दिवाली-शादी के लिए 7 शाही बनारसी साड़ियां, सेल में देखें लेटेस्ट डिजाइन

दिवाली सेल में जरी वर्क, फ्लोरल प्रिंट, कांजीवरम और पैठणी डिजाइन वाली 7 खूबसूरत बनारसी साड़ियों पर नजर डालें। त्योहार, शादी और खास समारोहों के लिए अपनी पसंद की साड़ी चुनें।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

बनारसी साड़ी का नाम आते ही रेशमी कपड़े, सुनहरी जरी और बारीक बुनाई से सजे डिजाइन का ख्याल आता है। इनकी खासियत है कि शाही बनावट हर महिला के पहनावे को खास बना देती है। दिवाली का त्योहार हो या शादी और पारिवारिक समारोह, बनारसी साड़ी हर कार्यक्रम में खूब जंचती है। दिवाली पर पूजा करने, परिवार के साथ खुशियां मनाने या मेहमानों से मिलने के लिए भी इन्हें पहना जा सकता है।

दिवाली और शादी के लिए देखें जरी वर्क, कांजीवरम, सॉफ्ट सिल्क और पैठणी डिजाइन वाली बनारसी साड़ियां। अपने त्योहार के पहनावे में जोड़ें शाही रंग और खूबसूरत चमक।

बाजार में लाल, रानी पिंक, हरे, मैरून और हल्के रंगों में कई डिजाइन मिलते हैं। किसी साड़ी पर सुनहरी जरी का काम होता है, तो किसी पर फूलों, बेलों और बारीक पैटर्न की सुंदर बुनाई देखने को मिलती है। आप अपनी पसंद, मौके और पहनने के तरीके को ध्यान में रखकर सही डिजाइन चुन सकती हैं।

अगर आप भी दिवाली पर अपने पहनावे में शाही रंग जोड़ना चाहती हैं या अपनी अलमारी में एक अच्छी बनारसी साड़ी शामिल करने की सोच रही हैं, तो यहां दिए गए 7 डिजाइन पर नजर डालें। ये साड़ियां त्योहार से लेकर शादी और दूसरे खास समारोहों तक आपके पहनावे को खास बनाएंगी।

सिल्वर मोटिफ और गोल्डन जरी वाली बनारसी साड़ी दिवाली, शादी या किसी समारोह के लिए यह आर्ट सिल्क बनारसी साड़ी अच्छी पसंद है। इसका चिकना कपड़ा और हल्की चमक पहनावे को आकर्षक बनाते हैं। साड़ी पर सिल्वर रंग के गोल डिजाइन, छोटे-छोटे गोल्डन बूटी पैटर्न और बूंद जैसी आकृतियों की बुनाई की गई है।

इसके जैक्वार्ड जरी बॉर्डर और सजावटी पल्लू इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। साथ में मैचिंग ब्लाउज पीस भी मिलता है, जिसे अपनी पसंद की डिजाइन में सिलवाया जा सकता है।

इसे क्यों चुनें? इस साड़ी में आर्ट सिल्क का कपड़ा, बारीक बुनाई और जरी बॉर्डर का सुंदर मेल है। दिवाली की पूजा, त्योहार की पार्टी और शादी के कार्यक्रमों में इसे पहन सकती हैं। इसके साथ मिलने वाला बिना सिला ब्लाउज पीस मनचाही फिटिंग में तैयार करवाया जा सकता है।

इसे कैसे स्टाइल करें? इसके साथ गोल्डन झुमके, चूड़ियां और छोटी बिंदी पहनें। बालों में गजरे वाला बन बनाएं और पैरों में हील्स पहनें। शाम की पार्टी के लिए हैवी नेकलेस और मैचिंग क्लच भी अच्छे लगेंगे।

देखभाल: इस साड़ी को केवल ड्राई क्लीन करवाएं। कपड़े को मरोड़ें नहीं और इसे ठंडी व सूखी जगह पर रखें। लंबे समय तक सीधी धूप में रखने से बचें।

जरी बुनाई वाली कांजीवरम आर्ट सिल्क साड़ी दिवाली और शादी जैसे समारोहों में शाही पहनावा पसंद है, तो यह कांजीवरम आर्ट सिल्क साड़ी अच्छी रहेगी। इसे 76% आर्ट सिल्क और 24% कोटा जरी के मेल से तैयार किया गया है। इसकी जरी बुनाई साड़ी को खास रूप देती है।

