytras का प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार कुर्ता सेट कम दाम में प्रीमियम फील देगा। इसकी फैब्रिक हल्की आरामदायक होने के साथ ही इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं। लोगों ने इसके रंग को भी रिफ्रेशिंग बताया है। अगर आप सामान्य से हटकर कुछ यूनीक ट्राई करना चाहती हैं, तो ये विकल्प परफेक्ट रहेगा। आकर्षक लुक के लिए इस आउटफिट को कानों में झुमके और हाथों में घड़ी के साथ स्टाइल करें। साथ में बिंदी जरूर लगाएं!

ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर या फिर शॉपिंग का प्लान हो, ये कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस आउटफिट की हल्की हवादार फैब्रिक बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखती है। इस तरह आप इन्हें लंबे घंटों तक बेफिक्र होकर कैरी कर सकती हैं। रोजाना इस्तेमाल के साथ ही ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के लिए ये एक अच्छा विकल्प है।

Nermosa का प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट न केवल देखने में आकर्षक है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी हल्की और हवादार है। ये कॉटन कुर्ता सेट उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है, जिन्हें हल्के और आरामदायक कपड़ों की तलाश है। इसकी हवादार फैब्रिक शरीर पर पसीना जमा नहीं होने देती और ठंडक का एहसास बनाए रखती है। डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे आज ही खरीदें!

100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट कम दाम में प्रीमियम क्वॉलिटी का एहसास देगा। इसकी फैब्रिक हल्की आरामदायक होने के साथ ही इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं। इसका हल्का और रिफ्रेशिंग रंग ठंडक का एहसास बनाए रखता है और आपको पुरे दिन बेहतर महसूस होता है। रोजाना इस्तेमाल के साथ ही ऑफिस वियर के तौर पर कैरी करने के लिए ये एक अच्छा विकल्प है।

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Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

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