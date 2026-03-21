इस नवरात्रि कन्या पूजन के ट्रेडिशनल लुक के लिए ऑर्डर करें बांधनी प्रिंटेड साड़ी
नवरात्रि स्पेशल बांधनी प्रिंटेड साड़ियों पर आकर्षक डिस्काउंट एवं ऑफर्स उपलब्ध हैं। इस बार नवमी पूजन में आप इन्हें आराम से स्टाइल कर सकती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
नवरात्रि शुरू हो गई और आपने अभी तक बांधनी साड़ी नहीं खरीदी, तो ये मौका हाथ से न जानें दें। नवमी और कन्या पूजन में महिलाएं लाल, गुलाबी, हरि रंग की बांधनी प्रिंटेड साड़ियों में सजती संवरती हैं। माता रानी पर भी बांधनी प्रिंटेड साड़ियां चढ़ाई जाती हैं। तो आपके इस नवरात्रि को Amazon बनाएगा और भी खास। यहां बांधनी प्रिंटेड साड़ियों की वैरायटी उपलब्ध है। हर रंग और फैब्रिक में आपको खूबसूरत साड़ियों का कलेक्शन देखने को मिलेगा, वो भी आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर! तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
RATAN की कॉटन फैब्रिक से तैयार इस बांधनी प्रिंटेड साड़ी की फैब्रिक हल्की और मुलायम है। अगर आप नवरात्र में सूती साड़ियां पहनती हैं, तो ये विकल्प बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इस साड़ी में अलग-अलग कलर और पैटर्न के विकल्प उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार इन्हें 71% के ऑफ के साथ घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। खासकर घर में बड़ी बुजुर्ग महिलाओं को ऐसी साड़ी बेहद पसंद आएगी।
जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार ये बांधनी प्रिंटेड साड़ी नवमी पूजन में ट्रेडिशनल के लिए परफेक्ट रहेगी। अगर आपने अभी तक साड़ी नहीं खरीदी, तो 76% के ऑफ पर इस विकल्प को आज ही ऑर्डर करें। इस साड़ी की हल्की और मुलायम फैब्रिक गर्मी में कैरी करने के लिए एक आरामदायक विकल्प है। वहीं महिलाएं इन्हें अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी स्टाइल कर सकती हैं। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे।
बांधनी प्रिंटेड साड़ी पसंद है, परंतु लाल और पीले से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो कॉटन सिल्क फैब्रिक की ये साड़ी आपको बेहद पसंद आएगी। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, साथ ही इसका रंग बेहद यूनीक है। इस साड़ी को मैनेज करना आसान रहेगा, महिलाएं इसे मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। वहीं गर्म मौसम में ये शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। त्यौहार के साथ-साथ अन्य ट्रेडिशनल इवेंट्स पर कैरी करने के लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन है।
नवमी पूजन में ट्रेडिशनल लुक चाहिए, तो शिफॉन फैब्रिक से तैयार इस हल्की और मुलायम साड़ी पर एक नजर जरूर डालें। नवरात्र में बांधनी प्रिंटेड साड़ी का अपना एक अलग महत्व है, सालों से महिलाएं इस दौरान ऐसी साड़ियां पहनती आ रही हैं। हरे रंग कि ये बॉर्डर स्टाइल साड़ी आप सभी को काफी पसंद आएगी। लाल पीले रंग से हटकर ये साड़ी आपके आकर्षण में चार चांद लगा देंगी। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 82% के ऑफ पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
नवरात्रि स्पेशल साड़ियों के कलेक्शन से हम लेकर आए हैं, कॉटन फैब्रिक से तैयार ये खूबसूरत बांधनी प्रिंटेड साड़ी। इस साड़ी की फैब्रिक हल्की और हवादार है। इसे त्यौहार में आराम से लंबे घंटों तक कैरी करें, ये शरीर पर पूरी तरह हल्की और आरामदायक महसूस होती हैं। वहीं ये बजट फ्रेंडली विकल्प है, आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इसे बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।
लाल और पीले के कांबिनेशन से तैयार ये बांधनी प्रिंटेड साड़ी मेरी पर्सनल फेवरेट है। इसकी हल्की और मुलायम शिफॉन फैब्रिक इसे आप सभी का पसंदीदा बना देगी। इसमें एक अन्य कलर ऑप्शन भी उपलब्ध है, अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर इस घर बैठे ऑर्डर करें। नवमी पूजन के लिए इस साड़ी से बेहतर भला क्या होगा!आप चाहे तो इसे माता रानी पर चढ़ाने के लिए भी मंगवा सकती हैं।
शिफॉन फैब्रिक से तैयार इस साड़ी का रंग काफी यूनिक है। अगर आपको भी गुलाबी रंग पसंद है, तो ये विकल्प हाथ से न जाने दें। इसे त्यौहार में आराम से लंबे घंटों तक कैरी करें, ये शरीर पर पूरी तरह हल्की और आरामदायक महसूस होती हैं। इसके साथ अनस्टिच्ड ब्लाउज पीस आएगा, जिसे आप अपने अनुसार स्टाइल करवा सकती हैं। खासकर जिन महिलाओं को हल्की और आरामदायक फैब्रिक की साड़ियां पसंद आती है, उन्हें ये जरूर ट्राई करना चाहिए।
इस खूबसूरत बांधनी प्रिंटेड साड़ी का ट्रेडिशनल लुक कमाल का है। इस साड़ी पर बांधनी प्रिंट बने हैं, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहा। ये प्रिंटेड साड़ी पूरी तरह नवरात्रि वाइब दे रही। इस बार नवरात्रि में इसे सीधा पल्ला पहनें, ये आकर्षक लुक देगी। मॉडर्न ट्रेडिशनल लुक के लिए ये साड़ी परफेक्ट है। इसमें अलग-अलग कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं और सभी पर 70% का ऑफ मिल रहा है।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
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