साथ में ब्लाउज पीस भी मिलता है, जिसे अपनी पसंद की डिजाइन में सिलवाया जा सकता है। साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर और ब्लाउज पीस की लंबाई 0.8 मीटर है। दिवाली की पूजा, त्योहार की पार्टी, शादी, रिसेप्शन और पारिवारिक समारोहों में इसे पहन सकती हैं।

इसे क्यों चुनें? इसमें कांजीवरम सिल्क की बनावट और जरी की कारीगरी का सुंदर मेल है। त्योहारों और शादी के कार्यक्रमों में यह पहनावे को रिच लुक देती है। साथ मिलने वाला ब्लाउज पीस अपनी पसंद की फिटिंग में तैयार करवाने का मौका देता है।

इसे कैसे स्टाइल करें? इस साड़ी के साथ गोल्डन झुमके, चूड़ियां और छोटी बिंदी पहनें। बालों में गजरा लगाकर बन हेयरस्टाइल बनाएं। रिसेप्शन के लिए कुंदन का नेकलेस और मैचिंग क्लच कैरी करें।

देखभाल: इस साड़ी को केवल ड्राई क्लीन करवाएं।

जरी बॉर्डर वाली कांजीवरम स्टाइल आर्ट सिल्क साड़ी दिवाली और दूसरे त्योहारों पर रंगीन साड़ी पहनना पसंद है, तो यह कांजीवरम स्टाइल आर्ट सिल्क साड़ी अच्छी लगेगी। इसमें 80% सिल्क और 20% कॉटन का मेल दिया गया है, जिससे कपड़ा मुलायम और पहनने में आरामदायक रहता है। साड़ी पर जरी की बुनाई और लेस वर्क किया गया है।

इसके साथ आर्ट सिल्क का ब्लाउज पीस भी मिलता है, जिस पर जैक्वार्ड बुनाई और जरी बॉर्डर दिया गया है। साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर और ब्लाउज पीस की लंबाई 0.8 मीटर है। इसका गुलाबी रंग दिवाली की पूजा, त्योहार की पार्टी और पारिवारिक मिलन के लिए अच्छा है।

इसे क्यों चुनें? इस साड़ी में मुलायम कपड़े के साथ जरी और लेस का सुंदर काम मिलता है। इसका रंग और बॉर्डर त्योहार के पहनावे को खास बनाते हैं। मैचिंग ब्लाउज पीस साड़ी के साथ अच्छा मेल बनाता है। इसे जन्मदिन, शादी और दूसरे कार्यक्रमों में भी पहन सकती हैं।

इसे कैसे स्टाइल करें? गुलाबी साड़ी के साथ कुंदन के झुमके, कंगन और छोटी बिंदी पहनें। बालों में खुली लहरें बनाएं या स्लीक बन हेयरस्टाइल रखें। गोल्डन सैंडल और छोटा क्लच लेकर अपना लुक पूरा करें।

देखभाल: साड़ी को ड्राई क्लीन करवाना बेहतर रहेगा। हाथ से धोने पर कपड़े को हल्के हाथों से साफ करें।

जरी बुनाई वाली बनारसी साटन सिल्क साड़ी दिवाली, करवा चौथ और शादी के लिए यह बनारसी साटन सिल्क साड़ी सुंदर डिजाइन है। साड़ी और इसके साथ मिलने वाला ब्लाउज पीस दोनों बनारसी साटन सिल्क कपड़े से तैयार किए गए हैं। इस पर जरी की बुनाई की गई है, जो इसकी खूबसूरती बढ़ाती है। साड़ी के साथ 0.8 मीटर का बिना सिला ब्लाउज पीस मिलता है, जबकि साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर है।

इसका वाइन रंग और जरी का काम त्योहारों तथा शादी के समारोहों के लिए आकर्षक मेल बनाते हैं। इसे दिवाली की पूजा, करवा चौथ, दुर्गा पूजा, रिसेप्शन और पारिवारिक कार्यक्रमों में पहन सकती हैं।

इसे क्यों चुनें? बनारसी साटन सिल्क का कपड़ा और जरी की कारीगरी इस साड़ी को खास बनाते हैं। वाइन रंग इसे रिच लुक देता है, जो दिन और शाम दोनों समय के कार्यक्रमों में अच्छा लगता है। इसके साथ मिलने वाला ब्लाउज पीस मनचाही डिजाइन में सिलवाया जा सकता है।

इसे कैसे स्टाइल करें? इसके साथ कुंदन का हैवी नेकलेस, मैचिंग झुमके और चूड़ियां पहनें। बालों में गजरे वाला बन बनाएं और माथे पर छोटी बिंदी लगाएं। गोल्डन हील्स और मैचिंग क्लच के साथ शादी या दिवाली का पहनावा पूरा करें।

देखभाल: साड़ी की बुनाई और चमक बनाए रखने के लिए इसे केवल ड्राई क्लीन करवाएं।

जरी वर्क वाली बनारसी सॉफ्ट सिल्क साड़ी दिवाली और शादी के लिए यह बनारसी सॉफ्ट सिल्क साड़ी आपके कलेक्शन में अच्छी जगह बना सकती है। इसे 75% आर्ट सिल्क और 25% कोटा जरी के मेल से तैयार किया गया है। साड़ी और इसके साथ मिलने वाला ब्लाउज पीस दोनों सॉफ्ट सिल्क कपड़े के हैं।

इस पर जरी की बुनाई की गई है, जो साड़ी को आकर्षक रूप देती है। इसकी लंबाई 5.5 मीटर और ब्लाउज पीस की लंबाई 0.8 मीटर है। दिवाली की पूजा, त्योहार की पार्टी, शादी और रिसेप्शन में इसे पहन सकती हैं।

इसे क्यों चुनें? बनारसी सॉफ्ट सिल्क की बनावट और जरी का काम इस साड़ी की खासियत हैं। इसके साथ मैचिंग ब्लाउज पीस भी मिलता है, जिसे अपनी पसंद की फिटिंग में सिलवाया जा सकता है। त्योहारों के अलावा शादी और पार्टी में भी यह पहनावे को सुंदर बनाती है।

इसे कैसे स्टाइल करें? इस साड़ी के साथ गोल्डन झुमके, स्टेटमेंट नेकलेस और कंगन पहनें। बालों को सलीके से बांधकर बन बनाएं और माथे पर छोटी बिंदी लगाएं। गोल्डन सैंडल और मैचिंग क्लच के साथ अपना लुक पूरा करें।

देखभाल: इस साड़ी को मशीन में धोने की सुविधा दी गई है।

फ्लोरल प्रिंट और कॉपर जरी वर्क वाली बनारसी साड़ी दिवाली और शादी के समारोहों में कुछ अलग पहनना चाहती हैं, तो यह मस्टर्ड रंग की बनारसी सिल्क साड़ी अच्छी पसंद है। इसे कांजीवरम बनारसी सिल्क कपड़े से तैयार किया गया है, जो मुलायम और पहनने में आरामदायक रहता है। साड़ी पर कई रंगों वाला डिजिटल प्रिंट पल्लू दिया गया है, जबकि कॉपर जरी का काम इसकी खूबसूरती बढ़ाता है।

फ्लोरल पैटर्न इसे सुंदर रूप देता है। इसके साथ सॉफ्ट लीची सिल्क का बिना सिला ब्लाउज पीस भी मिलता है। साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर और ब्लाउज पीस की लंबाई 0.8 मीटर है। दिवाली की पूजा, पार्टी, शादी और दूसरे समारोहों में इसे पहन सकती हैं।

इसे क्यों चुनें? इस साड़ी की खासियत इसका मस्टर्ड रंग, कई रंगों वाला प्रिंट पल्लू और कॉपर जरी वर्क है। बनारसी सिल्क की मुलायम बनावट इसे पहनने में आरामदायक बनाती है। इसका फ्लोरल डिजाइन त्योहार और शादी के पहनावे में अलग रंग जोड़ता है। साथ मिलने वाले ब्लाउज पीस को मनचाही डिजाइन में सिलवाया जा सकता है।

इसे कैसे स्टाइल करें? इस साड़ी के साथ कॉपर या गोल्डन झुमके, चूड़ियां और छोटी बिंदी पहनें। बालों में गजरे वाला बन बनाएं। गोल्डन सैंडल और मैचिंग क्लच के साथ दिवाली या शादी के लिए तैयार हो जाएं।

