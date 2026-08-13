प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट के 6 खूबसूरत विकल्प: आपको देंगे आकर्षक और आरामदायक लुक
प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट आजकल ट्रेंड में है, महिलाएं हों या लड़कियां सभी इन्हें बेहद पसंद कर रहे हैं। अगर आपके पास अनारकली नहीं है, तो Amazon के इन 6 विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट्स सालों से ट्रेंड में है, मगर इस समय सोशल मीडिया ने इन्हें अधिक ट्रेडिंग बना दिया है। प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट एक ऐसा आउटफिट है, जिसे महिलाएं किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। ऑफिस वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट हो या कोई त्यौहार इन्हें बिना किसी झंझट के आराम से स्टाइल कर सकती हैं। अमेजॉन पर अनारकली कुर्ता सेट्स की कई वैरायटी उपलब्ध है, मगर इनमें से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, 6 बेस्ट रेटेड प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट्स जो उपभोक्ताओं के कुछ भरोसेमंद विकल्प हैं। क्या मेरी तरह आप भी अनारकली कुर्ता सेट खरीदने के लिए एक्साइटेड हैं, अगर हां, तो इन विकल्पों पर एक नजर जरूर डालें!
1. Nermosa Women Printed Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
Nermosa ब्रांड सूती कपड़े से तैयार अनारकली कुर्ता सेट न केवल देखने में आकर्षण है, बल्कि इसकी फैब्रिक भी उतनी ही हल्की और मुलायम है। इस पूरे अनारकली कुर्ते पर खूबसूरत प्रिंट और पैटर्न बने हैं, साथ ही दुपट्टे पर भी डिजाइन मिल जाएगा। कुल मिलाकर यह पूरी आउटफिट देखने में बेहद आकर्षक है। वहीं इसका कपड़ा भी हल्का और हवादार है, जो शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखना है। अब आपको ऑफिस जाना हो या ट्रेडिशनल इवेंट अटेंड करना बेफिक्र होकर इसे पहन सकती हैं।
2. MEERA FAB Women's Cotton Printed Anarkali Kurta with Palazzo & Dupatta Set
त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और आप सभी अपने-अपने आउटफिट को लेकर बेहद एक्साइटेड होंगी! रक्षाबंधन आने वाला है, फिर तीज आएगा और इसी तरह दिवाली, छठ पूजा का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह का प्रिंटेड अनारकली कुर्ता सेट आपका पसंदीदा आउटफिट बन सकता है। इन्हें स्टाइल करना बेहद आसान है और इनका कपड़ा भी हल्का और मुलायम है, यानी ये शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होंगे। मतलब अब त्यौहार के भाग दौड़ में भी आप इन्हें आसानी से मैनेज कर सकती हैं। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और अपना पसंदीदा कुर्ता सेट आज ही ऑर्डर करें।
3. GoSriKi Women's Rayon Viscose Anarkali Printed Kurta with Palazzo & Dupatta
Gosiriki का ये कुर्ता सेट 12000 से अधिक लोगों का पसंदीदा है। इसे बहुत सी महिलाओं ने खरीदा है और इसपर सकारात्मक फीडबैक भी दिए हैं। इस कुर्ते पर फूलों का प्रिंट बना है, जो देखने में बेहद आकर्षक है। साथ ही इसमें आपको प्रिंटेड दुपट्टा मिल जाएगा, जो बेहद हल्का और हवादार है। इसे ऑफिस वियर से लेकर ट्रेडिशनल इवेंट्स पर अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं, ये आपको कम समय में आकर्षक लुक देगा। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे और सभी पर डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है।
Nermosa ब्रांड का ये अनारकली कुर्ता सेट मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसकी हल्की और मुलायम फैब्रिक सहित इस पर बने प्रिंट और पैटर्न बेहद अट्रैक्टिव हैं। खासकर अगर आपको साधारण डिजाइन के कपड़े पसंद आते हैं, तो ये विकल्प आपके लिए है! इसमें कंट्रास्ट में दुपट्टा मिल जाएगा, जो इस पूरे कुर्ता सेट के लुक में चार चांद लग रहा है। इसका कपड़ा भी बेहद मुलायम है, इस प्रकार उमस भरी गर्मी में भी आप खुलकर अपना लुक फ्लांट कर सकती हैं।
5. Nermosa Women's Printed Anarkali Kurta Palazzo Set with Dupatta | Kurta sets for women
पिंटरेस्ट लुक क्रिएट करना है, तो ये कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें। खासकर जो महिलाएं गर्मी में ढीले-ढाले हवादार आउटफिट्स की तलाश में होती हैं, उन्हें ये अनारकली पसंद आएगी। साधारण से हटकर इसकी प्रीमियम फैब्रिक बेहद हल्की और हवादार है। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, इस तरह के आउटफिट इस दौरान बहुत इस्तेमाल में आते हैं। वहीं रक्षाबंधन भी आने वाला है, आप अपनी बहनों को गिफ्ट करने के लिए इस तरह के आउटफिट आर्डर कर सकते हैं। इस समय ये आउटफिट आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर उपलब्ध मिल जाएगी, तो मौके का लाभ उठाना न भूले।
6. KLOSIA Women's Rayon Printed Anarkali Kurta and Pant with Dupatta Set
इस अनारकली कुर्ता सेट की ढीली ढाली फिटिंग आप सभी महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। इस पर खूबसूरत फ्लोरल प्रिंट बने हैं, जो इसके आकर्षण का केंद्र हैं। अगर आप भी हल्के हवादार आउटफिट की तलाश में हैं, तो इस विकल्प पर एक नजर जरूर डालें। ऑफिस जाना हो या फिर कहीं आउटिंग पर, आप इस कुर्ता सेट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। ये आपको आकर्षक लुक देंगे।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें