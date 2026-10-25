दिवाली पर बनारसी साड़ी में दिखें सबसे खास, चुनें सुंदर डिजाइन

इस दिवाली बनारसी साड़ी के खूबसूरत डिजाइन चुनें और अपने त्योहार के लुक को खास बनाएं। पूजा, पार्टी और शादी के लिए ये साड़ियां शानदार रहेंगी।

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दिवाली का त्योहार आते ही महिलाएं पूजा, परिवार के साथ समय बिताने और दोस्तों से मिलने के लिए सुंदर कपड़े पहनना पसंद करती हैं। ऐसे में बनारसी साड़ी आपकी अलमारी के लिए एक शानदार पसंद है। इसकी बारीक बुनाई, सुनहरी जरी और आकर्षक बॉर्डर त्योहार के पहनावे को खास बनाते हैं।

दिवाली पर पहनने के लिए देखें जरी वर्क और शानदार बुनाई वाली बनारसी साड़ियों के आकर्षक डिजाइन।

लाल, हरे, गुलाबी और सुनहरे रंगों में मिलने वाली ये साड़ियां पूजा से लेकर शाम की पार्टी तक के लिए अच्छी रहती हैं। इनके साथ झुमके, चूड़ियां और सुंदर नेकलेस पहनकर अपने पूरे पहनावे को और निखारें।

लाल बनारसी साड़ी लाल रंग की यह बनारसी साड़ी दिवाली के त्योहार के लिए सुंदर और आकर्षक है। इस पर सुनहरी जरी के बारीक डिजाइन, फूलों वाली चौड़ी बॉर्डर और सुंदर पल्लू की सजावट है। जैक्वार्ड बुनाई साड़ी को खास रूप देती है। इसके साथ मैचिंग ब्लाउज पीस भी मिलता है। हल्का और मुलायम कपड़ा पहनने में आराम देता है।

क्यों चुनें यह बनारसी साड़ी? लाल रंग और सुनहरी जरी का मेल त्योहार के लिए शानदार है। पूजा, परिवार के साथ मिलने-जुलने या शाम की पार्टी में इसे पहनें।

स्टाइलिंग टिप्स इसके साथ सुनहरे झुमके, चूड़ियां और छोटी बिंदी पहनें। बालों का सुंदर जूड़ा बनाकर गजरा लगाएं। साड़ी की चमक बनाए रखने के लिए इसे हाथ से धोने के निर्देश दिए गए हैं।

ऑर्गेंजा सिल्क साड़ी हल्की और सुंदर साड़ी पसंद करने वाली महिलाओं के लिए ऑर्गेंजा सिल्क डिजाइन अच्छा रहेगा। इस साड़ी पर जरी की बुनाई है, जो इसके रूप को निखारती है। इसके साथ ब्लाउज पीस भी मिलता है। इसकी बनावट दिवाली की पूजा और घर पर होने वाली छोटी पार्टी के लिए जंचती है।

क्यों चुनें यह साड़ी? ऑर्गेंजा सिल्क का लुक दूसरी साड़ियों से अलग दिखाई देता है। जरी की सजावट इसे बिना ज्यादा गहने पहने भी आकर्षक बनाती है।

स्टाइलिंग टिप्स इसके साथ छोटे झुमके, पतली चूड़ियां और हल्का मेकअप रखें। सुनहरी सैंडल या हील्स आपके पहनावे को और निखारेंगी। देखभाल के लिए मशीन वॉश के निर्देश दिए गए हैं।

कांजीवरम सिल्क साड़ी कांजीवरम सिल्क साड़ी अपनी खास बुनाई और भव्य पल्लू के लिए जानी जाती है। इस डिजाइन में 80% सिल्क और 20% कॉटन का मेल दिया गया है। जैक्वार्ड बुनाई और जरी का काम इसे सुंदर रूप देते हैं। इसके साथ मैचिंग ब्लाउज पीस भी मिलता है। कपड़ा पारदर्शी नहीं है, इसलिए साड़ी का लुक अच्छी तरह उभरकर आता है।

क्यों चुनें यह कांजीवरम साड़ी? इसका समृद्ध पल्लू और जरी का काम दिवाली के साथ शादी, रिसेप्शन और पारिवारिक समारोहों के लिए भी अच्छा है।

स्टाइलिंग टिप्स इसके साथ सुनहरे गहने, कंगन और हील्स पहनें। मेकअप में आंखों को हल्का उभार दें और होंठों पर लाल या गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाएं। इस साड़ी को मशीन में धोने के निर्देश दिए गए हैं।

रानी पिंक बनारसी कांजीवरम साड़ी रानी पिंक रंग की यह कांजीवरम साड़ी त्योहार के पहनावे में रंगों की खूबसूरती जोड़ती है। सिल्क ब्लेंड कपड़े पर जरी की बुनाई और कढ़ाई की सजावट है। इसके साथ पीले रंग का ब्लाउज पीस मिलता है, जो गुलाबी रंग के साथ सुंदर मेल बनाता है। साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर और ब्लाउज पीस की लंबाई 80 सेंटीमीटर है।

क्यों चुनें यह साड़ी? रानी पिंक और पीले रंग का मेल चमकदार और आकर्षक दिखाई देता है। दिवाली की पूजा, परिवार के साथ मिलने या किसी खास समारोह में इसे पहनें।

स्टाइलिंग टिप्स पीले ब्लाउज के साथ सुनहरे गहने पहनने से दोनों रंगों का मेल और सुंदर लगेगा। हाथों में चूड़ियां और पैरों में सुनहरी सैंडल पहनकर अपना पहनावा पूरा करें।

हरी बनारसी सिल्क साड़ी हरे रंग की यह बनारसी सिल्क साड़ी सुनहरी जरी और आकर्षक डिजाइन के साथ आती है। इस पर जैक्वार्ड बुनाई, सुंदर आकृतियां और जरी वाली बॉर्डर दी गई है। पल्लू पर लटकन की सजावट साड़ी को अलग पहचान देती है। इसके साथ हरे रंग का ब्लाउज पीस मिलता है। साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर और ब्लाउज पीस की लंबाई 80 सेंटीमीटर है।

क्यों चुनें यह बनारसी साड़ी? हरा रंग और सुनहरी सजावट त्योहार के लिए सुंदर मेल बनाते हैं। इसे दिवाली की पूजा, घर पर मेहमानों के स्वागत या शाम के कार्यक्रम में पहनें।

स्टाइलिंग टिप्स इसके साथ सोने के रंग के झुमके, चूड़ियां और नेकलेस अच्छे लगेंगे। बालों को खुला रखें या जूड़ा बनाएं। इस साड़ी को मशीन में धोने के निर्देश दिए गए हैं।

सुनहरी जरी वाली ग्रीन सिल्क साड़ी हरे रंग की इस सिल्क साड़ी पर सुनहरी जरी की बॉर्डर और जैक्वार्ड बुनाई का काम है। डिजाइन में बनी सुंदर आकृतियां और पल्लू पर लगी लटकन इसे आकर्षक बनाती हैं। इसके साथ मैचिंग ब्लाउज पीस भी दिया गया है। साड़ी 5.5 मीटर लंबी है, जबकि ब्लाउज पीस 80 सेंटीमीटर का है।

क्यों चुनें यह ग्रीन सिल्क साड़ी? हरे रंग के साथ सुनहरी जरी का मेल त्योहार के पहनावे में रौनक जोड़ता है। दिवाली के अलावा शादी और पारिवारिक समारोहों में भी यह साड़ी अच्छी लगेगी।

स्टाइलिंग टिप्स इसे सुनहरे या हरे रंग के झुमकों और चूड़ियों के साथ पहनें। एक सुंदर नेकलेस आपके पहनावे को पूरा करेगा। साड़ी की देखभाल के लिए मशीन वॉश के निर्देश दिए गए हैं।

शाही बुनाई वाली सिल्क साड़ी शाही बुनाई और जरी के काम वाली यह सिल्क ब्लेंड साड़ी त्योहार के लिए सुंदर डिजाइन है। इसकी बुनाई और सजावटी पल्लू इसे खास रूप देते हैं। इसके साथ बिना सिला ब्लाउज पीस मिलता है। साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर और ब्लाउज पीस की लंबाई 80 सेंटीमीटर है।

क्यों चुनें यह सिल्क साड़ी? इसकी बारीक बुनाई और जरी की चमक इसे दिवाली की पूजा, शादी और रिसेप्शन जैसे समारोहों के लिए अच्छा बनाती है। यह उन महिलाओं को पसंद आएगी, जिन्हें साड़ी में शाही रूप पसंद है।

स्टाइलिंग टिप्स इसके साथ सुनहरे झुमके, चूड़ियां और मैचिंग क्लच रखें। मेकअप को हल्का रखते हुए आंखों को उभारें। साड़ी की बुनाई और चमक बनाए रखने के लिए इसे ड्राई क्लीन करवाएं।

इस दिवाली बनारसी साड़ी में दिखें सबसे खास दिवाली पर अपने पहनावे को खास बनाने के लिए इन 7 बनारसी साड़ियों के डिजाइन देखें। लाल रंग की साड़ी से लेकर रानी पिंक और हरे रंग की जरी वाली साड़ी तक, हर डिजाइन की अपनी खूबसूरती है। खरीदते समय कपड़े, बुनाई, बॉर्डर और पल्लू के साथ देखभाल के निर्देश भी ध्यान में रखें।

अपनी पसंद के गहनों और सैंडल के साथ साड़ी पहनें और त्योहार की खुशियों को और खास बनाएं। दिवाली के बाद भी ये साड़ियां शादी, रिसेप्शन और परिवार के समारोहों में पहनी जा सकती हैं।

FAQs दिवाली पर बनारसी साड़ी पहनना अच्छा रहेगा? हां, बनारसी साड़ी दिवाली की पूजा, मेहमानों के स्वागत और शाम की पार्टी के लिए सुंदर रहेगी। बनारसी साड़ी के साथ कौन से गहने अच्छे लगते हैं? बनारसी साड़ी के साथ सुनहरी झुमकियां, चूड़ियां, नेकलेस और छोटी बिंदी अच्छी लगती हैं। क्या बनारसी साड़ी शादी और रिसेप्शन में भी पहन सकते हैं? हां, बनारसी साड़ी शादी, रिसेप्शन, सगाई और परिवार के दूसरे खास समारोहों के लिए भी अच्छी रहती है। बनारसी साड़ी को कैसे धोना चाहिए? साड़ी के कपड़े और देखभाल के निर्देशों के हिसाब से उसे धोएं। कुछ साड़ियों को मशीन में धोया जा सकता है, जबकि कुछ के लिए ड्राई क्लीन बेहतर रहता है।

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