देखभाल: इस साड़ी को केवल हाथ से धोएं और धोते समय कपड़े को ज्यादा न रगड़ें।

ब्लाउज और दुपट्टे के साथ महारानी पैठणी बनारसी साड़ी दिवाली और शादी जैसे समारोहों में शाही पहनावा पसंद है, तो यह महारानी पैठणी बनारसी साड़ी अच्छी रहेगी। इसे सिल्क ब्लेंड कपड़े से तैयार किया गया है और इस पर जरी की बुनाई की गई है। इसके साथ बिना सिला ब्लाउज पीस और दुपट्टा भी मिलता है। साड़ी की लंबाई 5.5 मीटर, ब्लाउज पीस 0.8 मीटर और दुपट्टे की लंबाई 2 मीटर है।

इसका डिजाइन दिवाली, करवा चौथ, दुर्गा पूजा, शादी और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अच्छा है। महाराष्ट्र के त्योहारों और खास रस्मों जैसे मंगलागौर, डोहाळे जेवण और हल्दी-कुमकुम के कार्यक्रमों में भी इसे पहन सकती हैं।

इसे क्यों चुनें? इस साड़ी के साथ ब्लाउज पीस और दुपट्टा भी मिलता है। जरी की बुनाई इसे शाही लुक देती है। इसे दिवाली और दूसरे त्योहारों के अलावा शादी, सगाई और पारिवारिक समारोहों में भी पहन सकती हैं। कोल्हापुरी चप्पल और खूबसूरत गहनों के साथ मराठी फेस्टिव लुक भी तैयार किया जा सकता है।

इसे कैसे स्टाइल करें? इसके साथ गोल्डन गहने, नथ और चूड़ियां पहनें। बालों में गजरे वाला बन बनाएं और माथे पर बिंदी लगाएं। पैरों में कोल्हापुरी चप्पल पहनकर मराठी फेस्टिव लुक पूरा करें। दिवाली के लिए गोल्डन ज्वेलरी और मैचिंग क्लच भी अच्छे लगेंगे।

देखभाल: साड़ी की बुनाई और चमक बनाए रखने के लिए इसे केवल ड्राई क्लीन करवाएं।

दिवाली सेल में पाएं बनारसी साड़ियों पर शानदार डील दिवाली का त्योहार नए कपड़े पहनने और अपने पहनावे को खास बनाने का अच्छा मौका होता है। ऐसे में Amazon की दिवाली सेल में बनारसी साड़ियों के अलग-अलग डिजाइन देख सकती हैं। यहां कांजीवरम, सॉफ्ट सिल्क, पैठणी और जरी वर्क वाली कई साड़ियां मिलती हैं। इनके साथ ब्लाउज पीस और कुछ डिजाइन में दुपट्टा भी दिया गया है।

आप अपनी पसंद के रंग, बुनाई और बजट को ध्यान में रखकर इनमें से कोई डिजाइन चुन सकती हैं। दिवाली की पूजा से लेकर शादी और पारिवारिक समारोहों तक, ये साड़ियां आपके हर खास कार्यक्रम के पहनावे को खास बनाएंगी। सेल के दौरान मिलने वाली डील का फायदा उठाकर अपनी पसंद की बनारसी साड़ी घर लाएं और त्योहार की खुशियों को दोगुना करें।

FAQs क्या बनारसी साड़ी दिवाली की पूजा के लिए अच्छी रहेगी? हां, बनारसी साड़ी दिवाली की पूजा और त्योहार के दूसरे कार्यक्रमों के लिए अच्छा चुनाव है। इसके खूबसूरत रंग और जरी वर्क फेस्टिव लुक देते हैं। क्या बनारसी साड़ी शादी और रिसेप्शन में पहन सकते हैं? हां, जरी वर्क, सिल्क और कांजीवरम डिजाइन वाली बनारसी साड़ियां शादी, रिसेप्शन और पारिवारिक समारोहों के लिए अच्छी रहती हैं। क्या बनारसी साड़ी के साथ ब्लाउज पीस भी मिलता है? हां, इस लेख में शामिल ज्यादातर साड़ियों के साथ बिना सिला ब्लाउज पीस दिया गया है। इसे अपनी पसंद की डिजाइन और फिटिंग के अनुसार सिलवा सकते हैं। बनारसी साड़ी की देखभाल कैसे करनी चाहिए? साड़ी की देखभाल उसके फैब्रिक और वॉश केयर निर्देशों के अनुसार करें। कुछ साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना जरूरी है, जबकि कुछ को सावधानी से हाथ से धो सकते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।